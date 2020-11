Comment ajuster la cigarette électronique ?

Si vous lisez ceci alors vous envisagez d’acheter ou venez d’acheter un appareil à tension variable ou en puissance variable e cig.

Pour les vapeurs, c’est la grande transition d’un appareil qui ressemble à une cigarette ou un stylo vape style e cig. Vous marquez une étape où vous êtes en train de passer d’un kit de démarrage à un vaping intermédiaire/avancé.

Dans le monde de vapotage d’aujourd’hui, la majorité des appareils que vous rencontrerez seront en puissance variable, une norme que la plupart des fabricants construisent leurs appareils.

Pourquoi ?

La raison pour laquelle les gens vont pour les appareils vape où vous pouvez changer la puissance de sortie est parce qu’ils cherchent quelque chose de plus à partir de leur expérience de vapotage.

Être capable de changer la tension ou la puissance de votre appareil signifie que vous pouvez augmenter/diminuer le courant électrique circulant à travers la bobine. Les avantages de cette démarche sont une meilleure production de saveurs et de vapeurs.

Quand ?

Vous pouvez essayer différents e-liquides contenant différentes quantités de nicotine, différents rapports de PG/VG, différentes saveurs de e jus ou à l’aide d’un atomiseur/bobine de résistance différente.

En modifiant l’écoulement du courant à travers la bobine, il chauffera différemment. Vous trouverez un réglage qui vous convient, qui produit la saveur et la vape que vous trouvez plus satisfaisant que la tension fixe d’une batterie de style stylo eGO/Vape.

L’ expérimentation est un terme que vous entendrez beaucoup en vaping et ce n’est pas différent ici. Nous avons tous notre propre façon de vapoter donc choisir la bonne puissance est une préférence personnelle.

Watt ?

Une batterie de stylo Vape typique contient une batterie de 3,7 volts et la plupart des atomiseurs pour elle sont d’environ 1,5 ohms.

En utilisant l’équation connue sous le nom de loi V=I*R d’Ohm nous indique qu’un courant maximal de 2,5 ampères circule dans ce circuit.

En utilisant l’équation de puissance P=V*I nous indique quelle énergie est fournie pour chauffer l’e-liquide, dans ce cas 9,25 watts.

MAIS comme la batterie est utilisé la tension va commencer à baisser. Au fur et à mesure qu’il diminue, le courant circulant autour du circuit et l’énergie qui arrive à la bobine.

Qui ?

Alors qui utilise un périphérique VV/VW ?

La réponse courte est les gens qui veulent une expérience de vape cohérente ou plus de « oomph » dans leur vapeur.

L’ électronique contenue dans un dispositif VV/VW ajuste automatiquement la tension ou la puissance pour le maintenir à un niveau constant.

Si vous définissez votre appareil sur 4,2 volts, l’appareil « augmentera » la sortie de la batterie au fur et à mesure qu’elle commence à fonctionner, de sorte que même si la batterie est en mesure de lire 3,6 volts, l’appareil l’augmentera à 4,2 V.

Cela signifie une consistance de vape jusqu’à ce que la batterie doit être remplacée par une autre.

Beaucoup de gens préfèrent utiliser le réglage de puissance et sélectionner les watts qu’ils veulent car cela fournit une distribution plus uniforme de l’énergie à la bobine et s’adapte automatiquement aux fluctuations de la puissance de la batterie.

Quoi ?

Quel paramètre faites-vous besoin ?

La réponse ici est de commencer à un réglage bas et d’augmenter progressivement le rendement jusqu’à ce que vous atteigniez celui qui vous donne la saveur et/ou la gorge que vous désirez.

Le réglage que vous choisissez peut varier en fonction du jus que vous utilisez et de la résistance de la bobine.

Notez qu’un grand nombre de dispositifs VV/VW ne fonctionneront pas si la résistance de la bobine est trop faible. Cela offre une bonne fonction de sécurité car il vous protège, vous et votre appareil, d’un court-circuit.

Vous remarquerez qu’il y a un réglage de pointe au-dessus duquel la bobine devient trop chaude et évapore l’e-liquide si rapidement la mèche (coton) ne peut pas nourrir le jus assez vite à la bobine — cela vous donnera une brûlure sèche.

Encore une fois, en composant lentement la puissance, vous éviterez ce problème et l’expérience vous dira rapidement les niveaux où vous êtes à l’aise de vapoter.

Équipement

Il existe deux principaux types de dispositif vape que vous rencontrerez, un appareil avec des batteries remplaçables et ceux qui ont des batteries intégrées.

Pour un mod vape avec des cellules remplaçables, vous pouvez également avoir besoin d’acheter une batterie ou des batteries de série 18. Plus la batterie est grande, plus elle durera longtemps.

Le « 18 » fait référence à son diamètre ; la batterie 18350 mesure 350 mm de hauteur. Le 18650 est plus grand à 650 mm de hauteur et durera donc plus longtemps. La batterie 18650 est l’option la plus populaire bien que d’autres batteries aient récemment été commercialisés.

Si vous optez pour l’option remplaçable, assurez-vous de connaître la sécurité de votre batterie Vape ! Consultez notre guide des batteries pour la vaporisation sous ohm si vous empruntez cette voie.

Bien sûr, si vous ne voulez pas gâcher avec le remplacement des batteries, alors vous voudrez opter pour un mod vape avec une batterie intégrée.

Comme tout produit avec une batterie, il aura une durée de vie, une fois que la batterie meurt, l’appareil entier devra être remplacé.

Ne sonne pas très bien, mais j’ai utilisé beaucoup de mods de batterie intégrés qui ont duré 8-12 mois .

Vous pouvez consulter nos mods de boîte les mieux notés qui vous aideront à choisir le mod vape qui vous convient.

Quel appareil à puissance variable dois-je acheter ?

La gamme est si grande que vous pouvez vous permettre d’obtenir quelque chose que vous pensez être bon, mais la règle de base sera que le moins cher est le plus tôt il faudra probablement le remplacer… mais alors tout le monde ne veut pas dépenser 100 £ sur un ADN vape mod quand il fait le même travail qu’un appareil de 40£.

Certains préfèrent les mods tubulaires mais les plus populaires sont sans doute les mods box, pour moi, ce sont le point de départ le plus facile pour les vapeurs.

Quel est le meilleur — Tension ou Wattage ?

Les batteries ne donnent pas une tension constante, elle fluctue de haut en bas et la plupart des gens ont préféré les réglages de puissance, car ce réglage compenserait les fluctuations.

Donc, quelle que soit la résistance (indice OhM) de la bobine dans votre réservoir/clearomiseur, l’appareil utilisant une puissance variable s’ajuste automatiquement.

Pour cette raison et la facilité d’utilisation de la majorité des mods, vous verrez fonction en utilisant le mode de puissance.

L’ utilisation du réglage de tension variable signifierait que des ajustements manuels doivent être effectués en fonction de la résistance de la bobine.

Donc, ce que vous trouverez est que cela reviendra à vos préférences personnelles. Il n’y a pas de bien ou de mal, juste ce qui fonctionne pour vous.

De quoi ai-je besoin de m’occuper ?

Est-ce qu’il a un écran ? Quelles lectures montre-t-elle ? Qu’ est-ce que ça me permet de m’ajuster ? Quelles sont ses limites d’exploitation ? Est-ce que cela fonctionne avec la résistance du réservoir atomiseur que j’utilise ? Ai-je vraiment besoin de ces fonctions ? Je peux me le permettre ? Si quelque chose ne va pas, puis-je le retourner pour être réparé ? Est-ce que je serai couvert par la protection des acheteurs britanniques ?

Comme toujours, si vous avez des questions s’il vous plaît poser dans les commentairesci-dessous !