Et si vous achetiez une résidence secondaire en Corse ?

Si comme beaucoup de Français vous souhaitez passer du bon temps en Corse tout en gardant votre attachement à la métropole, nous avons une solution pour vous : une maison secondaire en Corse. Cependant, comme vous n’y serez pas la majeure partie du temps, il est essentiel de trouver une solution pour rentabiliser votre investissement : la location courte durée. Cependant, avec cette méthode, vous devrez faire face à des obligations, et si vous souhaitez, par exemple, savoir qu’est-ce que les Bénéfices Industriels et Commerciaux, ou encore appelé BIC Hôtelier parfois, il faudra apprendre un peu, mais finalement, vous serez doublement gagnant. Explications.

Les avantages financiers d’une maison secondaire en Corse

Vous l’aurez compris en lisant la première partie de cet article : acheter une maison secondaire en Corse (et sa magnifique région au passage), peut vous faire gagner de l’argent quand vous n’y êtes pas. En effet, en mettant votre maison à louer sur un site comme Airbnb, Abritel ou Booking, vous pourrez trouver d’éventuels touristes ou voyageurs qui auront besoin d’être hébergé une ou plusieurs nuits (voire semaines). Combien pourrez-vous gagner ? Cela dépend du standing de votre maison secondaire, mais aussi du lieu ainsi que des services fournis (comme les loisirs à proximité). Pour une maison en Corse, on peut espérer toucher entre 50 et 100 € (voire beaucoup plus) par nuit passée chez vous, c’est justement cette partie que vous devrez déclarer en tant que BIC Hôtelier (cela vous permettra d’avoir une fiscalité plus claire).

Si vous n’avez pas la possibilité de gérer les locations quand vous n’êtes pas là, il est possible d’automatiser certaines étapes (comme la présence d’une boite à clefs avec code) et de déléguer pour l’entretien (cela réduira un peu votre rentabilité, mais vous dégagera un temps impressionnant). Bref, vous pourrez vivre en toute sérénité dans votre logement principal en gagnant de l’argent, et continuer de profiter de votre maison secondaire en Corse lorsque cela vous plait. Si vous hésitiez encore, c’est peut-être le moment idéal pour vous de vous lancer !

