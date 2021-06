Quand faut-il prendre du CBD pour dormir ?

Les troubles du sommeil affectent négativement votre vie quotidienne. Pour cette raison, il est logique que vous corrigez les troubles du sommeil aussi naturellement que possible afin de retrouver un sommeil sain et réparateur.

Le CBD est un ingrédient actif de la plante de chanvre qui devient de plus en plus populaire dans les méthodes de guérison alternatives et dans le secteur homéopathique. Les effets du CBD sont polyvalents avec peu ou pas d’effets secondaires. Le champ d’application est très étendu en raison des effets polyvalents. Nous expliquons maintenant comment utiliser le CBD pour les troubles du sommeil et comment il fonctionne.

La chose la plus importante bientôt

Le bon CBD ne contient pratiquement pas de THC, ce qui ne provoque pas d’intoxication et ne le rend pas addictif.

La prise de CBD n’a pratiquement aucun effet secondaire, ce qui constitue un grand avantage par rapport aux sédatifs chimiques.

Le CBD aide non seulement les troubles du sommeil, mais aussi pour les crampes, les douleurs et les troubles internes

La meilleure huile de CBD classique pour les problèmes de sommeil

Les meilleures gouttes de couchage CBD de qualité biologique

La meilleure teinture CBD pour la détente et un sommeil agréable

Les meilleurs somnifères CBD avec de la mélatonine

La meilleure huile de CBD classique pour les problèmes de sommeil

Huile de CBD (5 %)

Acheter chez CBD Vital Cette huile de CBD de CBD Vital a une concentration de 5 % et fait donc partie des produits à faible dose de CBD Vital. Il se caractérise par un goût doux et son spectre. ingrédients végétaux de la meilleure qualité biologique. Entre autres choses, l’huile promet un sommeil agréable, un système immunitaire renforcé et plus de joie et de bien-être général.

Les clients apprécient particulièrement le rapport qualité-prix de l’huile de CBD et la production entièrement orientée vers les ingrédients naturels.

Les meilleures gouttes de couchage CBD de qualité biologique

somnifères CBD

Acheter sur Purefy L’ huile de sommeil PUREFY NOX® est constituée de chanvre contenant du CBD et de la mélatonine. Une combinaison idéale : la mélatonine aide à réduire le temps de sommeil. Le chanvre au CBD aide le corps bien-être général. Il s’agit d’un supplément oral qui doit être utilisé juste avant de dormir. Ce produit de haute qualité est fabriqué sur une exploitation certifiée biologique et durable en Suisse.

Nos fonctionnalités physiques et psychologiques dépendent d’un horaire de sommeil sain. Cela est influencé par de nombreux facteurs et notre cycle de sommeil et notre qualité du sommeil peuvent souffrir de stress et d’agitation. Le produit peut être pris pendant plusieurs semaines sans aucune inquiétude.

1 mg de mélatonine et 12 mg de CBD sont inclus par dose quotidienne — la teneur en THC est inférieure à 0,03%. Afin de vous convaincre deux fois de la qualité des huiles CBD, PUREFY fait tester chaque gamme de produits selon les normes les plus strictes en coopération avec le laboratoire TÜV-SÜD.

La meilleure teinture CBD pour la détente et un sommeil agréable

Teinture de sommeil profond et de relaxation au CBD

Acheter chez Kiara Naturals La teinture de sommeil profond et de relaxation de Kiara est un produit de haute qualité qui combine de l’huile de CBD à spectre complet avec de la valériane, du houblon, des dattes chinoises et du magnésium. Cette combinaison spéciale d’ingrédients actifs améliore votre sommeil et aide efficacement à lutter contre l’anxiété et le stress. Il peut également soulager le stress post-traumatique et le décalage horaire. Tous les ingrédients contenus dans le produit sont cultivés naturellement et de la plus haute qualité. La teinture est produite dans des conditions strictes en Suisse.

Un flacon contient 100 ml de teinture de sommeil et de relaxation. Pour un dosage parfait, un compte-gouttes devient un flacon inclus. Vous pouvez dissoudre 1 à 3 pipettes complètes (pour soulager le stress) ou 3 à 10 pipettes complètes (comme aide au sommeil) dans un verre d’eau ou de jus et boire. L’effet de la teinture commence en quelques minutes.

Les meilleurs somnifères CBD avec de la mélatonine

somnifères CBD

Acheter chez Naturecan Comme leur nom l’indique, les gouttes de sommeil au CBD et à la mélatonine de Naturecan vous aident à vous endormir rapidement ainsi qu’à un sommeil réparateur. La mélatonine et le CBD sont tous deux des aides naturelles bien connues pour une nuit de sommeil relaxante et combinent leurs points positifs. propriétés.

Chaque dose recommandée de 5 gouttes comprend 1 mg de mélatonine, 21 mg d’huile de CBD à large spectre éprouvée à 10 % (sans THC) et une huile de support MCT biologique. Il doit être pris environ une heure avant le coucher. 240 gouttes sont incluses par bouteille.

Aller en haut Qu’est-ce que le trouble du sommeil ?

Une perturbation du sommeil causée par différents déclencheurs est appelée trouble du sommeil. L’altération de votre sommeil nocturne peut être causée par des circonstances extérieures. Cela inclut, par exemple, le bruit nocturne ou une mauvaise hygiène du sommeil.

Il en résulte généralement un manque important de sommeil.

L’ hygiène du sommeil fait référence à l’utilisation de certaines habitudes ou comportements pour permettre un sommeil sain et réparateur.

Les troubles du sommeil vous font sentir endormi, fatigué et peu performant pendant la journée.











lien copié En raison d’un sommeil médiocre ou médiocre, la concentration et la performance souffrent énormément de courte ou de longue durée. (Source de l’image : 123rf.com/Katarzyna Białasiewicz)

Qu’est-ce que le CBD ?

CBD est l’abréviation de cannabidiol. Il est dérivé du chanvre femelle et ne contient pratiquement aucun cannabinoïde psychoactif. Cela signifie plus précisément que les niveaux d’intoxication ne sont pas attendus lors de la prise ou de l’utilisation du CBD.

Cela est évident du fait qu’il existe différentes variétés de chanvre. L’ingrédient THC (térahydrocannabiol) provoque les états d’intoxication largement connus et ne se trouve que dans les souches de cannabis médicamenteux. L’huile de CBD de haute qualité ne contient pratiquement pas de THC.

Pour cette raison, le CBD est déjà autorisé par la loi dans de nombreux pays. Le contenu de la bouteille vous donne des informations sur la teneur en THC ou CBD du produit.

Le chanvre industriel ne contient pas ou très peu de THC, est spécialement élevé et est donc utilisé pour différentes applications. La proportion de CBD pour ce type de chanvre est très élevée. Les plantes de chanvre à forte teneur en CBD contiennent également de nombreux éléments essentiels. nutriments. Les nutriments essentiels dont nous avons besoin ne peuvent pas être produits par notre corps lui-même.

Le CBD n’a pas encore été approuvé comme médicament en Allemagne, mais de nombreux effets de l’utilisation du CBD ont été identifiés. Les effets positifs suivants ont été prouvés :

antispasmodique

anti-inflammatoire

anxieux

contre les nausées

Le cannabidiol est généralement acide dans la plante. L’acide est déshydraté en cannabidiol à l’aide de procédés de traitement chimique. Sous cette forme, il est transformé en divers produits finis en utilisant différentes méthodes.











lien copié CBD est dérivé du chanvre, mais il ne contient pas de substances stimulantes comme le THC. (Source de l’image : unsplash.com/Esteban Lopez)

Contexte : Ce que vous devez savoir sur le CBD pour les troubles du sommeil

Avant d’utiliser le CBD pour soulager les troubles du sommeil, vous devez connaître certaines informations générales.

Quelles sont les causes des troubles du sommeil ?

Le Les causes d’un sommeil perturbé peuvent être nombreuses. Les causes les plus connues et les plus courantes sont les suivantes :

Causes psychologiques et physiques lumière, bruit, température ambiante, mauvais matelas, mauvais lit, etc. Mauvais régime alimentaire et mode de vie consommation d’alcool, de nicotine, de caféine, horaire de sommeil irrégulier

Lorsque vous étudiez les causes profondes, gardez à l’esprit qu’il peut y avoir une prédisposition génétique ici.

Le PER3 GEN a un impact sur nos biorythmes personnels et décide si vous êtes plutôt un lève-tôt ou plus comme un lève-tard.

Idéalement, vous pouvez commencer votre routine quotidienne personnelle en fonction de vos biorythmes individuels personnaliser.

Les troubles du sommeil préviennent un sommeil adéquat et réparateur. Les effets sont perceptibles à court ou à long terme dans la capacité à performer et à se concentrer. Ils souffrent de plus en plus de privations de sommeil, plus elle dure longtemps et plus cette carence est intense. Les symptômes suivants comprennent un trouble du sommeil :

ronflement

pauses respiratoires ou abandons respiratoires pendant le sommeil

se réveiller plusieurs fois pendant la nuit

problèmes d’endormissement

sentiment d’agitation

fatigue intense pendant le sommeil

pas de bon sommeil malgré un temps de sommeil suffisant

Aller en haut Le CBD pour les troubles du sommeil : tous les conseils et bienfaits

Si vous avez décidé d’utiliser le CBD comme remède contre les troubles du sommeil, vous trouverez ci-dessous quelques conseils d’utilisation clés. Comment réussir la bonne application directement pour vous.

Quelles sont les options de traitement disponibles pour les troubles du sommeil ?

Si vous pensez souffrir de troubles du sommeil, il est conseillé de prendre immédiatement les mesures appropriées. Les remèdes homéopathiques, qui comprennent également le CBD, aident rapidement et de manière fiable aux premiers stades des problèmes de sommeil.

Aller chez le médecin en particulier est souvent associé à un certain nombre d’examens et souvent à une prise importante de médicaments. Bien sûr, une autre méthode de traitement ne remplace pas la consultation d’un médecin, mais certains problèmes de sommeil peuvent être considérablement réduits avec d’autres méthodes.

Cela inclut principalement le CBD. Le CBD peut naturellement vous fournir un service efficace pour résoudre vos problèmes de sommeil. Le CBD vous aide à trouver votre horaire de sommeil personnel de manière naturelle.

Les utilisateurs précédents ont eu l’expérience un effet rapide et réussi du CBD.

Quelles formes de CBD existe-t-il ?

Le CBD est offert sous différentes formes.

forme application thé Préparer avec de l’eau chaude de 60 à 80 °C au besoin, laisser infuser pendant environ 3 à 5 minutes. Plus la température de perfusion est élevée, plus le thé devient amer et plus le temps de brassage est long, plus le thé est foncé. Le lait dans le thé lie le CBD à travers la graisse du lait, ce que l’eau ne produit pas gouttes goutte à goutte sous la langue, effet très rapide globules perles placées sous la langue, effet rapide comprimés Huile de CBD au milieu du comprimé, action plus lente crèmes L’enregistrement se fait via la peau, effet plus lent

En plus des préparations orales de CBD, il existe l’huile de CBD très populaire. Sous forme d’huile, il est polyvalent. Voici quelques-unes des applications spécifiques à l’huile de CBD :

troubles du sommeil

arrêt de la nicotine

stress, nervosité, agitation

problèmes de peau

asthme et allergies

maladies chroniques, telles que la sclérose en plaques, la maladie de Chron

L’utilisation de l’huile de CBD dépend du type de plaintes :

Degré de plainte application Légères plaintes 3 gouttes 2 fois par jour, augmenter jusqu’à 5 gouttes la 2ème semaine possible, 5% d’huile de CBD Plaintes graves et variées 3 gouttes 2 fois par jour, augmenter jusqu’à 3 x 5 gouttes à partir de la 3ème semaine, 5% d’huile de CBD troubles du sommeil 3 gouttes 2 fois par jour, 2 % d’huile de CBD agitation, nervosité 3 gouttes 3 fois par jour, 2 % d’huile de CBD plaintes chroniques 4 gouttes 2 fois par jour, augmenter jusqu’à 5 gouttes à partir de la semaine 2, 10% d’huile de CBD

Ces dosages sont des recommandations d’utilisation. Pour trouver la dose qui vous convient, vous pouvez mieux vous observer vous-même et votre corps et ajuster la posologie en fonction de vos besoins personnels.

Y a-t-il des effets secondaires avec le CBD pour les troubles du sommeil ?

Le CBD n’a pas d’effets secondaires ou très légers aux doses recommandées. Individuellement, il peut y avoir des réactions personnelles différentes, bien sûr, mais les effets secondaires ne sont généralement pas attendus.

Pour détecter tout effet secondaire, il est préférable de surveiller votre corps s’il réagit à la prise ou à l’utilisation du CBD. Jusqu’à présent, aucun effet toxique ou autre effet négatif permanent sur le corps humain n’a eu lieu.

Lorsque vous commencez à prendre du CBD, comme de nombreux remèdes homéopathiques, vous pouvez ressentir une sorte de nettoyage ou de régénération. Cela signifie que l’apport peut initialement avoir des effets secondaires mineurs.

Quel est l’effet de l’huile de CBD sur troubles du sommeil ?

Vous pouvez souvent identifier le stress mental et les problèmes quotidiens comme déclencheurs de vos troubles du sommeil. Ces facteurs ont un impact négatif sur votre nuit de sommeil réparateur.

Par exemple, les allers et retours agités au lit et se réveiller la nuit en sont des signes typiques. Vous pouvez aussi souvent observer des pensées nocturnes qui couvent et poussent les pensées d’avant en arrière.

Les effets calmants et relaxants du CBD permettent à votre corps et à votre esprit de se calmer et de se détendre. Le cannabidiol peut produire un fort effet relaxant musculaire et rend naturellement le corps fatigué. Cette fatigue met votre corps dans un état de repos naturel et réparateur, la base idéale pour un sommeil sain et réparateur.

Les effets anti-anxiété, libérateurs et calmants du CBD entrent également en vigueur ici. Le CBD détend et se détend les nerfs et le cerveau.

En déclenchant les substances messagers présentes naturellement dans le corps, permet un sommeil profond très réparateur afin que vous puissiez commencer votre journée fraîche et bien reposée le lendemain matin. Étant donné que ces messagers personnels sont également déclenchés à plusieurs reprises par le corps lui-même, il n’y a aucune dépendance lors de l’utilisation du CBD.

L’huile de CBD est-elle meilleure que les somnifères pour les troubles du sommeil ?

Les somnifères sont souvent utilisés comme aide aux troubles du sommeil. Dans la plupart des cas, les phases de sommeil profond nécessaires de toute urgence au rétablissement sont absentes et l’effet de récupération n’est donc pas atteint.

Cela est dû au fait que l’action des médicaments n’est généralement pas construite sur une base naturelle. Le sommeil est artificiellement provoqué par diverses substances chimiques. Le cerveau ne fonctionne plus de manière optimale dans cet état de repos.











lien copié Les produits à base de plantes comme l’huile de CBD peuvent également être une alternative utile aux médicaments chimiques en cas de troubles du sommeil. (Source de l’image : unsplash.com/Kinga Cichewicz)

Vous faites la différence avec le CBD Médicaments ou substances intoxiques : Les effets naturels du CBD vous permettent de garder le contrôle de votre corps en tout temps et ne sont en aucun cas affectés. Cela crée une base optimale pour un sommeil profond réparateur pour votre corps.

De plus, il existe toujours un risque de dépendance aux drogues. Les nerfs s’habituent à ne plus produire de messagers naturels. Cela perturbe le ménage de l’organisme, ce qui peut entraîner une plus grande nervosité ou agitation, ce qui a un impact négatif sur le sommeil personnel.

En raison des effets naturels du CBD, votre corps continue de former des substances messagers apaisantes et relaxantes. Le corps ne s’habitue pas au CBD et votre progression quotidienne peut être rendue plus équilibrée.

Il existe de nombreux autres sédatifs naturels, tous à base de plantes. sont.

Lorsque vous utilisez du CBD pour des troubles du sommeil, il est recommandé de prendre le produit juste avant de vous endormir. L’effet peut se produire très rapidement, ce qui signifie en quelques minutes ou un peu de retard en une demi-heure environ.

Comme la posologie individuelle dont vous avez besoin dépend de la situation personnelle, il est préférable de commencer par une petite dose et de toucher lentement la posologie idéale pour vous. Pour connaître personnellement la posologie idéale pour vous, un journal du sommeil peut vous apporter un soutien utile et utile.

Trivia : ce que vous devez savoir d’autre sur le CBD pour les troubles du sommeil

Que faut-il prendre en compte lors de l’achat de CBD pour les troubles du sommeil ?

En raison de l’importance de ce sujet, nous vous recommandons d’acheter le CBD uniquement légalement à ce stade. Ce vous garantit un bon produit produit selon les normes établies. Il est également important de noter la table des matières, car le THC doit fournir le contenu.

Le CBD peut être une aide puissante pour un sommeil réparateur en cas de troubles du sommeil. En général, il vaut la peine d’essayer de tester le CBD lorsque vous vous débarrassez de vos troubles du sommeil. Les bienfaits sont évidents car ils favorisent naturellement une bonne nuit de sommeil.

Fondamentalement, vous devriez idéalement faire attention aux produits de haute qualité lors de l’achat, car ils ne contiennent pas d’ingrédients nocifs. Il ne devrait pas y avoir de THC dans les préparations ou ne doit être composé que de chanvre, car ils sont principalement illégaux en Allemagne.

Selon le type d’application préféré, vous pouvez choisir la forme souhaitée parmi les différentes formes de produits CBD. Comme mentionné ci-dessus, la vitesse d’absorption et l’effet du CBD dans le corps sont différents.

Il est important pour vous de le savoir à l’avance : En gros, vous achetez de l’huile de CBD à l’état fini et dans les magasins légaux. Les informations sur l’emballage vous fournissent des informations sur les ingrédients et vous pouvez les utiliser pour vérifier si l’huile contient du THC. En outre, l’achat par des moyens légaux garantit la fabrication conformément aux normes établies.

Il existe différentes façons d’obtenir de l’huile de CBD. L’extraction peut être effectuée via un procédé chimique utilisant du CO2. Un processus d’évaporation spécial est également souvent utilisé.

Le cannabis est porté à ébullition pour le processus d’évaporation. L’huile de cannabis ne s’évapore pas mais est extraite par évaporation. Cela crée une consistance huileuse qui doit son nom à l’huile de CBD. La qualité du processus d’extraction est un facteur déterminant pour garantir qu’il n’y a pas de teneur en THC trop élevée dans le résultat final.

L’huile de CBD est généralement dilué avec des huiles végétales ou de l’alcool de haute qualité pour faciliter la prise en goutte. La concentration d’huile de CBD est indiquée en pourcentage dans le nom. Plus le pourcentage est élevé, plus le CBD est proportionnellement présent dans le produit.

Huile de CBD (15 %)

Huile de CBD (15 %)

Acheter chez Nordic Oil L’ huile de CBD Nordicoil est une huile de haute qualité avec un haut degré de pureté. Il aide non seulement les troubles du sommeil, mais il a également toute une gamme d’effets positifs sur votre corps.

Autres domaines d’application du CBD

Le mécanisme d’action du CBD est dû à ses nombreux effets différents et aux différentes façons de déclencher Les effets secondaires actuellement ne sont pas entièrement connus.

On suppose un effet positif décisif sur le rôle du transport du calcium dans les cellules. Ils sont responsables de la transmission des signaux électriques aux cellules nerveuses.

Dans ce contexte, des domaines d’application étendus et différents possibles pour le CBD peuvent être ouverts. Le CBD est actuellement utilisé pour les migraines, les troubles du sommeil, etc. L’effet sur les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et les troubles affectifs fait actuellement l’objet d’études et de recherches toujours mieux étudiées.

Conclusion

En résumé, le CBD est une merveilleuse arme secrète contre les troubles du sommeil. Cela ne vous rend pas non plus dépendant ou dépoussiérer vos sens. Le CBD vous permet de vous calmer, d’oublier vos soucis et de passer une bonne nuit de sommeil.

Au fait, le petit remède miracle peut faire d’autres grandes choses, comme la douleur. et illuminez votre humeur. Beaucoup de gens parlent également d’amélioration des performances.

Donc, si vous voulez essayer un somnifère naturel, vous avez raison avec le CBD.

