Les meilleurs endroits à visiter lors de vacances en famille en Ille-Et-Vilaine

Si vous êtes à la recherche de l’endroit idéal pour emmener votre famille en vacances, alors l’Ille-Et-Vilaine devrait figurer en tête de votre liste. Ce département de l’ouest de la France offre une variété d’activités et d’attractions adaptées à tous les âges. Des aventures en plein air à l’exploration culturelle, l’Ille-Et-Vilaine est une destination idéale pour une escapade en famille. Explorons quelques-uns des meilleurs endroits où passer votre temps pendant vos vacances ici.

L’abbaye du Mont Saint Michel

Une visite à l’emblématique abbaye du Mont Saint Michel est un must lorsque vous visitez cette région de France. Cette superbe abbaye est située sur une île au large de la côte nord de la France et abrite un monastère bénédictin qui date du 8e siècle. Les vues depuis l’abbaye sont absolument époustouflantes et il est facile de comprendre pourquoi tant de visiteurs affluent ici chaque année. Que vous choisissiez d’explorer les anciens murs ou de participer à l’une de leurs visites guidées, il y a beaucoup à faire ici.

A lire en complément : Comment faire pour ne plus toucher le RSA ?

La Côte d’Emeraude

La Côte d’Emeraude est une autre attraction populaire en Ille-Et-Vilaine. Cette portion de littoral le long de la Manche offre certaines des plages les plus époustouflantes de France avec des kilomètres de rivage sablonneux et des eaux cristallines. Les visiteurs peuvent profiter des activités de plage telles que la natation, les bains de soleil, la pêche et la voile ou faire du tourisme dans les villes voisines comme Dinard ou St Malo. Un voyage ici ne serait pas complet sans déguster de délicieux fruits de mer dans l’un des restaurants locaux ! N’hésitez pas à vous rendre sur des sites spécialisés pour en savoir plus.

Le centre ville de Rennes

Le centre ville de Rennes mérite également d’être exploré pendant votre séjour en Ille-Et-Vilaine. Situé juste à l’extérieur du centre-ville de Rennes, ce quartier a quelque chose à offrir à tout le monde, des musées et des galeries aux magnifiques parcs et jardins, ce qui en fait un endroit idéal pour les familles qui veulent un peu de culture pendant leurs vacances. Vous y trouverez un large choix de boutiques, de cafés, de restaurants et de bars qui sauront divertir tout le monde pendant tout le séjour !

A voir aussi : C'est quoi déclaration de patrimoine ?