Comment choisir un auxiliaire de vie pour personne âgée ?

Il est capital d’identifier ses besoins ou attentes pour se lancer dans la quête d’un auxiliaire de vie. L’auxiliaire ou l’aide de vie à domicile doit vous correspondre. Son support permet aux personnes âgées sans autonomie, de rester chez elles sans avoir à s’ennuyer.

Ses prérogatives

L’auxiliaire de vie à domicile à de nombreuses tâches liées à sa mission. Il est donc capital de préciser vos besoins avant de faire appel aux services d’une aide de vie à domicile pour personnes âgées. Alors pourquoi recourir à une auxiliaire de vie à domicile. Prendre soin de votre logement (repassage, ménage, lessives, vaisselles …). Gérer la popote et cuisiner les repas. Vous accompagner dans tous les déplacements. Le toilettage et le bien-être de la personne âgée. Désir d’accès à un soutien mental et physique. Prévenir le manque d’autonomie. Il est souhaitable de répondre à ces questions pour mieux vous situer.

Identifiez vos exigences

Fixez votre niveau d’exigences. Ce point est vital, il vous aide à déterminer vos besoins et attentes face à votre auxiliaire ou aide de vie à domicile : elle devra être polyvalente, disponible, capable d’anticiper vos besoins, efficace et efficiente. Il vous faudra indiquer la fréquence d’intervention de votre aide à domicile : hebdomadaire, une fois tous les mois, tous les 2 ou 3 jours sinon de façon permanente. Enfin le budget financier prévu à cet effet devra être bien estimé. Les prestations en rapport avec les services à la personne donnent accès à 50% d’avantages fiscaux dans la limite de 12.000 euros/année avec un crédit d’impôts allant jusqu’à 6.000 euros.

Les questions importantes lors de l’entretien

Même si les prestations prévues paraissent faciles, l’embauche d’une aide ou auxiliaire à domicile n’est pas facile, il est impératif d’analyser les profils des candidats, leur cursus éducatif, leurs diplômes et leurs expertises. Au cours d’un entretien, vous pourrez vous faire une idée générale de leurs compétences pour pallier aux mauvaises surprises. Voici quelques questions à poser : quelles sont vos aptitudes ? Quelle est votre expertise ? Avez-vous des références ? Pouvez-vous concéder à toutes les tâches disponibles ? Avez-vous des certifications et de l’agrément ? Pouvez-vous être disponible pendant vos congés ? Quel est le coût de la prestation ?

Les qualités d’un auxiliaire de vie

Après étude des aptitudes professionnelles de votre aide à domicile, mettez l’accent sur ses qualités humaines. L’aide à domicile que vous aurez choisie pour partager votre quotidien devra faire preuve de patience et être dotée de compétences spéciales.

L’aide à domicile doit faire preuve de dévouement et d’empathie dans le but de faciliter et d’égayer le quotidien. Elle doit être polyvalente et autonome. La discrétion est d’une grande importance dans ce métier. Avoir une oreille attentive est une qualité à prendre en compte lors de la sélection de votre auxiliaire de vie. La communication et la ponctualité sont autant de qualités qui reflètent son sérieux ou son implication.

Aussi votre partenaire devra faire preuve d’un bon sens de l’organisation et posséder une gestion optimale du stress durant, post et pré-prestation. Ce sont là des atouts pour tous les professionnels de ce secteur.