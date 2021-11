Backlink en SEO : comment faire ?

L’usage d’un backlink en SEO est l’insertion de liens hypertextes dans le contenu d’une page web renvoyant vers un autre site. Les moteurs de recherche comme Google accordent une importance capitale à ces liens entrants en les utilisant comme des indices de classements des pages. Comment faire pour avoir des backlinks ? Éléments de réponse.

Choisir des annuaires thématiques

Par rapport à votre secteur d’activité, vous devez choisir des annuaires thématiques pertinents. Si vous ne trouvez pas d’annuaires spécifiques à une thématique abordée, optez pour les annuaires généralistes et bien connus.

Lire également : Pourquoi garer sa voiture dans un parking privé ?

Toutefois, avant d’effectuer le choix de l’annuaire, renseignez-vous judicieusement sur les plus récents. En effet, Google change continuellement son algorithme et au même titre, les annuaires deviennent soit d’actualité soit obsolètes.

Si vous désirez en outre conserver à long terme les avantages des backlinks de vos annuaires, faites le choix de ceux qui possèdent une grande notoriété auprès de Google.

A lire aussi : Crise chez les agences de sécurité au Canada

Concevoir des liens à partir des forums

Pour obtenir des backlinks, vous pouvez sillonner les forums qui abordent les thématiques de votre site web. Assurez-vous de trouver les forums qui sont reconnus fiables par Google. Toutefois, selon la thématique abordée, il est tout à fait possible que vous ne tombiez pas sur les forums de telles envergures.

Pas de souci à vous faire, car vous pouvez vous tournez vers les forums généralistes regorgeant des sujets très pertinents. Ainsi, la stratégie consiste à insérer votre lien dans les différents commentaires. Assurez-vous que le lien introduit apporte une plus-value dans la discussion ou bien apporte un complément d’information sur la problématique abordée dans le forum.

En le faisant, votre commentaire pourrait être publié et référencé par d’autres sources d’informations. Cela vous permettra de générer plus de jus de liens et de vous faire gagner en notoriété auprès de Google.

Procéder à un achat de liens

L’une des méthodes utilisées pour trouver de meilleurs backlinks pour booster la visibilité de votre site web est de procéder à l’achat de liens entrants. Le plus souvent, les sites web qui jouissent d’une bonne réputation auprès de Google commercialisent leur notoriété.

Ainsi, dans votre compagne netlinking, vous pouvez vous diriger vers ces sites et négocier un achat de liens. Pour mieux tirer parti de cette option, vous devez :

entrer en contact avec les sites qui développent les mêmes thématiques que vous ;

rédiger les textes de rédactions à publier sur les pages de ces sites ;

définir les ancres qui doivent être sur les liens entrants pointant vers votre site.

L’avantage ici est que vous gagnez d’énorme PageRank pour être ainsi vite et mieux classé sur la page des résultats de recherche.

Explorer les médias sociaux

Il est dans ces conditions plus astucieux de procéder à l’organisation de jeux-concours pour inciter le partage de votre marque sur les médias sociaux. Cela permet de générer des backlinks en grande quantité.

En plus, cette stratégie apporte une plus-value à votre campagne netlinking, notamment du trafic. Vous allez gagner plus de visiteurs sur votre site et convertir les prospects en de fidèles clients. Il importe de savoir que les backlinks des réseaux sociaux n’ont pas le même poids que ceux des sites d’autorité.

Toutefois, ils vous permettront de gagner progressivement en autorité sur les moteurs de recherche comme Google. En réalité, si vous procédez ainsi, vous émettez des signaux qui alerteront le moteur de recherche sur la popularité de votre site.