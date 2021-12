Comment installer des applications sur une Smart TV Samsung ?

Les smart tv ont révolutionné le marché des télévisions. Ce qui les différencie grandement des autres modèles est sans doute leur capacité à se connecter sur internet. Ceci étant, on peut donc y télécharger toutes les applications de son choix. Si vous disposez d’une marque de TV Samsung, vous saurez après la lecture de cet article, comment installer des applications. Avec une Smart TV Samsung, votre téléviseur se transforme en une véritable plateforme connectée, ce qui n’était pas le cas avec la télévision classique.

Plusieurs fonctionnalités sont rattachées à une Smart TV. Ainsi, avec ce nouveau modèle d’écran, vous pouvez interconnecter vos différents appareils tels que tablette, smartphone, ordinateur, vous connecter à internet, afficher le contenu de vos autres appareils sur l’écran de votre téléviseur et plus encore. Dans cet article, découvrez comment installer une application sur votre Smart TV Samsung.

Installer des applications sur une Smart TV Samsung : comment ça marche ?

Sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, les applications jouent un rôle essentiel. Elles permettent notamment aux utilisateurs de ces différents terminaux électroniques d’accéder à encore plus de contenu et de faire ainsi un meilleur usage de l’appareil. Il en est de même pour la Smart TV. En installant une application sur votre télévision connectée, vous l’exploitez au mieux et par ricochet, vous allez pouvoir avoir accès à encore plus de contenu.

Si l’on prend le cas de l’application NetFlix, il faut dire que, lorsque vous l’installez sur ce terminal, vous allez profiter de la plateforme en accédant aux différents contenus qu’elle vous offre, notamment une variété de vidéos. En revanche, si vous optez pour ne pas l’installer, non seulement vous n’allez pas profiter au maximum des fonctionnalités de votre Smart TV, mais également, vous allez manquer de contenu intéressant sur votre téléviseur. Si vous l’avez compris, pensez à installer les applications sur votre téléviseur connecté.

Vous avez votre téléviseur connecté Samsung et vous souhaitez alors y installer des applications, vous devez savoir que cela est simple. Si vous ne connaissez pas vous y prendre, il vous suffit juste de suivre les étapes qui vous seront présentées ici. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que c’est grâce à Smart Hub que vous pouvez télécharger et supprimer n’importe quelle application que vous souhaitez sur votre Smart TV Samsung.

Cela dit, pour procéder à l’installation d’une application sur votre terminal, vous devez d’abord vous assurer que vous êtes connectez au réseau internet. Ici, tout se passe comme si l’on est en présence d’un smartphone ou d’une tablette, alors, l’accès à internet est indispensable pour atteindre l’objectif visé. Si vous êtes connecté sur internet, allumez votre écran et appuyez sur le bouton Smart Hub de votre télécommande. En générale, ce bouton est souvent matérialisé par une icône de maison. Une fois cela fait, choisissez ‘’Apps’’ puis cliquez sur l’icône de recherche. Lorsque vous aurez effectué cette dernière action, renseignez le nom de l’application que vous souhaitez installer (Spotify par exemple), celle-ci va immédiatement apparaitre.

Sélectionnez ensuite l’application puis appuyez à nouveau sur le bouton de sélection pour lancer le téléchargement. Après l’avoir téléchargé, si vous souhaitez immédiatement la lancer, sélectionnez simplement ‘’ouvrir’’. Si par contre vous souhaitez ressortir de l’application, appuyez sur le bouton Retour. En effectuant toutes ces actions vous allez installer toutes les applications que vous souhaitez sur votre Smart TV Samsung.

Télécharger des applications sur sa Smart TV : une bonne idée ?

Les applications sont des logiciels mis sur pieds pour permettre aux utilisateurs des différents écrans (télévision, smartphone, tablette, ordinateur) de profiter au maximum de celles-ci. Cela signifie concrètement que, l’installation d’application sur votre Smart TV ne sera que bénéfique pour vous. Ceci étant, pour un usage optimal de votre Smart TV, vous devez nécessairement y installer des applications. Par ailleurs, il faut dire que les applications permettent d’avoir accès aux différentes fonctionnalités de votre Smart TV, d’autres permettent même d’y ajouter certaines fonctionnalités. Si vous disposez d’une Smart TV Samsung par exemple, vous pouvez par exemple y installer une application de jeu afin de vous divertir pendant vos heures libres. En téléchargeant une application comme NetFlix, vous aurez accès à une large variété de filme que vous pourrez même télécharger.

Avec certaines applications pour Smart TV, vous avez la possibilité de programmer l’enregistrement d’une émission, filme, animé etc, qui sera diffusé pendant votre absence. En outre, comme il a été dit un peu plus haut, certaines applications permettent d’ajouter des fonctionnalités à votre Smart TV. Sur ce point, vous pouvez par exemple télécharger les versions mobiles des applications de la suite Office pour lire vos document de bureau depuis votre écran de télévision, ce qui est alors un avantage pour vous car vous aurez une vue plus grande grâce à l’écran de votre télé.

En résumé, il faut dire que les Smart TV en général et Samsung en particulier sont venus redonner aux l’envie de visionner, mais d’une autre manière aux téléspectateurs. Cependant, pour mieux utiliser ce nouveau modèle de télé, il faut nécessairement y télécharger des applications. La procédure a été présentée dans cet article. À partir de là vous exploiterai mieux votre Smart TV.