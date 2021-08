Le Weeknd est-il religieux ?

De nombreux fans de l’interprète de la mi-temps du Super Bowl The Weeknd ont remarqué les nuances spirituelles possibles dans ses paroles.

Le chanteur R&B primé aux Grammy, né Abel Makkonen Tesfaye, injecte souvent ses paroles de chansons, ses images vidéoclips et son avec des références explicites à la drogue et au sexe et un sentiment global de ténèbres. Cependant, la musique de The Weeknd semble également avoir un poids philosophique et, pour certains, peut-être une notion de pouvoir supérieur.

A lire aussi : Exposition "Polynésie, espaces de biodiversité"

Quelles sont les croyances religieuses de The Weeknd, le cas échéant ? Voici ce qu’il faut savoir sur la foi de The Weeknd, basé sur son histoire personnelle et ses entrevues passées.

Lire également : La vente des œuvres d'art : une véritable source de revenus

Le Weeknd | Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic The Weeknd a été élevé orthodoxe éthiopien

Les parents du Weeknd étaient des immigrants éthiopiens au Canada dans les années 1980. Il est né en 1990 et a grandi par sa grand-mère après le divorce de ses parents. Enfant, The Weeknd a été élevé dans un cadre très religieux et fréquentait régulièrement l’église orthodoxe éthiopienne. services.

Bien qu’il n’ait pas maintenu ses pratiques religieuses orthodoxes éthiopiennes, The Weeknd a rendu hommage à son éducation religieuse en 2016.

Selon Ethiosports, la chanteuse canadienne-éthiopienne a fait un don généreux de 50 000$ à l’église Tewahedo orthodoxe éthiopienne St. Mary à Toronto. Le père Misale Engida, le prêtre en chef de l’église, a dit se souvenir de The Weeknd quand il a assisté à des services à la cathédrale avec sa grand-mère enfant.

The Weeknd se produisant au Super Bowl | Patrick Smith/Getty Images Certains fans ont remarqué des nuances religieuses possibles dans les paroles de The Weeknd.

De nombreux fans ont remarqué des thèmes spirituels dans les chansons de The Weeknd qui semblent évoquer un sentiment d’errance existentielle ou la recherche d’un pouvoir plus élevé au milieu de la perte, de la dépendance, du chaos et de la confusion. En particulier, il y a une constante interagissent entre les forces de la lumière et de l’obscurité dans les paroles de The Weeknd.

The Weeknd a fait référence à cette interaction dans son interview de 2016 avec Zane Lowe (Highsnobiety). Il a confié à Lowe qu’il aimait souvent structurer ses albums comme une sorte de quête, emmenant l’auditeur dans un voyage des profondeurs des ténèbres et du désespoir vers le soulagement et l’espoir par la chanson finale.

« C’est bien d’avoir des ténèbres — parce que lorsque la lumière arrive, c’est beaucoup mieux, je me sens », a déclaré The Weeknd.

Souvent, a-t-il expliqué, il aimait que chaque album atteigne son point le plus sombre à son apogée.

« Mais quand on arrive à la fin du disque, il devient plus léger », a conclu le chanteur de R&B.

CONNEXE : The Weeknd partage le rôle critique que Jim Carrey a joué dans sa carrièreThe Weeknd à Coachella en 2018 | Scott Dudelson/Getty Images pour Coachella

Il se décrit comme « spirituel »

Bien que The Weeknd ait été élevé dans un ménage religieux, il a donné des réponses mitigées lorsqu’on l’a interrogé sur ses croyances ou pratiques spirituelles actuelles.

Dans une interview de 2020 à propos de son album After Hours, The Weeknd a confié à Variety que sa chanson « Faith » était mal choisi et quelque peu « trompeur », car il ne s’agissait pas d’une religion en particulier. Au lieu de cela, il devait représenter sa croyance que « tout est un test ». Interrogé sur sa religion, The Weeknd a simplement répondu : « Je ne sais pas ». Quant à l’imagerie croisée sur certaines de ses pochettes d’albums, il a expliqué qu’elle symbolisait « renaître ».

Toujours est-il que dans l’interview de Lowe accordée à The Weeknd en 2016, il était plus franche sur ses opinions en matière de spiritualité, de destin, et de l’idée d’une puissance supérieure. Lowe a demandé au gagnant des Grammy s’il croyait que tout se passait pour une raison — si vous pouviez visualiser et manifester une meilleure réalité.

« Maintenant, je le fais », a dit Tesfaye. « Avant, je ne l’ai pas fait, bien sûr. » Mais quand les choses « ont commencé à se produire pour lui », il a commencé à croire qu’un « être supérieur » avait un coup de main dans son succès.

« Êtes-vous une personne religieuse ? » Lowe a demandé directement.

« J’y suis », a déclaré The Weeknd. « Je suis définitivement spirituel maintenant. J’étais athée à part entière. Beaucoup de gens ne le font pas. Respectez les athées, vous savez, mais j’ai l’impression que beaucoup de gens le deviennent parce que la vie est s*elle et c’est comme, il n’y a aucun moyen qu’il y ait un Dieu et que cela se produise. »

« J’avais l’impression que c’était un test », a muselé le chanteur de « Call Out My Name » à propos de son parcours personnel. « Je me sentais comme, ‘il fallait que tu traverses ça. ‘»

Dans le passé, a expliqué The Weeknd, il était « très pessimiste ». Mais il a développé le sentiment d’une main du destin le guidant quand « de grandes choses ont commencé à se produire » dans sa vie.