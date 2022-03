Comment cuisiner avec des graines de cannabis ?

Apprendre à cuisiner avec des graines de cannabis est très facile, amusant et rien de compliqué. Des plats, des desserts aux smoothies, il y a une multitude de recettes que vous pouvez réaliser.

C’est quoi les graines de cannabis ?

Les graines de cannabis ont un goût légèrement noisette et peuvent être très bien incorporés dans de nombreux plats. C’est parce qu’elles apportent un goût différent, un mélange entre une noix et un pignon.

A découvrir également : Des idées pour avoir un joli Candy Bar sans trop dépenser

La bonne chose est que les graines de chanvre augmentent la valeur nutritionnelle de la nourriture. C’est parce qu’elles contiennent plus de fibres et plus de nutriments. Elles peuvent être achetées dans des magasins spécialisés ou en ligne et n’ont pas les effets de la marijuana.

En effet, elles ne provoquent pas les effets psychotropes provoqués par le THC. Pour profiter des bienfaits du chanvre sans les effets du THC, il est important de bien choisir les graines de cannabis. Vous devez vous rendre uniquement dans des boutiques ou sur des e-shop qui proposent des produits qui respectent les normes en vigueur en matière de CBD dont notamment la teneur de THC qui ne doit pas dépasser les 0,3%.

A découvrir également : L'importance d'une blouse pour les femmes de chambre.

Sur Internet, il existe de nombreuses recettes à base de graines de CBD, la clé est de savoir quel type de chanvre utiliser pour faire des aliments délicieux et inoubliables. C’est parce que le cannabis donne une touche différente, un peu forte et exotique à la nourriture.

Par conséquent, la meilleure chose si vous voulez apprendre à cuisiner avec des graines de cannabis est de savoir quels sont les meilleurs repas et plats à utiliser avec cet aliment. La bonne chose à propos des graines est qu’elles conviennent à des plats légers tels que les salades, les desserts et les smoothies, mais elles peuvent également être ajoutées dans les tartes, les ragoûts et les plats frits. Par exemple, ajoutez quelques graines à vos yaourts ou smoothies le matin. Vous pouvez également les saupoudrer dans vos salades ou soupes.

Quels plats cuisiner avec des graines de cannabis ?

La réponse à la question précédente est un peu relative. C’est une question de goût, compte tenu de la saveur des graines et qui ressemble à une noix, il est souhaitable d’utiliser les graines dans les mêmes plats dans lesquels vous pourriez utiliser des noix, des noisettes ou des pignons de pin.

Ainsi, les meilleurs plats sont certainement des recettes de pâtes, de riz, dans des sauces pour les ragoûts, comme ingrédient de pains et bien sûr, dans des plats de bonbons et de desserts comme des gâteaux ou des biscuits. Ci-dessous, nous vous donnons une petite liste avec des idées pour cuisiner avec cet aliment si riche et délicieux :

salade de saumon, noix et laitue ;

salade de pâtes aux noix, pesto et marinades ;

macaroni ou pâtes au choix avec du fromage et des noix et des graines ;

biscuits au chocolat ;

riz aux champignons et graines de cannabis ;

sauce aux tomates séchées, légumes et graines de cannabis ;

tarte aux champignons et aux graines ;

lasagne aux légumes avec brocoli et courgettes ;

poulet farci aux pommes, sauce aux noix, raisins secs et graines ;

du pain aux noix.

Nous espérons que vous aimez ces idées et que vous profiterez de la cuisine avec des graines de cannabis.