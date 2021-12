Lewis Hamilton : son âge, sa carrière

Lewis Hamilton est un coureur automobile de nationalité anglaise. Né le 7 janvier 1985 en Angleterre, il a commencé à évoluer dans les compétitions dès son plus jeune âge (8 ans). L’homme est d’ailleurs devenu septuple champion du monde de Formule 1. Par conséquent, il est à ce jour le pilote le plus titré de l’histoire du sport automobile.

Origines et débuts de carrière

Originaire de la Grenade, Lewis Hamilton est né le 7 janvier 1985 et a grandi au nord de Londres. À l’âge de 6 ans, il reçoit un karting de la part de son père. Il découvre alors sa passion et effectue sa toute première course deux ans plus tard. Et à seulement 9 ans, le jeune prodigue décroche son premier titre en tant que champion national. Il s’entretient par la suite avec le directeur de McLaren, Ron Dennis, et lui fait part de son envie de rejoindre son écurie.

A découvrir également : Trouver du travail en étant consultant

C’est ainsi qu’il s’engage dans un contrat professionnel à 13 ans. Ce qui fait de lui le plus jeune pilote à signer chez une écurie de formule 1. Les résultats du jeune Lewis ne tardent pas. En effet, en 2000, il devient le numéro 1 mondial de karting alors qu’il n’avait pas plus de 15 ans. En 2003, il remporte le championnat britannique de Formule Renault puis en 2004 et 2005, il participe au championnat F3 Eutoseries, qu’il remporte avec brio. Il devient ensuite champion de GP2 en 2006.

Son contrat avec Mercedes

En 2007, Lewis Hamilton commence ses débuts de carrière chez McLaren aux côtés de Fernando Alonso. Il réalise une excellente saison en terminant vice-champion du monde, à seulement un point de différence avec le Finlandais Kimi Raikkonen. L’année suivante, il obtient le titre de champion du monde et devient le plus jeune champion du monde de l’histoire de formule 1. Il était âgé de 23 ans, 9 mois et 26 jours. Ce record sera finalement battu par le coureur Sebastian Vettel en 2010.

A lire aussi : Informations sur la technologie des imprimantes laser

Entre 2009 et 2012, le coureur connaît des saisons particulièrement difficiles notamment avec McLauren, et n’obtient que la 4e place au classement mondial (2010,2012). En 2013, il change d’écurie et signe avec Mercedes. Il redresse la barre et établit de nouveaux records avec la marque et est de nouveau sacré champion du monde en 2014 et 2015. En 2016, le Britannique reconnaît la supériorité de son coéquipier Nico Rosberg, qui remporte son unique titre de champion du monde des pilotes.

L’année suivante, Rosberg étant en retraite, Hamilton profite de son absence pour s’imposer et remporter son 4e succès au classement des pilotes. Il est encore sacré en 2018, décrochant sa 5e couronne de champion du monde et réalisant ainsi son plus grand record, depuis l’instauration des 25 points. Après cet exploit, il rejoint le légendaire Fangio et il ne lui manque plus que deux sacres pour rattraper Michel Schumacher.

Lewis : septuple champion du monde

En 2019, le succès du jeune coureur se poursuit avec un sixième titre de champion du monde après avoir accumulé 11 victoires durant cette saison. L’année 2020 marque un véritable tournant dans la carrière du Britannique. En effet, en dépit de la pandémie du coronavirus et une saison tronquée, le pilote Mercedes signe avec Michael Schumacher un 55e podium en carrière. Il finit par le dépasser à l’occasion du GP d’Espagne, lors de cette même saison et obtient le prix ayant le plus grand nombre de victoires.

Lors du Grand Prix du Portugal, le numéro 44 remporte sa 92e victoire et dépasse Michael Schumacher. Au terme d’une saison assez farouche, Lewis est sacré pour la 7e fois champion du monde et rejoint l’Allemand au Panthéon de la Formule 1. Mais, il ne réussit pas à le dépasser au cours de la saison 2021 marquée par un mano à mano avec Max Verstappen qui le devance finalement en le doublant à l’issue du dernier tour.

Son salaire

En prolongeant son contrat avec Mercedes, Lewis Hamilton perçoit un salaire de 44 millions d’euros d’après The Telegraph. Le jeune prodigue serait donc l’un des sportifs les mieux payés de la planète. Selon Forbes, le quintuple ballon d’or aurait gagné au cours de sa carrière un montant estimé à 500 millions de dollars.

La femme de Lewis Hamilton

Côté vie privée, de 2007 à 2015, Lewis Hamilton a été en couple avec l’ex-chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Ils ont fait connaissance à l’occasion des MTV Europe Music Awards. Après plusieurs séparations, ils décident de rompre définitivement en 2015. En 2018, lors d’une interview pour le Sunday Times, le pilote de formule 1 déclare qu’il n’a pas actuellement de vie sentimentale, car c’est un bourreau du travail. Il ajoute qu’il n’a pas de temps pour les relations amoureuses.

Lewis Hamilton est un sportif à succès. Ayant remporté plusieurs prix, la carrière de ce jeune Britannique s’annonce très prometteuse.