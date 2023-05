Parking pas cher près de l’aéroport Charles de Gaulle : l’option transparc

L’aéroport Charles de Gaulle fait partie des aéroports les plus fréquentés de la France. Le problème de stationnement de véhicule pendant son absence étant récurrent, Transparc propose des services de parking privé à proximité de cet aéroport. Voici quelques raisons d’opter pour Transparc si vous avez besoin d’un parkingpas cher près de l’aéroport Charles de Gaulle.

Transparc : des services de qualité à des prix intéressants

Le parking privé Transparc se démarque des autres entreprises par la qualité de ses services remarquable dès la réservation d’emplacement. En effet, avec Transparc, le processus de réservation est totalement simplifié. Vous avez le choix entre deux principaux types de réservations : la réservation en ligne et la réservation par téléphone. En plus, vous avez la possibilité de faire votre réservation par l’intermédiaire de votre agence de voyages, si elle est partenaire de Transparc.

A découvrir également : Quelles sont les étapes de l’entretien d'une voiture ?

Quant aux tarifs, ils sont étudiés pour satisfaire tous les besoins de stationnement. Quelle que soit la durée de votre absence, vous trouverez une formule d’abonnement qui vous est adapté. Vous avez en outre le choix de payer une avance ou de régler la totalité de votre facture à votre retour. Découvrez ces services sur le site www.transparc.com.

Transparc assure la parfaite sécurité de votre véhicule

La sécurité est le principal motif pour lequel on confie son véhicule à un parking privé pendant son absence. En adoptant les services de Transparc, vous pouvez voyager en toute quiétude puisque votre véhicule sera gardé en parfaite sécurité jusqu’à votre retour. Chez Transparc, les véhicules sont gardés dans des locaux de plusieurs mètres de hauteur à l’abri du vol, des intempéries… Ensuite, leur surveillance est assurée en permanence par des agents de sécurité professionnels et équipés de chiens de garde. De plus, le parking est équipé de système de surveillance télé et vidéo qui permettent de renforcer la sécurité. L’entreprise a également souscrit à des assurances qui lui permettent de dédommager ses clients en cas de vol, d’incendie, de vol ou de dégradation de votre voiture.

Lire également : Mercure douane : connexion au compte

Des services supplémentaires très utiles

En plus, de ses prestations ordinaires, le parking Transparc offre des services supplémentaires. Il s’agit principalement du « service voiturier » et du service d’entretien. Le service voiturier permet d’éviter le stress du voyage et la perte de temps. En effet, la structure met à votre disposition un voiturier qui se charge de récupérer votre voiture à votre lieu d’embarquement pour l’amener au parking. De même, à votre retour il vous retrouve au même endroit avec votre automobile.

Le service d’entretien pour son compte permet de récupérer votre voiture en bon état à votre retour, Transparc Roissy vous offre un service d’entretien complet qui comprend le lavage, la vidange, l’aspiration extérieure, la réparation de la carrosserie, la peinture… De même, si pendant votre absence, votre véhicule n’est pas à jour vis-à-vis du contrôle technique, Transparc s’en occupe.

Transparc est un parking privé très proche de l’aéroport Charles de Gaulle. Il pratique les tarifs les plus compétitifs de la commune de Roissy dans laquelle elle se trouve et offre des prestations de qualité.