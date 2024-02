Airsoft : quelles tactiques de nettoyage en CQB ?

Le combat rapproché, également appelé CQB (Close Quarters Battle), est une discipline exigeante et palpitante dans le monde de l’airsoft. Pour être performant en CQB, il est essentiel de maîtriser les différentes tactiques de nettoyage qui permettront à votre équipe de progresser efficacement dans les bâtiments serrés, tout en assurant une couverture maximale contre les adversaires. Détaillons quelques-unes des meilleures stratégies de nettoyage en CQB, afin que vous puissiez prendre le contrôle du terrain avec assurance.

Avancez à seulement un angle de manière méthodique

Dans le cadre du CQB, il est essentiel de savoir où sont les autres membres de votre équipe, ainsi que de comprendre comment progresser ensemble. Pour cela, adoptez une approche méthodique et avancez à Ia fois en utilisant principalement des angles droits tous les mouvements doivent être réfléchis et synchronisés avec ceux de votre équipe. Souvenez-vous de toujours vérifier derrière les portes ou autour des coins avant de rentrer dans une zone inconnue, car cela pourrait sauver la vie de votre personnage.

Annoncez vos mouvements avec précision

Pour minimiser les risques d’accident ou de confusion lors de l’avancée de votre équipe, il est crucial de bien communiquer. Annoncez chaque action clairement et précisément, par exemple en indiquant lorsque vous avez « nettoyé » une salle. Cela assure que tout le monde reste informé de l’évolution de la situation et des zones sécurisées.

Alternez entre fusils à longue portée et armes stratégiques pour couvrir différentes situations

Dans un environnement CQB, les obstacles sont partout et il est difficile de savoir où se cachent vos adversaires. Il est donc important de choisir judicieusement vos armes d’airsoft. Alternez entre les fusils à lunette pour atteindre les cibles lointaines et les fusil à pompe d’airsoft ou pistolets pour les engagements rapprochés. Cette combinaison permettra de maximiser votre couverture et d’être prêt pour toute situation.

Gardez un œil sur les objectifs secondaires

Pendant vos opérations de nettoyage en CQB, n’oubliez pas de surveiller les objectifs de la zone. Non seulement cela ajoutera une profondeur tactique à votre jeu mais également, cela vous donnera un avantage sur vos adversaires qui pourraient être trop concentrés sur les affrontements directs.

Comprendre les variantes et manoeuvres pour nettoyer les pièces avec assurance

De nombreuses tactiques sont à votre disposition pour nettoyer les salles lors d’une séance de CQB. Voici quelques-unes des plus courantes :

Agression directe : cette tactique simple et rapide nécessite que l’un ou plusieurs membres de l’équipe entrent directement dans la pièce à partir d’une seule entrée, neutralisant les adversaires présents avant de signaler que la pièce est nettoyé. Elle peut être efficace lorsque l’on manque de temps ou si l’on souhaite prendre les adversaires par surprise.

Double piqûre : la double piqûre consiste à faire entrer simultanément deux membres de l’équipe dans la pièce à partir de deux entrées différentes : cette approche permet généralement de couvrir plus de territoire et, de ce fait, offrir une chance plus importante de découvrir les adversaires cachées au moment opportun.

Flash et clair : en utilisant cette tactique, un membre de l’équipe lance une grenade à gaz ou une autre distraction dans la pièce. L’équipe entre alors rapidement dans la zone alors que les adversaires sont désorientés, nettoyant ainsi la salle en un clin d’œil.

Pour maîtriser les tactiques de nettoyage en CQB, il est essentiel de toujours rester attentif à votre environnement et de maintenir une bonne communication avec votre équipe. Mélangez différentes armes pour couvrir différentes situations et ajustez vos choix de stratégie en fonction des objectifs du scénario.