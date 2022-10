Comment changer la police des sms sur iPhone ?

Lorsque vous avez un appareil Apple, vous aurez pu constater qu’il est doté de fonctions assez variées pour la plupart. Ainsi, il peut arriver que la monotonie ne soit pas de notre côté et qu’on veuille changer certains des paramètres du téléphone comme la police par exemple. Toutefois, on se demande s’il est possible de changer la police des SMS sur iPhone. Cela est bel et bien possible et il suffit juste de savoir comment s’y prendre. Découvrez avec nous les étapes à suivre pour changer la police des SMS sur iPhone.

Changer le style de police

Sur un iPhone, la modification du style de police passe par le téléchargement de certaines applications. En effet, l’iPhone est conçu pour accueillir certaines applications de modification d’écritures qui peuvent agir sur certaines applications de traitement de texte dont les SMS. Vous avez donc l’opportunité d’installer et de faire une gestion optimale des polices de l’iPhone. Afin de procéder facilement, il faudra suivre les étapes suivantes :

Rendez-vous sur l’App Store

Téléchargez des applications contenant de nouvelles polices (vous pouvez par exemple opter pour Adobe Fonts via Creative Cloud ou encore Fontcase)

Une fois fait, rendez-vous dans les réglages

Appuyez sur général

Cliquez sur police et faites vos choix.

Il est important de savoir qu’avec ces nouvelles polices sur votre appareil, vous ne pourrez pas changer l’écriture au sein de l’interface iOS. Toutefois, vous aurez la possibilité d’avoir accès à plusieurs options en ce qui concerne certaines applications. Il s’agit notamment des applications comme Pages, Word et toute autre application qui vous propose un système de texte enrichi dont SMS. Il reste quand même important de savoir comment s’y prendre avec chaque application.

Changer la police avec Adobe Fonts via Creative Cloud

Lorsque vous téléchargez cette application pour le changement de police, il est important de vous y connecter avec un compte Adobe. C’est celui-ci qui vous permettra d’accéder aux polices et de faire votre choix. Il vous suffira juste d’être inscrit pour vous passer du paiement d’un compte. Ensuite, rendez-vous dans l’onglet police et faites le choix parmi les 1300 possibilités de polices qui s’offrent à vous.

Lorsque votre choix est fait, il vous faudra juste appuyer sur afficher la famille puis sur le bouton +. Vous devriez finir par une confirmation de votre choix et le tour est joué. Rendez-vous enfin sur vos applications d’édition de textes et appréciez le changement de police.

Changer la police avec Fontcase

Il faut savoir que Fontcase est une application à plusieurs variétés. Ainsi, une fois que vous l’avez téléchargé, il vous faudra d’abord aller sur un site de police comme DaFont pour télécharger une typographie de votre choix en format .ttf ou .otf.

Une fois que vous avez fait l’importation de police sur votre iPhone, cliquez sur import. Ensuite, choisissez les polices que vous désirez ajouter puis cliquez sur ouvrir. Passez ensuite à l’installation des polices sur iOS en appuyant sur install pour que l’app génère un profil. Installez ensuite celui-ci en cliquant sur download fonts. Confirmez votre choix puis passer dans les réglages pour faire l’intégration.

Changer la taille de police SMS sur iPhone

Lorsque vous installez une nouvelle police, on a bien envie qu’elle soit à une taille raisonnable pour pouvoir l’utiliser. La modification de la taille de la police sur iPhone, c’est bien possible. Vous n’aurez qu’à suivre les étapes ci-dessous :

Allez dans les réglages sur votre iPhone

Choisissez l’option luminosité et affichage

Cliquez sur taille du texte

Faites glisser ensuite le curseur jusqu’à ce que la police atteigne la taille de votre choix.

Validez enfin votre choix.

Vous avez aussi la possibilité d’agrandir au maximum la taille de votre police. Pour cela, il faut :

Aller dans réglages

Choisir l’option accessibilité

Entrer dans affichage de taille du texte

Appuyer sur police plus grande afin d’avoir un accès aux options de police plus importante

Faites maintenant glisser votre curseur vers la gauche pour réduire ou vers la droite pour l’agrandir encore plus

Validez enfin votre choix.

Vous constaterez une modification de la taille de manière automatique ! Cette modification s’applique également aux SMS.