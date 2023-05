Mini-golf : pourquoi se laisser séduire ?

Que ce soit pour une sortie en amoureux, pour une sortie en famille ou encore pour une soirée entre amis, le mini-golf est à retenir. En effet, il promet de passer des moments de détente mémorables. Cette version miniature du golf se pose comme un incontournable à essayer absolument !

Comment jouer au minigolf ?

Le minigolf la ciotat est une version miniature du golf avec tout un parcours élaboré qui ravira petits et grands. Le décor se veut travaillé et chaque partie entraine les joueurs dans un univers fantaisiste où se mêlent couleurs, effets spéciaux et décors cools. Il convient de rappeler que le minigolf ne se pratique pas toujours sur l’herbe contrairement au golf classique et ose les surfaces peu ordinaires. De plus, les règles ne sont pas les mêmes puisque les distances mises en jeu dans le golf classique et le minigolf sont différentes puisqu’ils sont de quelques dizaines de mètres pour le minigolf, ils sont dix fois plus grands pour le golf classique. Ces quelques détails de différence font que les coups sont assez limités et que les joueurs n’ont pas les mêmes libertés de mouvement que les joueurs de golf classique. Toutefois, comme les règles ne sont pas aussi strictes que pour le golf classique, il pourra être pratiqué par les petits et par les grands. Enfin, il conviendra de rappeler que comme le golf miniature peut être pratiqué à deux ou en groupe, il promet de passer une journée de détente mémorable.

Qu’en est-il des parcours ?

Le golf miniature est un sport comme un autre, ce qui signifie que pour gagner, il faudra arriver à terminer le parcours avant les adversaires. Comme pour le golf classique, il faut arriver à faire tous les trous et comme il n’y en a que trois, ça ne devrait pas être trop difficile même pour les débutants. Pour comptabiliser le plus de points possible, il faut arriver à compléter le parcours en un laps de temps court ou du moins, avant les adversaires auquel cas, ils gagnent. Tous les coups sont ensuite recensés sur la fiche de score qui va déterminer qui sera le gagnant de chaque partie. Pour rappel, les parcours intègrent des pentes, des obstacles et quelques touches de décors originaux qui rendent chaque partie encore plus amusante. À cela s’ajoutent des couleurs vives qui rendent le tout attrayant. Armés de petits clubs, les joueurs doivent alors arriver à pousser les balles dans chaque trou avant que les autres n’y arrivent.

Concernant l’équipement, il faut savoir que contrairement au golf classique, au minigolf, il n’est pas utile de s’armer de chaussures de golf et de gants, sauf peut-être pour ceux qui souhaitent se laisser porter par le jeu. Comme c’est une activité ludique, l’idée est de se la jouer décontracté !

