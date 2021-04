Comment choisir un vélo ?

Encore appelé bicyclette, le vélo est un véhicule composé de deux roues alignées. Il est utilisé comme un moyen de déplacement ou comme un appareil sportif. Le choix d’un vélo se fait en considérant certains paramètres. Quels sont donc les critères de sélection d’une bicyclette ? Découvrez-les dans la suite de cet article.

Choisir en fonction du trajet à effectuer

Le trajet est le premier critère que vous deviez considérer lors du choix de votre vélo. Vous devez ainsi vérifier si la route à emprunter est pentue et le nombre de kilomètres à parcourir. Le type de terrain doit être aussi considéré. En effet, le choix du type de vélo (VTT, VTC ou Vélo pliant) se fait en fonction du type de terrain sur lequel vous souhaitez rouler. Le choix du vélo ne peut pas se faire sans que vous considériez votre forme physique.

A voir aussi : Lebipède, le portail des adeptes de la course à pied :

Choisir en fonction de votre condition physique

L’achat d’un vélo sous-entend que vous devez faire des efforts physiques. Si vous ne faites pas du sport et si vous n’avez pas l’habitude de faire du vélo, vous ressentirez des douleurs aux cuisses. Pensez donc à étudier votre parcours afin de savoir si êtes capable de le faire deux fois par jour avec un vélo. Le vélo à assistance électrique est une option si vous ne souhaitez pas faire des efforts physiques.

Choisir en fonction de l’endroit où le vélo sera garé

Cet aspect souvent banalisé est très important. En réalité, il est important d’avoir un endroit qui permet de garer le vélo et qui le protège contre le vol et la dégradation. Vous pouvez opter pour un vélo pliant si vous n’avez pas cet espace à votre disposition. En effet, le vélo pliant est facile à transporter dans le logement et ne prend pas assez de place.

A découvrir également : Les bons critères pour choisir ses chaussures de ski

Choisir en fonction des accessoires proposés à la vente

Le choix d’un vélo repose également sur les accessoires qui vont garantir votre confort. Lorsque le vélo vous servira de moyen de déplacement pour aller au travail, il serait préférable que vous optiez pour une bicyclette dotée de certains accessoires. Ces derniers sont notamment le garde-boue et le porte-bagage. Vous pouvez choisir un VTC si vous vous déplacez souvent avec votre PC ou si vous faites des courses sur le trajet.

En effet, le VTC vous permet d’ajouter des sacs sur le porte-bagage, de ne pas transpirer et de transporter facilement des charges. Le vélo de route est celui qui convient aux personnes qui aiment la vitesse. Vous pouvez vous assurer du fait que votre vélo est vendu avec un airbag afin de rouler en sécurité.

Choisir en fonction du prix

Les moyens financiers représentent le facteur qui déterminera en fin de compte votre choix. Malgré le fait que vous rêvez du vélo électrique pas cher, vous devez relativiser le coût d’achat du vélo. L’acquisition d’un vélo ne nécessite pas la souscription à une assurance. Le vélo ne vous fera pas non plus dépenser des frais pour l’essence ou pour son entretien.

Voilà ainsi les critères de sélection d’un vélo. N’hésitez pas à les considérer lors de votre choix. Bonne sélection à vous.