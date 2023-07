Protégez votre foyer avec des solutions anti-intrusion innovantes

Mauvais souvenir pour les uns, crainte et anticipation pour d’autres, l’entrée par effraction dans un domicile est une expérience traumatisante. Heureusement, les solutions de protection d’un domicile se sont largement démocratisées depuis quelques années, faisant preuve de plus en plus d’innovation technologique.

La vidéosurveillance

La vidéosurveillance connait un franc succès dans l’univers des solutions anti-intrusion ! De plus en plus d’experts en sécurité la proposent, comme sur sectoralarm.fr. Ce dispositif est composé par une caméra et équipements de stockage et d’exploitation d’images. La vidéosurveillance joue deux rôles bien distincts : la protection des personnes et des biens ainsi que la dissuasion des éventuels malfaiteurs. En effet, la présence de caméras dans le domicile ou aux abords est une solution efficace pour dissuader les individus mal intentionnés. Il est plus facile de les identifier lorsqu’il commet un acte de cambriolage avec un système de vidéosurveillance. D’ailleurs, les études démontrent qu’une vidéoprotection permet d’éloigner plus de la moitié des malfaiteurs. Inversement, ce système permet de prouver l’innocence d’un individu en cas de soupçons injustifiés d’infraction ou de vol.

A lire aussi : Foyer fermé vs poêle : quel type de chauffage choisir ?

Cette solution permet alors aux occupants d’un logement d’avoir l’esprit tranquille. C’est aussi une occasion de faire baisser le coût de l’assurance habitation. Mieux vaut informer sa compagnie d’assurance après l’installation du système afin de demander un ajustement de tarif.

Les détecteurs de mouvement

Les détecteurs anti-intrusion sont des équipements indispensables pour optimiser la sécurité du logement. A placer sous ou sur les fenêtres et portes du logement, ils donnent l’alerte immédiatement avant l’intrusion d’un intrus.

Lire également : Conseils pratiques pour concevoir une chambre d'enfant à la fois fonctionnelle et amusante

Pour aller plus loin, ces solutions peuvent être reliées à des détecteurs techniques. Ces derniers alertent la centrale de télésurveillance et/ou le propriétaire en cas d’incendie ou d’une coupure d’électricité prolongée.

L’alarme anti-intrusion

A l’instar des détecteurs de mouvement, l’alarme anti-intrusion se déclenche immédiatement en cas d’intrusion louche dans le domicile. Aujourd’hui, cette solution est fiable et ne se déclenche plus n’importe comment. Sur le marché, deux options sont disponibles :

l’alarme anti-intrusion sans fil qui est la plus pratique et efficace. Ce système ne nécessite aucun passage de câble, qui relie ses différentes composantes ;

qui est la plus pratique et efficace. Ce système ne nécessite aucun passage de câble, qui relie ses différentes composantes ; l’alarme anti-intrusion filaire, qui nécessite une installation plus complexe. En effet, il est indispensable de relier correctement les câbles et les saignées entre chaque matériel. Cette solution s’adresse aux rénovations lourdes et neuves.

Le système d’alarme avec commande à distance

Ce système d’alarme répond aux besoins d’une maison connectée. Commandé par Internet, l’alarme est reliée à un box qui permet au propriétaire ou à la centrale de télésurveillance de l’activer ou la désactiver via une application. On retrouve également les modèles intégrant une carte SIM. Ainsi, les numéros pré-enregistrés seront appelés ou recevront un SMS dès que l’alarme est déclenchée. Le système d’alarme GSM peut même être relié à un centre de télésurveillance via un transmetteur. L’avantage indéniable de ce système est qu’il fonctionne même en cas de coupure d’électricité ou de perte de connexion Internet.

Bien choisir son système anti-intrusion

Avant d’opter pour une solution anti-intrusion, il est nécessaire de faire le point sur les besoins de son foyer. Plusieurs questions sont alors à se poser : l’alarme est nécessaire en cas de présence d’un occupant dans le domicile ou en cas d’absence ? La protection concerne la maison toute entière ou seulement une partie (garage, étages ou rez-de-chaussée uniquement) ?

En outre, il faudra se focaliser sur certains critères de qualité :