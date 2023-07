Le guide ultime pour choisir le bon matelas et coussin pour bébé

Le sommeil est essentiel pour le développement et la croissance de votre bébé. Ainsi, le choix du matelas et du coussin est primordial pour assurer un confort optimal lors de ses siestes et nuits.

Comment choisir le matelas idéal pour bébé ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour sélectionner le matelas qui convient le mieux aux besoins de votre enfant :

A lire également : Quels sont les conditions pour toucher la prime d'activité ?

La taille : veillez à ce que le matelas s’adapte parfaitement au lit de bébé, sans laisser d’espace entre les bords. Les dimensions standard sont généralement de 60×120 cm ou 70×140 cm.

veillez à ce que le matelas s’adapte parfaitement au lit de bébé, sans laisser d’espace entre les bords. Les dimensions standard sont généralement de 60×120 cm ou 70×140 cm. La densité : optez pour une densité comprise entre 18 et 23 kg/m³, afin d’allier soutien et souplesse pour le corps de votre bébé.

optez pour une densité comprise entre 18 et 23 kg/m³, afin d’allier soutien et souplesse pour le corps de votre bébé. La certification : privilégiez les matelas certifiés Oeko-Tex Standard 100, gage de qualité et d’absence de substances nocives pour la santé.

privilégiez les matelas certifiés Oeko-Tex Standard 100, gage de qualité et d’absence de substances nocives pour la santé. Le type de matelas : vous pouvez choisir entre différents matériaux tels que la mousse, le latex ou encore les matelas à ressorts ensachés. Chacun a ses avantages et inconvénients, à peser selon les besoins de votre enfant.

vous pouvez choisir entre différents matériaux tels que la mousse, le latex ou encore les matelas à ressorts ensachés. Chacun a ses avantages et inconvénients, à peser selon les besoins de votre enfant. L’épaisseur : pour un confort optimal, optez pour une épaisseur comprise entre 10 et 12 cm.

Découvrez Babysom, la boutique spécialisée dans le confort des bébés…

Les différents types de coussins pour bébé

Il existe plusieurs catégories de coussins conçus spécifiquement pour assurer le bien-être de votre bébé :

A lire en complément : Où envoyer demande congé parental ?