Qui est la femme de Mick Doohan ?

Le pilote de vitesse moto le plus connu en raison de son record étonnant en une saison : Découvrez l’identité de sa femme.

Mick Doohan était et reste l’une des légendes de la vitesse moto. Un record longtemps resté imbattable lui a valu ce titre. À ses côtés, il a une incroyable femme qui selon beaucoup de personnes serait à la base d’un tel succès. Quelque temps après le début de sa carrière, cette femme est apparue à ses côtés puis avec celle-ci, il a formé sa famille. Qui est donc cette femme ?

Mick Doohan : l’ancien pilote de vitesse moto australienne

Né le 4 juin 1965 en Australie, ce qui lui fait certainement 56 années aujourd’hui, Mick Doohan est un ancien pilote de vitesse moto. Comme la plupart des pilotes de son activité, il a commencé sa carrière professionnelle à l’âge de 21 ans.

Il débute en 1989 chez Honda lors du championnat de 500 cm³, où il remportait ses premiers succès. En 1992, il a subi un grave accident à Assen. Un accident dans lequel il s’est blessé à la jambe gauche. Selon certaines sources, il a même failli être amputé de cette jambe. Il avait décroché cette saison avec 65 points d’avance, mais cet accident lui a fait échouer et a failli même lui coûter la vie. Il n’a pas réussi à remporter un titre malgré son retour dans les deux dernières courses.

Deux années plus tard, il devient champion du monde du 500 cm³, après une saison passée à se reposer à cause de sa blessure. Des années plus tard, le pilote de vitesse moto australien remporta quatre nouveaux titres consécutifs. Parmi ces titres, son plus grand exploit fut en 1997. Dans la saison de cette année, Doohan a remporté 12 des 15 courses inscrites au championnat. Ce record défié par Mick Doohan en une seule saison a tenu 17 longues années avant d’être battu par le pilote espagnol Marc Marquez en 2014. Ce fut une victoire qui a fait booster la carrière du pilote australien.

Cinq fois champion du monde dans toute sa carrière, il aurait décidé de prendre sa retraite à la suite d’un accident survenu lors des essais du grand prix d’Espagne. Au cours de celle-ci, Mick Doohan s’est brisé le bras et la jambe. Il a donc été obligé de se retirer sur une 17e place finale.

Selina sinue : Épouse de Mick Doohan

Selina saine est la femme officielle de Mick Doohan depuis l’année 2006. Ils se seraient mariés en mars 2006. Un mariage qui s’est déroulé en Islande et qui a fait la une des journaux.

La femme du pilote de vitesse moto australien serait une belle blonde originaire elle aussi de l’Australie. Elle a eu deux enfants avec le champion du monde du 500 cm — : Allexis et Jack Doohan. Longtemps rester dans l’ombre jusqu’au jour de sa rencontre avec le célèbre champion de vitesse moto, la jolie blonde est aujourd’hui connue comme la « femme le Mick Doohan ». Un titre qui lui aurait valu une célébrité sur les réseaux sociaux.