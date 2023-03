Le casque moto du futur

Bon nombre de motards et de passionnés de moto se sont posés la question : à quoi ressemblerait la moto du futur ? Et à quoi ressemblerait le casque associé? Il semblerait alors que la première ébauche ait été produite par la société Skully.

Le Skully AR – 1, premier casque connecté de l’histoire

Si vous êtes en train de choisir votre nouveau casque intégral, attendez un peu. Le Skully AR est une nouveauté sur le marché qui pourrait vous faire reconsidérer vos critères.

C’est décidément l’ère des objets connectés, car tous les domaines y passent, et le monde des casques de moto n’y a pas coupé. En effet, le Skully AR-1 est un casque qui peut se connecter à Internet grâce à la technologie bluetooth qui lui permet de coupler ses fonctions au smartphone. Par ailleurs, le Skully AR-1 est un casque de moto qui est relié au GPS, mais d’une manière plus évoluée. En effet, les indications du GPS sont transmises directement par les écouteurs du casque, et les indications visuelles apparaissent sur la visière.

Concernant cette dernière, elle peut se teinter automatiquement lorsque l’on appuie dessus, grâce à la technologie E-Tint. En termes simples, la visière de ce nouveau casque fonctionne un peu comme la paire de lunettes de Google : Google Glass. Lorsqu’il y a un appel entrant par exemple, la photo de l’appelant s’affiche sur l’écran, et il est possible de rejeter l’appel ou de le prendre en un simple mouvement.

Une sécurité accrue avec ce casque du futur

https://youtu.be/3o-V4IkHgVg

Sans surprises, ce casque du futur a été conçu pour offrir aux motards une expérience nouvelle de la conduite de motos, et pour réduire les risques d’accidents de deux-roues. Bien évidemment, le Skully Ar-1 explose les records en termes de résistance aux tests de crash des casques integral, et prouve bien sa conformité aux normes de sécurité DOT/ECE. Mais son apport en sécurité ne se limite pas à cela. En effet, ce casque futuriste dispose d’une caméra avec angle de 180°, et offre donc une vision grand angle sur l’arrière.

Cette caméra remplace alors efficacement les rétroviseurs et permet au motard d’avoir un œil sur son entourage sans avoir à dévier son regard. Pour ceux qui craignent que cette image vienne déranger la conduite, ceux qui l’ont essayé ont été entièrement bluffés. En effet, l’image de l’arrière de la moto s’affiche en bas à droite de la visière, qui sert donc ici d’écran dans tous les sens du terme.

Un concentré de technologie

Comme nous avons pu le constater, le casque Skully est un véritable concentré de technologie. Tout ce qui reste à espérer, c’est que tout cet équipement électronique ne vienne pas alourdir le casque, car tous les motards savent bien qu’il est important d’avoir un casque léger. Sinon, le prix de ce casque devrait tourner autour de 1200 euros.