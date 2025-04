Découverte de l’entreprise Agidra à Saint-Priest

Dans ce guide, plongeons dans l’univers d’Agidra, une entreprise reconnue pour sa contribution au secteur alimentaire en tant que grossiste . Découvrez son rôle, ses offres et son impact local.

Présentation d’Agidra et de ses activités

Fondée en 1928, Agidra s’est imposée comme un acteur incontournable du commerce de gros alimentaire . Spécialisée dans l’importation et la distribution, elle propose une expertise unique en offrant plus de 2 000 références. Son portefeuille couvre les fruits secs , les produits céréaliers , les épices et même des gammes BIO.

Agidra cible une clientèle variée comme les boulangers , supermarchés , épiceries spécialisées et restaurants. Grâce à une équipe commerciale dédiée et des relations durables avec ses fournisseurs, l’entreprise est capable de fournir des produits de grande qualité.

Un réseau de plus de 250 partenaires à travers le monde

Des produits exclusifs et adaptés aux tendances

Un savoir-faire éprouvé depuis trois générations

Pourquoi Saint-Priest est un emplacement stratégique

Agidra est implantée à Saint-Priest, une position géographique clé dans la région lyonnaise. Située à proximité des grands axes routiers et des hubs logistiques, cette localisation permet une gestion efficace des flux de marchandises.

Proximité de Lyon, hub économique de premier plan

Accès facilité aux autoroutes A43 et A46

Entrepôt moderne de 7 000 m² avec 7 quais pour optimiser la logistique

Ce positionnement stratégique offre un avantage concurrentiel majeur en termes de distribution rapide et précise.

Les types de produits proposés

Agidra se distingue par la diversité et la qualité de ses produits. Son catalogue inclut :

Fruits secs (amandes, noix, pistaches)

Produits en vrac (céréales, légumineuses)

Épices et condiments exotiques

Boissons, jus et vins

Produits BIO, adaptés aux attentes des consommateurs actuels

Cette offre variée répond parfaitement aux besoins spécifiques des professionnels du secteur alimentaire.

La relation avec les fournisseurs et producteurs

Agidra travaille en étroite collaboration avec un réseau de producteurs locaux et internationaux. Cette stratégie garantit :

Un contrôle direct sur la qualité des produits

Des prix compétitifs grâce à la suppression des intermédiaires

Des partenariats durables et éthiques

Par exemple, 100% des fruits secs sont sourcés directement auprès des producteurs, garantissant des denrées savoureuses et authentiques.

Les clients et secteurs desservis

Avec une gamme adaptée à chaque secteur, Agidra répond aux besoins des :

Épiceries traditionnelles et fines

Supermarchés

Restaurants et traiteurs

Forains et marchés spécialisés

Grâce à ses solutions sur-mesure, Agidra permet à ses clients de proposer des produits haut de gamme à leur propre clientèle.

L’importance de la vente en gros en ligne

Depuis 2007, Agidra propose une plateforme en ligne intuitive qui facilite les commandes pour les professionnels. Accessible via leur site web ou leur application mobile , cette solution offre :

Un accès à plus de 1 700 références

Des filtres pour trouver rapidement les produits

Des promotions exclusives et personnalisées

La plateforme en ligne d’Agidra garantit une gestion efficace des approvisionnements pour les professionnels.

Les valeurs d’Agidra et leur impact

Agidra s’engage à fournir des produits de qualité tout en adoptant une démarche éthique et innovante. Ses valeurs clés incluent :

La transparence envers ses clients

L’engagement pour la satisfaction client

La recherche constante d’innovations

Ces principes permettent à Agidra de maintenir une excellente réputation parmi les professionnels du secteur.

Pour découvrir les produits ou demander des renseignements, voici les coordonnées de l’entreprise :

Adresse : 16 Rue Nicéphore Niepce, 69800 Saint-Priest Téléphone : 04 78 76 56 56 Formulaire de contact : Formulaire Agidra

Agidra vous accueille également dans ses locaux pour mieux comprendre vos besoins et répondre à vos attentes.