Comment se faire payer une voiture sur le bon coin ?

Acheter ou vendre une voiture d’occasion ? PayCar est LA meilleure alternative à un chèque bancaire. Cet article explique pourquoi.

Découvrez PayCar, le mode de paiement recommandé par leboncoin !

Notre service est innovant et vise à répondre aux nouveaux problèmes liés à l’achat et à la vente de véhicules entre particuliers. Il fut un temps où, afin de trouver une voiture d’occasion, vous devez vous renseigner, famille, voisins, connaissances, puis examiner les petites annonces dans un magazine local avant d’acheter à un professionnel pour acheter un professionnel. Pour le vendre seul, le combat était tout aussi lourd d’écueils : il pouvait être défilé pendant plusieurs mois ou plusieurs années sans qu’une personne intéressée ne se présente à l’horizon, et il fallait finalement accepter de les vendre à un professionnel à bas prix, plutôt que de les vendre à un professionnel chez un prix bas. Se faire tromper par un gars douteux qui a accepté de voir la voiture. Aujourd’hui, c’est différent : du centre de Paris, nous pouvons observer les petites annonces pour un modèle particulier, qui est publié sur les plus grands sites : Leboncoin, PAP (en particulier), vivastreet, apparu vendu, le réflexe central, automatique ou même sélection automatique. Il se peut que la voiture de vos rêves soit en fait à 500 kilomètres de vous, partout dans le pays.

Il y a quelques décennies, le monde bancaire avait prévu une solution : le chèque bancaire pour sécuriser ces transactions entre des étrangers ordinaires. Il devrait se calmer et s’engager : un chèque bancaire était impossible à copier, il était payé, et l’argent à cela signifiait que la somme était effectivement présente sur le compte du futur acheteur.

Cependant, au fil du temps, cette situation est devenue hors de contrôle. Il est devenu beaucoup plus facile Copier un chèque bancaire ou trouver de fausses copies sans garantie. Une solution temporaire a été trouvée : appeler la banque en direct dans la voiture pendant la journée pour vérifier si le chèque bancaire est vrai. souligné ? Quelles contraintes ? Il est simplement nécessaire de prendre un jour pour se réunir en semaine de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures pour effectuer ce contrôle. Tant qu’il est loin de chez vous, vous perdrez plusieurs jours. Sans parler du fait que même lors de l’enregistrement, vous ne pouvez jamais vraiment être laissé.

Bref, dans ce premier grand fichier PayCar, nous aborderons l’une des questions les plus importantes, explique en quelque sorte notre justification : comment puis-je payer pour votre voiture sur un fichier classifié ?

Pour simplifier cela, on citera souvent le Boncoin, puisqu’il figure maintenant dans le TOP 10 des sites les plus visités de France et a même une place dans les 200 sites les plus visités de France lieux dans le monde. Donc ce n’est pas un article biaisé, mais simplement le résultat de dizaines d’heures de conversation avec certaines personnes qui nous demandent parfois comment payer sur Leboncoin ?

« Dois-je payer par chèque sur Leboncoin ?

» « Puis-je utiliser PayPal pour payer une voiture sur leboncoin ?

» « En fin de compte, quelle est la meilleure méthode de paiement avec Leboncoin ? »

Et pour le vendeur, la lutte est tout aussi compliquée :

« Comment êtes-vous payé sur Leboncoin ?

» « Quel paiement est le plus sûr ?

» « Comment puis-je vendre ma voiture d’occasion en toute sécurité ? »

Nous vous prouverons d’ici dix ans que nous répondons à ces questions.

Je vends sa voiture avec Leboncoin ?

Pour la nouvelle : leboncoin.fr est né en 2006 et est depuis devenu le plus grand bateau à puces de France. Il comprend presque tout ce que vous pouvez imaginer et est présent 24 heures sur 24 dans toute la France. Sa spécialité ? Leboncoin est en fait basé sur la confiance et laisse historiquement à ses utilisateurs une énorme liberté : pas d’inscription obligatoire, pas d’option spéciale sécurisée.

Tout d’

abord, vous devez faire deux choses :

Contrôle technique de votre voiture

Et prendre de belles photos

Pour ce deuxième point, quelques conseils doivent être suivis : utilisez un appareil photo numérique, ne prenez pas le rétro-éclairage photo, utilisez votre flash et prenez votre voiture sous autant d’angles que le permet le site. Vous devez être en mesure de voir toute votre voiture, généralement avec deux côtés qui sont toujours visibles.

Ensuite, c’est à vous de saisir les informations demandées. Dans l’exemple suivant, nous avons sélectionné une Renault Clio la reine des ventes d’occasion.

****** 0 L’annonce publiée sur leboncoin montre non seulement la voiture sous les meilleurs angles, mais fournit également la possibilité de dire quel mode de paiement vous voulez utiliser.

Vendre votre voiture sur Derboncoin a le mérite d’être assez simple, mais le principe est similaire sur tous les sites de petites annonces.

Vous aurez alors une boîte dans laquelle vous pouvez spécifier tous les détails de la voiture, mais aussi sur l’utilisation habituelle, votre activité et ce que vous avez vécu avec elle.

Nous avons constaté par expérience que les annonces les plus honnêtes et personnelles sont d’autant plus convaincantes.

Cette case vous permet également d’exprimer les modes de paiement que vous avez demandés. Aujourd’hui, la plupart des vendeurs demanderont un chèque bancaire, et les quelques autres, encore plus frais, demanderont un chèque bancaire. Transfert.

Mais quel mode de paiement est le meilleur pour acheter une telle valeur sur Leboncoin ? Quel est le paiement le plus sûr entre les individus ?

Plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition et chacun apporte ses avantages. Pour vendre votre voiture en toute sécurité, il est recommandé de payer uniquement par virement bancaire. Pour vendre plus rapidement, offrez le paiement par chèque bancaire. Pour vendre une voiture de jeu, un paiement en espèces suffit. Il existe d’autres options : PayPal, Western Union, etc. Mais ces services en ligne ou autonomes sont souvent le signe avant-coureur de la fraude de paiement pour votre voiture d’occasion sur Leboncoin.

un. Le chèque bancaire entre particuliers : Le chèque bancaire est le plus commun, et vous apporte un niveau moyen de sécurité, de sorte que vous pouvez être d’accord avec l’acheteur pour vous trouver en semaine.

Nous en parlons ici

Comment puis-je payer votre voiture d’occasion par chèque bancaire ? C’est simple : l’acheteur obtient un premier. Par conséquent, il doit se rendre à la banque pour la première fois (pendant les heures d’ouverture) pour demander un chèque, puis, selon la banque, attendre plus ou moins et/ou payer pour imprimer ce chèque bancaire. Une fois dans sa main, il peut dire à son vendeur de lui dire qu’il est prêt. Ensemble, ils acceptent de prendre rendez-vous en semaine afin que l’acheteur montre au vendeur son chèque bancaire, qui doit appeler la banque de l’acheteur pour vérification (à nouveau en semaine). Le montant saisi dans ce chèque bancaire est fixe et interdit la modification du montant.

Le jour de la transaction, l’acheteur remarque une égratignure sur la voiture d’occasion et négocie un prix inférieur. Trop tard : Imprimé par la banque, le total du chèque bancaire n’est pas modifiable. Si vous payez avec PayCar, vous pouvez négocier le montant jusqu’au dernier moment !

Qu’ en est-il des négociations avec un chèque bancaire ? Qu’en est-il des heures de travail ? Qu’en est-il du choix de plusieurs voitures ?

Si l’accord est trouvé, le vendeur va en espèces et attend quelques jours pour recevoir le paiement et finalement être émis.

Le gros problème : les escroqueries dans le coin droit, ainsi que de faux chèques bancaires ou de vrais chèques bancaires volés, soutiennent une tentative de fraude. Une banque peut, en fait, valider un chèque bancaire qui a été volé, copié ou parfois créé au hasard.

b. Transfert entre particuliers :

Le virement bancaire pour la vente d’une voiture d’occasion est à l’avantage du vendeur. Il reçoit le paiement et donne ensuite les clés de sa voiture. Il y a évidemment aucun inconvénient pour le vendeur, mais il est presque impossible pour un acheteur d’accepter d’expédier plusieurs milliers d’euros à l’avance, sans être sûr qu’il recevra sa date d’échéance.

c. Payer une voiture en espèces

En plus de 1500 euros, il sera beaucoup plus compliqué d’acheter un véhicule en espèces. Vous devez avoir un document écrit (soit un contrat, soit une facture associée à une confirmation de dette). Si ce n’est pas insurmontable, tout cela signifie que le vendeur devra aller à son rendez-vous avec une valise contenant des dizaines ou même des centaines de billets, ce qui le rendra beaucoup plus complexe.

IV. À qui devriez-vous faire confiance à Leboncoin ?

Le principe de Leboncoin est simple : il s’agit de connecter les individus sur la base de la confiance et de leur permettre d’agir à leur manière comme ils le veulent, où ils veulent, où ils veulent ce qu’ils veulent, au prix qu’ils veulent. Le souci est qu’en raison de sa volonté d’être transparent et très proche d’un marché physique, Leboncoin n’assure pas nécessairement le contrôle nécessaire et nécessaire pour ce type d’opération. Si le manque de confiance ou de sécurité potentielle n’est pas un problème pour acheter un article simple pour moins de dix euros, alors il y a toujours un problème lorsque vous commencez à grimper. Perdre dix euros ne fera pas de mal si vous perdez 5 000.

Il est régulièrement conseillé d’appeler la personne en premier. Non pas que ce soit une mesure de sécurité efficace (les meilleurs voleurs seront probablement en mesure de vous adoucir), mais c’est déjà pour vous l’occasion de vérifier si cette personne sait comment il s’exprime et ressemble à Frank. Refuser tout type de paiement ou payer à l’avance (sauf pour la livraison d’un article abordable).

un.

Gratuit Vous pouvez vous inscrire auprès de PayCar et demander au site distant de vous connecter. PayCar vous propose, gratuitement et sans obligation, de vérifier gratuitement l’identité de la personne.

b.

Paiement Avec PayCar vous êtes assuré d’être payé. Comment ça marche ? Tout simplement : une fois que les deux se sont inscrits, l’acheteur crédite son compte (tout en conservant le contrôle de son argent) et montre ainsi au vendeur que l’argent existe et est disponible. Tout ce qu’il faut, c’est une réunion pour le payer lorsqu’un accord est conclu.

De toute évidence, PayCar n’est valable que pour les véhicules (voitures, motos, scooters, bateaux, avions, etc.), mais jusqu’à 100 000 euros, dit-on.