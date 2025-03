Les jantes forgées GT Fusion sont réputées pour leur style et leur résistance. Elles sont de réelles alternatives aux jantes dites coulées grâce à un processus de production bien précis. Ce processus de production permet d’usiner des jantes forgées GT Fusion et une technologie moderne répondant aux exigences des passionnés d’automobile et du marché actuel, notamment avec une durabilité accrue ainsi qu’une qualité et une sécurité garanties.

GT Fusion, la marque de jantes forgées de LadneFelgi

Sur le marché de l’automobile, les jantes forgées sont de sérieuses alternatives aux jantes dites coulées ou jantes en « flow-forming. » C’est pourquoi, si vous êtes à la recherche de jantes alu 20 pouces, 18 pouces ou autres, la gamme GT Fusion proposée par LadneFelgi correspond sans doute aux jantes qu’il vous faut pour votre véhicule.

A découvrir également : Quelles sont les perspectives du marché des VTC ?

Les jantes forgées GT Fusion offrent une qualité, un design, une durabilité et une sécurité pour une conduite sportive ou celle de tous les jours. Ces jantes forgées riment avec durabilité et fiabilité avec une marque produite par LadneFelgi et ses années d’expériences sur le marché, à savoir la gamme GT Fusion. Depuis 2008, l’entreprise polonaise propose une vaste gamme de jantes en aluminium pour toutes les marques de voitures possibles. Des produits qui subissent des contrôles qualité exigeants, et la GT Fusion ne fait sûrement pas exception à la règle. Les jantes forgées GT Fusion suivent un processus de production bien précis, ce qui explique leur qualité.

Le processus de production des jantes forgées GT Fusion

Pour garantir des jantes forgées de qualité, la gamme GT Fusion suit un processus de production bien précis pour produire ces jantes valorisant une qualité d’alliage d’aluminium haut de gamme (6061-T6). Ce type d’alliage promet une grande résistance à la corrosion et à l’oxydation tout en légèreté.

A lire aussi : Les astuces pour dénicher une assurance auto au meilleur prix

Ainsi, le processus de production suit ces étapes :

Chauffage à haute température de la matière première en aluminium ;

Forgeage sous pression en formant un matériau dense et résistant avec une presse hydraulique en forme de jante ;

Traitement thermique de la jante pour une amélioration de ses propriétés mécaniques ;

Usinage précis, finition et mise en peinture pour conférer à la jante son aspect final.

Contrôle qualité et certifications de la gamme GT Fusion

En compagnie de ce processus de production, ce dernier s’accompagne également d’un contrôle qualité exigeant et de certifications (JWL, VIA, ISO). Il s’agit notamment d’un contrôle qualité détaillé de chaque jante et d’un test de durabilité. L’objectif est simple, que chaque jante forgée GT Fusion qui sort du processus de production soit de haute qualité et garantisse les promesses faites à chaque automobiliste.

En somme, après chaque production de jante forgée GT Fusion dans leur aspect final, ces dernières subissent une batterie de tests pour garantir leur haute qualité. Il s’agit notamment de tests de tractions, d’équilibrage dynamique et radial, de résistance à la corrosion, de résistance au roulement, de résistance à la flexion en torsion, d’étanchéité, de résistance à la charge, d’impact ou encore de trou de centrage. Un test avec couple variable et un diagnostic de l’intégrité structurelle de la jante ainsi que de sa peinture sont aussi réalisés. C’est uniquement après ces batteries de tests que les jantes forgées GT Fusion peuvent obtenir des certifications garanties par les usines dans lesquelles les jantes sont fabriquées.