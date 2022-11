Comment choisir une caisse de transport en bois ?

Les caisses de transport en bois servent d’emballage de certains produits. Ils assurent la logistique dans les entreprises et dans les ménages. Pour choisir vos caisses en bois, il faut se baser sur certains éléments. Nous allons faire un exposé détaillé de tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter sa caisse de transport en bois.

Vérifier la conformité des caisses

Toutes les caisses de transport en bois doivent respecter la norme NIMP15. La norme phytosanitaire NIMP15 s’applique aux caisses en bois brut qui ont une épaisseur supérieure à 6 mm. Ces emballages permettent de diminuer la propagation des nuisibles d’un continent à un autre. Lorsqu’on étudie cette norme, on constate que le bois utilisé doit être traité à haute température pour tuer tous les nuisibles qui y ont élu domicile. Commandez chez cbm pour votre entreprise de transport vos emballages en bois. Outre la norme NIMP15, vous devez également vérifier l’éco-responsabilité de vos caisses. Vos caisses palettes et vos caisses en bois doivent respecter l’environnement. À cet effet, le matériau d’origine doit être le bois recyclé ou les caisses doivent être recyclables après tri et collecte. Ici, vous devez non seulement vérifier le marquage du logotype en forme d’épi sur l’emballage, mais aussi et surtout son impact écologique.

A lire aussi : L'énergie solaire devient de moins en moins coûteuse en France

Optez pour des caisses robustes et légères

Vos emballages doivent être robustes et légers. Pour cela, privilégiez les caisses en bois contreplaqué. Avec ce type de matériau, le contenu de vos caisses ne sera pas modifié en cas de choc, de chute ou d’immersion dans l’eau. Les caisses seront certes résistantes, mais la manutention sera rapide et facile. Sur le plan financier, le prix de vos caisses se fixe en fonction de la taille choisie et la forme. La taille L coûte environ 15 euros, la taille XXL 20 euros et la caisse sur mesure environ 20 euros.

A lire aussi : Conseils pour avoir un meilleur taux immobilier