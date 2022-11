Comment déposer une réclamation auprès d’un service clientèle ?

Vous avez eu une mauvaise expérience avec un produit ou un service et vous souhaitez déposer une réclamation auprès de l’entreprise concernée ? Déposer une plainte auprès d’un service clientèle peut s’avérer décourageant. Vous ne savez peut-être pas par où commencer ni quoi dire… Dans cet article, nous allons vous expliquer comment faire une réclamation auprès d’un service client. Nous vous donnerons également quelques conseils sur ce qu’il faut dire (et ce qu’il ne faut pas dire) pour obtenir de meilleurs résultats.

Sachez ce que vous voulez

La première étape consiste à savoir exactement ce que vous attendez du représentant du service clientèle. Souhaitez-vous un remboursement ? Un échange ? Ou simplement des excuses ? Il est important que vous le sachiez dès le départ, car cela déterminera la façon dont vous formulerez votre réclamation.

Si possible, il est également utile d’avoir des documents à portée de main lorsque vous appelez ou envoyez un courriel. Il peut s’agir de numéros de commande, de reçus, d’e-mails échangés entre vous et l’entreprise, etc. Plus vous aurez de preuves à l’appui de vos réclamations, plus il y a de chances que le service clientèle soit en mesure de vous aider.

Déposez votre réclamation

Lorsque vous parlez avec le conseiller au téléphone, soyez poli mais ferme dans vos propos. N’oubliez pas que cette personne ne fait que son travail et qu’il est inutile de lui faire subir votre frustration. Cela ne fera que rendre les choses plus difficiles pour lui (et plus frustrantes pour vous) s’il a l’impression d’être réprimandé au lieu d’être aidé. Expliquez plutôt calmement vos problèmes et la solution désirée. Tournez-vous vers ce numéro unique de renseignements téléphoniques pour trouver rapidement le numéro exact de la société concernée par la réclamation,.

Le suivi

Une fois que vous avez pris contact avec le service clientèle, ne vous contentez pas d’attendre une réponse… Faites un suivi ! Qu’il s’agisse d’envoyer un autre courriel ou de téléphoner 24 à 48 heures plus tard, le suivi montre que vous êtes sérieux dans votre volonté de résoudre le problème et que vous ne l’avez pas simplement oublié. Les entreprises sont souvent submergées de plaintes, alors le suivi permet de s’assurer que la vôtre n’est pas perdue dans la masse…