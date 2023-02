Moissonneuse-batteuse : conception et principe de fonctionnement

La moissonneuse-batteuse est l’une des machines spécialisées les plus courantes. Elle est utilisée en agriculture pour la récolte des cultures. C’est la fonction principale de cette machine. En outre, elle est également utilisée pour la récolte des plantes industrielles. Il existe une large gamme de machines agro-techniques sur le marché, il est donc facile d’en choisir une. Vous pouvez rechercher les meilleures moissonneuses-batteuses auprès de fabricants de confiance sur le site https://agriline.fr/-/moissonneuses–c201.

L’appareil

Malgré sa bonne fonctionnalité, la moissonneuse-batteuse a un design simple. Elle comporte un grand nombre de pièces qui assurent une récolte efficace. Le design classique de la machine comprend les éléments suivants :

la trémie ;

la faucheuse ;

la transmission ;

les entretoises ;

les pièces courantes ;

les composants électriques ;

les composants hydrauliques ;

le moteur ;

la chambre à bascule ;

les équipements de battage et de séparation ;

les organes de contrôle ;

les cabines ;

les systèmes de contrôle électronique.

Ces composants permettent d’atteindre non seulement une productivité élevée, mais aussi l’efficacité. Cependant, l’opérateur de moissonneuse doit constamment surveiller tous les composants afin de pouvoir les remplacer si nécessaire. Une maintenance opportune permettra à la machine de fonctionner le plus longtemps possible.

Les moissonneuses-batteuses classiques ont un châssis qui sous-tend la machine. Il supporte les essieux arrière et avant, avec les roues motrices à l’arrière et les roues pivotantes à l’avant. Le châssis porte le moteur, les unités de battage, la cabine avec les commandes et l’équipement électrique pour la récolte. L’unité de récolte est fixée par des charnières à l’avant et par un hachoir à l’arrière.

Principe de fonctionnement

La moissonneuse-batteuse peut effectuer une série d’opérations simultanément. La machine se déplace dans le champ et taille les buissons des plantes céréalières qui sont transférées vers l’unité de battage afin de nettoyer ultérieurement le grain des épis. Le grain est ensuite débarrassé de la balle pour donner un produit fini.

Le grain est ensuite envoyé dans une trémie, qui se remplit progressivement. Son contenu est vidé après le déchargement. La moissonneuse-batteuse peut alors être réutilisée. La moissonneuse, la batteuse et le tarare agricole sont en fait une combinaison. Cela fait de la moissonneuse-batteuse une machine polyvalente. Et même les moissonneuses-batteuses d’occasion des grandes marques présentes dans notre magasin vous aideront à accomplir vos tâches agricoles en toute simplicité.

Choix de la moissonneuse-batteuse

Il n’est pas facile d’acheter une moissonneuse-batteuse. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de ces machines agricoles. En choisissant une machine, il convient de prêter attention à la ressource de la machine et à ses capacités, en particulier à la quantité de grains qu’elle peut collecter pendant la journée.

Il convient également de prêter attention à la consommation de carburant, à la capacité de battage et aux coûts par tonne de grain récolté. La fiabilité joue également un rôle – il est important de choisir des machines qui peuvent servir leurs propriétaires pendant au moins 5 ans, voire plus.