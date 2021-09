Quelles sont les voitures citadines les plus fiables ?

Quelles sont les marques de voitures les moins fiables ? Quels sont les modèles de voiture les moins fiables ? Quels sont les moteurs les moins fiables ?

Consultez nos conseils de fiabilité pour ne pas vous tromper lors de l’achat d’une voiture !

Nous considérons souvent les véhicules les plus fiables, les voitures d’occasion les plus fiables, les marques automobiles de référence, qui ont certainement une longue durée de vie ou même les moteurs de voiture les plus fiables.

Delivauto au fil des ans et grâce à son expérience d’achat d’une voiture d’occasion, avec ou sans CT, hors service, moteur HS, accident de milliers a été en mesure de lister les véhicules les plus fiables sur le marché d’occasion, mais surtout les véhicules dont les anomalies, les problèmes et les préoccupations sont légion.

En fait, de nombreuses marques louent les modèles dont la fiabilité réside dans leur ADN allemand, mais est-ce vraiment le cas ? est le La réalité de la fiabilité encore au point de rencontre ? Delivauto résoudra la vérité de la falsification quand il s’agit de la fiabilité d’une marque, d’un modèle ou d’un moteur.

Le nombre d’appels de temps d’arrêt reçus par Delivauto a augmenté pour 2020. Il y a de graves anomalies qui affectent les véhicules qui vendent sur certaines marques que vous ne pouvez pas imaginer. Les détails.

Chaque année, Delivauto organise son record de fiabilitétraditionnel. En comptant des milliers d’e-mails, d’appels et d’e-mails reçus en 2020, nous avons créé une liste non exhaustive sur le flop des 10 marques et modèles automobiles les moins fiables , offrant la plus grande fiabilité des 10 meilleures marques et modèles automobiles les plus représentatifs en France établi. À cette fin, nous avons concilié les preuves de défaillances en termes d’impact sur Modèles sortis à partir de 2010, qui représentent moins de 200 000 km, avec de nouvelles ventes au cours de la même période. Sur la clé, un rapport « nombre d’armoires/nombre de voitures en circulation depuis 10 ans » pour chaque marque. Avant de présenter nos tableaux pour 2020, voici les différentes études de ces dernières années, la fiabilité de la qualité baromètre de l’Argus, qui a été jugée par les automobilistes eux-mêmes, ainsi que les baromètres des constructeurs automobiles selon la marque citée par Autoplus

Commençons par le classement de l’Argus

Trois femmes japonaises occupent les 3 premières places sur le podium, et en termes de fiabilité, elles ont déjà prouvé qu’il s’agisse de la Toyota Prius Hybrid, du Honda CR-V ou même de la Honda Civic compacte. – Time.

Outre les critiques positives des conducteurs, les experts ont ici exprimé la fiabilité de chaque modèle en fonction du moteur (essence et diesel). En fait, selon la version et l’année, un véhicule n’a pas la même fiabilité.

La qualité de fabrication allemande est une référence, Audi est un champion dans ce domaine. La marque de Volkswagen justifie sa réputation avec des modèles solides et robustes qui peuvent susciter des inquiétudes.

Fiabilité en quelques chiffres : le baromètre des constructeurs automobiles par marque par voiture plus

La complexité de la technologie en question

Parfois aléatoire et artificiel est le Fiabilité d’une marque non garantie à 100%. Certaines marques ont cultivé la robustesse de leur moteur au fil du temps, transformant la fiabilité en un cheval d’abattage. D’autres ont plutôt souligné la réputation de leur marque pour la qualité sans augmenter la fiabilité de son capital. Certaines marques, comme certains modèles, sont plus fiables que d’autres, nous pensons aux femmes japonaises comme Toyota et Honda, mais aujourd’hui il n’y a rien de moins ! La fiabilité a énormément évolué ces dernières années et aucun automobiliste n’est à l’abri d’une panne de voiture. Les anomalies, les pannes de moteur, les maladies ne sont plus les mêmes, d’autre part, il y a de plus en plus de problèmes de distribution avec les distributions HS, les ruptures de courroie, les pannes de moteur associées à une bielle de liaison, les joints de culasse, les pistons, les cylindres, les fuites d’huile, la perte d’eau, de nombreux problèmes liés à le filtre à particules (DPF), également automatique Pannes de boîte de vitesses sans oublier les erreurs électriques et électroniques avec un certain nombre de lumières qui s’allument sur le tableau de bord, problèmes liés à la technologie. Peu sont les moteurs d’un véhicule, comme ceux du passé, qui atteignent la marque de 300 000 km sans la moindre erreur ! La société de fiabilité J.D Power a présenté une étude très intéressante et technologiquement rationnelle des véhicules actuels au Royaume-Uni. En fait, cette étude (voir le tableau ci-dessous) nous montre que les problèmes de fiabilité en 2019 sont dans la plupart des cas liés à la technologie embarquée, souvent mal contrôlée par de grands fabricants renommés tels que Audi, BMW, Mercedes ou Volkswagen.

Plus nous avons d’aides à la conduite, Android et AppleCar multimédia, intelligence artificielle, navigation avancée et technologie avancée de confort embarqué sont les En ce qui concerne les défaillances récurrentes, elles représentent plus de la moitié des principaux problèmes de fiabilité des véhicules de tous les véhicules de moins de 5 ans ou d’occasion au Royaume-Uni. Un gros problème ? L’agence de design a compilé une liste des marques les plus fiables dans « Nombre de problèmes avec 100 voitures » et c’est quelque chose de surprenant ! Les meilleures marques de récompense premium sont en attente comme Jaguar, Land Rover et Toyota, et certaines sortent leurs épingles du jeu comme Peugeot avec « 77 problème pour 100 » et les experts Volvo dans ce domaine. Il est bien connu que le marché automobile aime les voitures de luxe dans tout le canal. Londres est un endroit où les supercars et les voitures de luxe sont exposées. Il est toujours nécessaire de ne pas prendre cela pour de l’argent comptant et le marché britannique n’est pas celui de la France, les problèmes ne sont pas les mêmes et l’utilisation n’est pas la même. J.D Power explique : Les fabricants ont toujours a travaillé à l’amélioration de ces systèmes, en particulier des marques haut de gamme qu’ils utilisent comme principal point de vente. Nous avons toujours « a priori » avec les marques. On dit souvent que la qualité allemande est au point de rencontre ou que les marques japonaises sont très robustes. C’est vraiment le cas aujourd’hui ? Par exemple, Toyota Yaris est-elle connue sous le nom de Japonais, mais est produite en France par un mois de qualité inférieur ou fiable à celui d’un véhicule fabriqué au Japon ? Les Allemands ont-ils encore une si bonne réputation ? et les Japonais sont-ils aussi fiables qu’avant ? Est-ce qu’ils sont découragés par de nouveaux concurrents coréens tels que Kia et Hyundai, qui deviennent de plus en plus importants sur le marché français ? Quid sur la fiabilité TESLA OUVRIR LE FICHIER ?

Tesla est considéré comme l’un des fabricants les plus fiables au monde et plonge dans un nouveau classement. Tesla atteint la dernière place dans le classement de puissance JD

Sous exploitation de la simplicité de l’ingénierie électrique, Tesla s’enorgueillit d’être régulièrement à l’avant-garde des marques pour les véhicules les plus fiables. Oh, bien ? Mais un nouveau rapport JD Power en 2021 est agacé.

À la fin de son enquête de satisfaction auprès d’un groupe de clients dans 50 États, la société a placé Tesla à la dernière place dans le classement. Toutefois, JD Power indique que ce poste ne répond pas aux critères de classification parce que l’enquête n’a pas pu être menée en toute transparence. Par conséquent, l’agence déclare que la marque d’Elon Musk n’a pas autorisé la marque d’Elon Musk à se renseigner sur les propriétaires dans 15 États du pays quelle est une certaine frilosité de Palo Alto sur cette question dans ces domaines.

Tesla est une marque à part dans le classement

Les chercheurs croient cependant que Tesla aurait pu se classer 31e (sur 34) si l’étude était dans de bonnes conditions. aurait été menée à bien. Soit une position toujours désagréable pour une marque qui est habituée aux lauriers à cet égard.

Toutefois, ces classements ont une valeur relative en raison de définitions différentes d’une organisation à l’autre. Comme la nuance de fiabilité, de qualitéet de satisfaction de la clientèle est encore grande, Tesla se classe première dans le classement des rapports consommateurs pour la quatrième année consécutive. De plus, cette enquête semble particulièrement imprudente quant aux critères analysés où certains problèmes de fiabilité pourraient être rapidement résolus en mettant à niveau Tesla ordinaire.

Depuis Volkswagen a pris une grande partie du gâteau et passe à travers une image qui est libérée ici ou là par les entreprises, avec une variété de marques, modèles, versions, et donc, des économies d’échelle, qui se concentrent sur la fiabilité d’un modèle que vous voulez être fiable à la base, mais une autre version très problématique. On peut citer, par exemple, la Volkswagen Golf et ses cousins l’Audi A3 et le Seat Leon, qui ne sont pas toujours au sommet de leur réputation, comme c’était le cas avec le 1.9 TDI de 4 cylindres. Aujourd’hui, les moteurs en VW tels que 1.6 TDI, 2.0 TDI et le moteur essence TSI problématique ont changé, sans parler des services après-vente, qui refusent parfois de supporter un véhicule, sous prétexte que la défaillance n’est pas liée au moteur.

Nettoient-ils la technologie et la fiabilité ?

Un autre facteur qui prend en compte la technologie et sa mise en œuvre parfois complexe, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, a un impact direct sur la fiabilité. Un Golf 8 qui a fait sa révolution ou le développement technologique ne sera pas laissé derrière et rencontre de nombreux problèmes.

Au contraire, certains modèles ont fait leur trou et allure belle face à l’armada allemande comme la marque Dacia et son Duster, avec une fabrication qui va à l’essentiel, et une technologie de base sans grand compteur numérique, la dragée tient haut en termes de fiabilité et est souvent très bien évalué par des voitures moins exigeantes qu’un propriétaire d’une marque allemande. La fiabilité est un terme plein de subjectivité et de relativisme de tous. Rationalement et avec précision, nous commençons avec les marques les plus fiables du marché en 2021, il y a une sélection des 10 modèles les plus fiables sur le marché qui méritent d’être présentés. Une liste de plusieurs sondages, dont l’Argus, qui réalise une enquête annuelle complète auprès de milliers d’utilisateurs, et le magazine Autoplus avec Soutenir un baromètre fabricant sans oublier les opinions des automobilistes sur les différents forums de voitures

bien sûr et nos propres données de rachat de voiture et enquêtes (utilisé, « contrôle technique », moteur HS, échec, etc.). Le top 10 des modèles de voiture les plus fiables de Delivauto :

Numéro 1 — Toyota Prius

Sans surprise, nous trouvons la marque japonaise en tête du classement, avec son modèle, qui a connu un succès depuis 1997, à savoir la Toyota Prius Hybrid, sa réputation n’est plus démontrable. La marque asiatique, grâce à des véhicules hybrides de premier plan comme la Toyota Yaris, le multisegment Toyota C-HR ou le mythique SUV Toyota Rav-4, a réussi à renverser l’équilibre du côté hybride de la puissance et c’est un vrai succès ! Nous confirmons que nous confirmons ! Merci et Vive Toyota

On peut aussi mentionner la Toyota Landcruiser, qui est le roi du 4X4, le pick-up de l’anthologie Toyota Hilux et le tout nouveau hybride 7 places de la famille Toyota Highlander SUV qui complète la famille Toyota

Un système hybride légendaire !

En termes de fiabilité, le savoir-faire et l’expérience japonais restent fidèles à leur réputation grâce à Kaizen et forte demande. À l’avant-garde de la marche des voitures les plus robustes : la Toyota Prius, un véritable succès mondial, un précurseur dans ce domaine, toujours en avance sur les autres et encore aujourd’hui avec la technologie qui peut être appelée magistrale et la technologie la plus vendue dans le monde. Toyota, en tant que maître japonais des arts martiaux, a su maîtriser la technologie. Toyota Prius imbattable ! Je bluffe !

Toyota Prius légendaire place la course à la pointe de la fiabilité

La Toyota Prius n’est pas seulement une voiture hybride, c’est une tout le concept.

Prius n’est pas seulement un hybride, c’est tout un concept de réduction de la consommation d’énergie : réduire le poids, améliorer la CX, réduire la consommation de climatisation et de chauffage, réduire la friction…

Nous ne sommes pas surpris de notre côté : « Toyota est une réputation de fer acier depuis de nombreuses années en termes de fiabilité, surtout en ce qui concerne les moteurs à essence sur des modèles tels que Corolla ou Yaris. Et encore plus avec la Prius, qui chaque fois fait confiance aux premières places des voitures les plus fiables. Ce n’est pas pour rien que de nombreux taxis à Paris, Nice, Marseille ou Lyon l’ont choisi. Vous êtes plus à l’aise qu’un moteur diesel d’une autre marque. « Nous sommes un fan de Prius ou vous n’êtes pas facile !

La Prius est idéale pour sa technologie, sa très faible consommation de carburant (4L/100) et sa fiabilité (1 million de km avec le pièces d’origine) que les chauffeurs de taxi ont choisi à cet effet.

Elle est imbattable !

Sur les autres modèles, l’insatisfaction rare avec les injecteurs est sur les diesels D4D, le reste ne concerne que des pannes isolées sur certains modèles.

Si un modèle hybride Toyota présente une panne de batterie ou un problème de moteur, vous pouvez être libre et vendre votre Toyota d’occasion avec ou sans CT en 1 heure sans bouger.

Numéro 2 — Honda CR-V

La marque Honda ne fait pas de figuration, il talon Toyota et il n’est pas volé, en fait sur le segment qui a le vent à l’arrière du SUV et d’autres crossovers, dominé par les Japonais, la Honda CR-V est deuxième, en deuxième place est la Honda H-RV ou la Honda Civic de fiabilité ils leur répondent. C’est vraiment un jeu serré joué par Toyota et Honda. vous savait maîtriser la technologie hybride magnifiquement.

Le indispensable SUV Honda CR-V Hybrid spacieux, confortable et fiable !

La nouvelle Honda CR-V Hybrid est un véritable bijou technologique déjà très populaire dans le monde entier. Il se dote désormais d’une performance hybride qui l’emmène au sommet de la catégorie des véhicules tout-terrain.

Grand VUS, confortable à rouler, agréable à vivre. Un succès !

En France et en Europe, le CR-V est en concurrence avec des bestellers tels que la Volkswagen Tiguan ou la Peugeot 3008, dont la fiabilité doit être discutée. Mais c’est le VUS le plus vendu au monde ! C’est le fer de lance de Honda, c’est aussi le front le plus vendu de la légendaire Civic.

Malgré de nombreux changements au fil du temps, ce VUS a réussi à créer un Maintenir la fiabilité à un niveau élevé

La Honda CR-V est passée inaperçue en France depuis la première génération, sortie en 1996. Au niveau mondial, cependant, il fait confiance aux premières places sur le marché des VUS. Et aux États-Unis, c’est un boulet de canon commercial.

La Honda CR-V 5 a été dévoilée au Japon fin 2016, mais n’est arrivée en France qu’en mars 2018. Soit dit en passant, il y a sur les moteurs diesel pour offrir seulement un moteur à essence turbocompressé et un moteur hybride. En fait, il est devenu l’ennemi numéro un de la Toyota Rav-4, qui était disponible en version entièrement hybride, tout comme lui. Il est préférable de comprendre pourquoi il est deuxième dans ce classement.

Cependant, si votre SUV Honda rencontre des problèmes de moteur ou une panne moteur, la solution DeLivAuto vendra votre Honda d’occasion avec ou sans CT en 1 heure sans bouger ! null La fiabilité n’existe pas ! Livrez-vous !

Numéro 3 — Volvo XC60

Le best-seller de Volvo, le XC60, reste une pierre suédoise, un atout sûr que la marque suédoise, ou mieux sino-suédois, rend la crise de la santé meilleure que d’autres marques grâce à leurs VUS premium, devenus indispensables en termes de fiabilité, le petit frère Volvo XC40, le XC60 et le grand frère du Volvo XC90 et les nouveaux modèles hybrides rechargeables.

La Volvo la plus populaire au monde

Le XC60 est toujours à la pointe de la technologie, une sécurité et un confort durables qui ont séduit de nombreuses familles. Un succès mérité, à tel point que la marque a fait des progrès à tous les niveaux ces dernières années, jusqu’à ce qu’elle voulait se débarrasser du serrage diesel de ses voitures à 180 km/h et qu’il à bord de l’un de leurs modèles ne donne plus la moindre mort. Félicitations à Volvo pour sa sécurité et sa fiabilité, mais le diesel n’est pas encore mort et donne une touche aux ingénieurs Volvo.

Ce Volvo XC60 reste un VUS décent et apaisant, au style scandinave et sobriété, rarement vu par d’autres concurrents tels que la BMW X3 ou l’Audi Q5.

Un suédois sérieux et fiable dans la ville

Volvo XC60 scandinave, sophistiqué et fiable !

La route suédoise est une route solide, apaisante et très agile, et chez Delivauto nous la mettons à la troisième place, car non seulement elle séduit, mais vous apporte aussi un bien-être et une image positive en termes de fiabilité !

Volvo est toujours habitué à prendre soin de son image, à présenter ses véhicules sur le plus fiable, mais parfois des erreurs se produisent et la marque lance des rappels.

Si votre Volvo manque sur la route au fil du temps (quelque chose de rare, mais pas impossible), n’hésitez pas et économisez vous-même, vendez votre Volvo d’occasion avec ou sans CT en 1 heure ! Nous sommes heureux de l’acheter chez vous avec ou sans CT, hors de l’ordre, même endommagé moteur HS !

Numéro 4 — Volkswagen Tiguan

Il a nommé le patron de Volkswagen, surpasse le légendaire Golf et a dirigé la Volkswagen la plus vendue au monde. Réalisation sacrée pour ce SUV germanique, qui est fidèle à sa réputation de patron de SUV.

Cette Volkswagen Tiguan a gagné le cœur des Français en termes de polyvalence et de fiabilité, et le diesel reste un must avec une sobriété pour le bloc moteur 2.0 TDI. Une référence ! Chapeau Volkswagen pour ce tigre allemand !

Le Volkswagen Tiguan, avec une douce refonte de ne pas frapper les puristes, commence à changer de cap avec une version hybride plug-in pour passer à l’avant, parce que les compétitions asiatiques font rage !

Plus puissant, connecté (attention à trop de connectivité par rapport à la fiabilité), plus confortable, la Volkswagen Tiguan, malgré quelques lacunes, a encore les faveurs de Delivauto, nous remarquerons le manque de caractère et d’impact.

Ce Volkswagen Tiguan est le chef de la polyvalence et peut être fait confiance, il est fiable dans l’ensemble !

Le patron de Volkswagen !

Tiendra-t-il toujours le haut de la planche ? Nous croyons que malgré un combat impitoyable de SUV mené par l’Allemagne et la France, il est remarquablement bien conçu entre le champion de sobriété Tiguan et avec 2 litres de cylindres à la hauteur de la puissance et la Peugeot 3008, qui sort des griffes avec son esthétique, son i-cockpit et un 1,5 turbo diesel cylindres qui ne suffisent pas pour avancer et déstabiliser un ogre sur la route. Le jeu est relancé en faveur de VW Tiguan !

Dans une version R-Line, il tient le dessus de la chaussée

Dans une version survitaminée, c’est un malheur, ses performances sont époustouflantes et il devient un VUS en mode dynamique ! Quelle chance pour les amateurs de la marque allemande.

Le VUS sport détient l’ADN du Golf R sous le moteur

Un Tosi 4 cylindres turbo essence de 2 litres avec 320 ch et 420 Nm de couple (disponible entre 2 100 et 5 350 tr/min).

Cette cavalerie est reliée via une transmission à double embrayage DSG7 avec vectorisation de couple « R-Performance » la traction intégrale 4Motion. Le Tiguan R bénéficie également d’une suspension pilote abaissée de 10 mm, de freins modifiés et de roues de 20 pouces.

En conséquence, le véhicule tout-terrain est capable d’avaler de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. C’est seulement 0,2 seconde de plus que le Golf R, malgré près de 200 kg sur la balance (1 746 kg vide). Sa vitesse maximale est bridée à 250 km/h.

Mais si votre Volkswagen Tiguan rencontre des problèmes, comme cela arrive souvent chez Volkswagen, qui ne sent plus la sainteté en termes de fiabilité. Vendez votre Volkswagen Tiguan d’occasion avec ou sans CT en 1 heure sans avoir à voyager en France. Livrez-vous !

Numéro 5 — La Mercedes Classe C

Que pouvez-vous dire de cette Mercedes-Benz Classe C, sauf que c’est la véritable star de la marque. Un must avoir chez Mercedes, une limousine anthologique, mérite le Titre de la Mercedes best-seller au monde avec plus de 400 000 pièces vendues, une domination indivise même dans un hexagone !

Mercedes Classe C : Une grande aventure !

L’ aventure Mercedes-Benz Classe C débute en 1993. La Classe C est toujours disponible en version Cabriolet, Voiture, Limousine et Coupé et dans une version explosive avec le logo C63 AMG. Quatre générations suivront d’ici 2014 avec une nouvelle génération de classes

La Mercedes Classe C : Une étoile qui traverse les siècles.

Le Type 205 bénéficiera d’un lifting en 2018 et utilise l’instrumentation numérique et la technologie de pointe. Dehors, il y a de nouveaux feux avant et arrière dans le véhicule. Sa puissance moteur fluctue entre 116 et 510 ch à une vitesse maximale estimée à 250 km/h. l’artillerie lourde alignée. L’introduction des normes Euro 6 et l’introduction du nouveau cycle de mesure WLTP ont motivé la refonte de l’actuelle Mercedes C-Class comme un véritable besoin de reprise commerciale. Sur le chemin, il reste un vrai plaisir et, surtout, un excellent compromis. Plus élégante, élégante, légère et fiable, la nouvelle Mercedes-Benz Classe C ne manque pas d’arguments pour chavirer le cœur. Delivauto le souligne parce que cette berline a toujours des qualités de route exceptionnelles, une maniabilité inégalée et une sobriété en Allemagne avec un moteur C220D époustouflant. On aime la classe C ! Notez que la Classe C présente un tout nouveau 1,5 ch de 184 ch (C200) équipé d’un démarreur alternatif frotté qui offre des fonctionnalités telles que le boost et la récupération d’énergie. Également des changements importants dans le diesel avec l’introduction d’un nouveau 2.0, qui est déjà disponible sur le Mercedes E-Class est disponible. Il remplace le 2.1 et développe maintenant 194 chevaux ou un gain de 24 ch par rapport à l’ancien. Il est également disponible en 245 ch lorsqu’il est jumelé à un bi-turbo à 300° C. Outre le 180d (122 ch), ce nouveau moteur est plus sur l’entrée de gamme et le 200d décevant. Mercedes Classe C Domaine ! C220d AMG Line une référence !

qualités de route toujours remarquables ! Des

A l’occasion de cette refonte, Mercedes simplifie la gamme de sa Classe C, qui ne se compose désormais que de deux versions. Le niveau d’entrée « AvantgardeLine » et le haut de gamme « AMG Line ». Les prix sont bien sûr en haut de gamme chez Merco ! d’autant plus que les prix lors de cette refonte connaissent une grave inflation, une nouvelle reine chez Mercedes, qui reste une valeur sûre et tous les arguments en termes de fiabilité a. Des lignes qui ont bien vieilli !

Mercedes Classe C : Pure chance de conduire sur la route !

Plait à tous les niveaux, l’apparence se développe au fil des ans, sans affecter la silhouette avec l’équipement technologique croissant. La retouche principale n’est pas surprenant l’avant. L’intérieur des blocs optiques, les contours des cadres avant et le revêtement en maille sont les seuls signes externes de restylage. Un léger coup de crayon, pas une révolution. Cette Mercedes vieillit magnifiquement, de sorte que vous pouvez faire vieux avec la nouvelle Mercedes ! Seules ombres dans la table pas d’écran numérique double tactile comme c’est le cas avec Mercedes Classe A ou Mercedes Classe B. Il faudra se contenter d’une présentation plus classique, qui, cependant, peut être modernisée grâce à 100% instrumentation numérique, en option à 900€. Nous aurions aimé que ce soit une série, mais chez Mercedes tout à un prix ! Elle est toujours une bonne figure ! Au sommet de l’appel Mercedes, une nouvelle génération de la Classe C vient également de voir le jour. Une alternative au diesel : la micro-hybridation. Un succès ? L’autre nouveauté majeure chez Mercedes est du côté des blocs d’essence : l’arrivée du système électrique 48V sur le C 200 permet la microhybridation d’un nouveau 4 cylindres de 1,5 l, flanqué d’un démarreur alternatif. Ce moteur développe 184 ch et se caractérise principalement par sa flexibilité et son isolation acoustique. Pour regarder dans le temps en termes de fiabilité et c’est encore mieux qu’un C 200d, qui est vendu au même prix et autrement moins agréable. Une nouvelle Mercedes Classe C Berline W206

, qui a été redessinée et réinterprétée, n’est qu’un Concentré de la nouvelle classe S-Class. Nous avons hâte de le découvrir dans les rues de France pour nos beaux yeux et surtout pour le plaisir de conduire. Nouvelle Mercedes C-Class, un nouveau regard sur l’image de sa sœur aînée, la nouvelle Classe S ! Est-ce que ce sera plus fiable que les générations précédentes ?

Bonus et bruit sur les fichiers AMG et GMK

Le V6 très musclé de 3 litres du C 43 AMG, qui ne reste que 6 dans le passage, varie de 367 à 390 ch. Peut-être l’une des tentations les plus délicieuses de la série, beaucoup moins cher que le sombre V8 de la Mercedes C63 S (510 ch) et déjà très forte GMK. Bien sûr, tout est dans les souhaits de chacun : avoir à faire sans l’artisan AMG, avec la loi que, en conséquence, un vrai goût musical et un plaisir motorisé est déplorable pour ceux qui peuvent se le permettre. Bon à savoir :

La marque à l’Etoile rencontre également des soucis, des bugs GPS sur la Classe C et presque tous ses modèles. Un autre problème récurrent est l’endommagement automatique de la transmission, la boîte automatique à 9 vitesses (9G-Tronic), par exemple, en classe A et B, ainsi que la Mercedes GLA : le joint Spi Fuyard, calculatrice HS ou même remplacement complet. Rarement, nous regrettons les pauses turbo sur le diesel auto-fabriqué. Les pannes du toit ouvrant restent sur les classes A et GLA. Nous ne ferons pas nos bouches, nous attendons quelque chose de mieux d’une marque haut de gamme avec une image de luxe. Il est possible de vendre votre Mercedes Classe C avec ou sans CT, attaché, moteur HS qui s’est écrasé dans toute la France en 1 heure. Livrez-vous ! Numéro 6 Suzuki Vitara & Hyundai Kona ex-aequo

La tendance d’aujourd’hui est le crossover SUV Urban, nous avons parallèle deux voitures, un Japonais, les autres Coréens, la figure emblématique Vitara de la marque Suzuki, Barouder, polyvalent et très sûr, tandis que le Kona le nouveau-né Hyundai est à la fois courageux et unique équipé d’une technologie innovante.

Les deux modèles prennent le système hybride de côté Nous n’avons pas réussi à les séparer, car ils nous séduisent par leur apparence et leur fiabilité, malgré quelques lacunes pour la Suzuki Vitara, qui ne le punissent pas tant que le potentiel concurrent japonais Citroën C3 Aircross et Opel Crosland X jouit d’une bonne fiabilité mécanique, essentiellement comme dans le cas de l’équivalent des IDDs abandonnés par Suzuki à la fin de 2018.

Le Suzuki Vitara

— Le Précurseur

Bien que cela se soit passé avant tout le monde, le Suzuki Vitara a pu augmenter les VUS urbains ne font pas grand-chose. Alors que son esprit de vrai franchiseur s’est estompé au fil du temps, il offre toujours une très bonne agilité sur le terrain. Et cette refonte en 2018 lui apporte le bout de la modernité, qu’elle a manqué, mais reste parfait. La version 1.0 boosterjet 111 hp est très remarquable et fiable.

Elle ne fait vraiment pas une petite voiture !

En 2015, et avec une refonte en 2018, le petit VUS urbain démarre en laissant le diesel pour une version essence moteur 1.4 boosterjet et maintenant une légère hybridation sur route.

Baroudeur dans l’âme !

On adore ce côté rétro moderne, et la cerise sur le gâteau, cette 4ème génération de Vitara, a une hybridation avec un effet « booster » de Suzuki !

En conséquence, le jet d’amplificateur de 1,4 140 ch, qui a été précédemment installé sous le capot, tout comme le jet d’appoint 1.0 111 ch a été arrêté en janvier 2020.

explication

La grande différence est qu’il n’y a pas de moteur électrique, mais un démarreur alternatif qui soutient le moteur thermique en fonctionnement. Petit inconvénient pour ces premiers kilomètres derrière le volant, il est impossible de conduire seul à l’électricité. Le moteur thermique fonctionne constamment, le démarreur alternatif est là pour l’aider à l’amplifier comme son nom l’indique. Il y a une page vintage avec les premiers turbos : par 2500 tr/min, le démarreur alternatif augmente le moteur thermique avec un petit effet turbo, ce qui est très agréable. Ce n’est pas une accélération linéaire, elle n’est pas creuse même à basse vitesse, mais elle donne cette petite poussée qui donne à la voiture un côté sportif, d’autant plus que la boîte est très cool, bien guidée, précise et avec de courtes déviations. Sur le Côté consommateur, Suzuki annonce un gain de 20% par rapport à ses 1,4 litres précédents et doit être vérifiée lors de nos mesures. Après une centaine de kilomètres, l’ordinateur de bord montre 6,8 l : un bon score pour une voiture de 129 ch, d’autant plus que la route n’est pas plate, il y a beaucoup de vent. La Vitara se bat sur le segment des VUS urbains, où l’on retrouve la Renault Captur, qui arrivera au printemps avec un nouveau moteur hybride rechargeable et la Peugeot e-2008, 100% électrique. Le Suzuki Vitara est un bon outsider !

— Petite mémoire

Ces dernières années, le moteur diesel a eu quelques inquiétudes au sujet du turbo et du convertisseur catalytique, tandis que le moteur à essence avait des erreurs administratives électroniques qui ont conduit à la déprogrammation de l’unité de commande du moteur, mais tout cela n’est pas une mauvaise chose sur un véhicule dont la fiabilité reste assez élevée.

Par ailleurs il y a quelques problèmes de transmission et anomalies sur le double embrayage et la boîte de vitesses du robot Fiat d’origine à six vitesses et renommée TCSS.

Quelques souvenirs bien gérés par Suzuki qui n’ont rien affecté par le bon rapport prix/modèle qui se faufile partout avec un mode en 2 ou 4 roues motrices, malgré le manque de tableau de bord de modernité. Chez Suzuki, nous ne pouvons pas tous avoir la modernité et la fiabilité en même temps !

Depuis sa sortie au printemps 2015, la Vitara a vendu 369 752 unités en Europe (volume au 30 septembre 2020), dont 30 475 unités en France. C’est la finition haute, appelée style, adoptée par les Français, qui représente plus de la moitié des ventes en France, où la traction intégrale représente plus de 40% des commandes.

****** 20 Le Suzuki Vitara, malgré quelques lacunes mineures pour ses propriétaires, est toujours Fiable.

La Suzuki Vitara est un modèle fiable depuis plus de 5 ans et continue à porter comme de la magie. Peu de dommages isolés mais coûteux nous seront signalés. Si vous rencontrez ces problèmes d’erreur, moteur HS ou d’autres défaillances, problèmes électroniques ou n’hésitez pas à opter pour le transfert en quelques clics pour la solution Delivauto.

Vendez votre Suzuki Vitara avec ou sans CT en 1 heure dans toute la France. Livrez-vous !

hyundai

— Kona Triple Version Triple Impact

Version hybride, version thermo, version électrique, le choix est à vous !

Le constructeur coréen , qui lance le VUS électrique le plus vendu en France depuis plus de 3 ans, annonce le constructeur coréen, qui a investi le plus dans les moteurs alternatifs, son nouveau multisegment URBAN SUV, qui sera lancé en novembre 2020. a été redessiné pour sa poule d’oeuf d’or, qui vient de scinder la première place de la maison dans le nez et la barbe de son grand frère, le Hyundai Tucson. En tant que véhicule qui joue sur plusieurs planches, le futur client peut choisir entre une version hybride, une thermoversion et une version électrique commercialisée avec deux batteries. Le premier est équipé d’une batterie de 39kWh avec un moteur de 136 ch et une autonomie de 305 km. La seconde est équipée d’une batterie 64 kWh avec un moteur de 204 ch et une autonomie de 484 km. Une stratégie audacieuse chez Hyundai, unique sur le marché, avec son expérience, est devenue sa marque de fabrique !

Le nouveau multisegment urbain Hyundai Kona en 2021 est disponible en versions thermiques, hybrides et électriques pour le plus grand plaisir des amateurs de la marque coréenne. Toujours au top en termes de fiabilité !

Le Hyundai Kona est complètement retravaillé

Bien qu’il soit plus cher que son cousin coréen Kia Niro, il est également plus grand et plus habitable, naviguant à mi-chemin entre le segment des VUS urbains et le segment des VUS compacts. Il va traverser le fer avec l’énorme Toyota C-HR.

Est-ce une voiture fiable pour conduire ?

Sur la route, le Kona Hybrid est confortable avec un excellent soutien corporel, un bon confort et un certain dynamisme, notamment grâce à une direction confortable et bien calibrée. Un succès, le record de trafic est largement positif.

Le summum en matière de technologie et de sécurité

La nouvelle version triple de Hyundai Kona, unique dans sa catégorie. Hybride, électrique et thermique. Toujours si séduisante courageuse et fiable. Cunny le Coréen !

Hyundai fait le travail comme d’habitude, le Kona est richement équipé. Il améliore son équipement avec de nouvelles aides à la conduite, telles que l’alarme transversale en cas de circulation arrière ou l’assistance à la sortie du véhicule pour les passagers arrière. Nettoyé, mince. Raffiné Avec ses formes fluides, la nouvelle KONA brille les yeux de ses admirateurs, de nouvelles lumières LED et des détails sportifs qui camouflent son ADN de VUS. Avec son nouveau look, des intérieurs modernisés, des équipements plus complets et des qualités dynamiques inchangées, le Kona électrique redessiné confirme qu’il est l’un des principaux acteurs du segment des VUS électriques, mais aussi des véhicules électriques. Elle offre ainsi des services complets, notamment au sommet de sa fiabilité. Pas étonnant qu’il rencontre un réel enthousiasme. La Peugeot e-2008 ou la DS 3 Crossback E-Tense ont juste à se tenir bien, ils sont avertis. Chez Delivauto, nous sommes sur le Kona électrique est tombé dans ! Certains incidents liés à un problème de batterie ont été signalés. Hyundai a rappelé 77 000 Kona dans le monde entier. Ce sont des modèles qui seront produits entre septembre 2017 et mars 2020. En France, 3 000 exemplaires seront distribués.

N’ oublions pas que Hyundai garantit ses véhicules 5 ans donc question de fiabilité nous pouvons leur faire confiance ! La fiabilité des Coréens confirme sa présence dans le top 10 et continue à monter à l’ordre des voitures les plus fiables en 2021 grâce à cette nouvelle multi-carte Kona !

Ne paniquez pas ! Si vous rencontrez des problèmes mécaniques, électriques ou pannes de batterie, vous pouvez vendre votre Kona Thermal, Hybrid ou Electric en France en 1 heure sans CT !

Numéro 7 Lexus NX

Nous ne pouvions pas parler de Fiabilité, sans rappeler la marque japonaise Lexus, qui a maintenu sa valeur haut de gamme au fil des ans, parce que ce NX 300h a tout à offrir dans le segment des VUS de taille moyenne : son apparence, son élégance et ses technologies de la prochaine génération.

Les Japonais ont une image de marque haut de gamme, une étape au-dessus de la Toyota, la société mère. C’est le petit frère du RX 450. En 6 ans de bons et fidèles services, plus de 155 000 exemplaires ont été vendus, dont près de 75% étaient en version hybride. Il s’agit du troisième modèle le plus vendu au monde après les Lexus RX et IS, qui ont été lancés en 2000 et 1999. A partir de maintenant, le restyling du SUV est serré.

VUS hybride Lexus Benchmark : look, style et fiabilité

L’ art de se distinguer de ses concurrents BMW X3, Audi Q5 et autres Volvo XC60.

Oublions pas que Lexus soit l’un des pionniers du VUS avec ses LX et RX sortis respectivement en 1996 et 1998.

Ce petit retard face à la concurrence ne dérange pas le constructeur japonais, qui est censé vendre ses 1.800 unités en France — soit 45% de son chiffre d’affaires annuel — de son caractère non conventionnel et de sa motorisation hybride de 300 heures. Après tout, aucun autre fabricant ne propose de modèle autre que l’Audi Q5 Hybrid.

Le moteur hybride de la Lexus NX 300h : une référence !

explication

Le Lexus NX 300h est disponible en version 2 ou 4 roues et est tous deux alimenté par un moteur à cycle Atwinson de 2,5 litres avec 155 ch et 210 Nm de couple.

Dans sa version à 2 entraînements, il est connecté à un moteur électrique. Situé à l’avant, il permet jusqu’à 143 ch, qui a la fonction de démarrer la voiture et de prendre les roues avant. pendant que les batteries sont en charge.

Le mode entièrement électrique fonctionne à une vitesse de 30 km/h et sur de petites distances ne dépassant pas 2 à 3 km.

Dans sa version à traction intégrale, le système Lexus E-Four du NX 300h ajoute un moteur électrique supplémentaire qui entraîne les roues arrière, tandis que la roue avant est entraînée soit par le moteur thermique, le moteur électrique ou les deux fonctionne en tandem.

À deux ou quatre roues motrices, peu importe, la puissance de l’unité hybride reste la même (197 ch). Il en va de même pour la puissance avec un abattu de 0-100 km/h en 9,2 secondes et une vitesse maximale de 180 km/h.

Alors, quelle est la différence ? Il s’agit à la fois d’un comportement dynamique et d’une capacité de traction, la version 4RM étant la seule capable de tirer une remorque d’une capacité de 750 à 1500 kg.

Bien qu’elle varie légèrement d’une version à l’autre, la consommation reste avec un Moyenne d’environ 5,0 l/100 km ou 116 g de CO2/km assez similaire. Une valeur qui exclut le Lexus NX300h du bonus environnemental.

La série Lexus NX 300H est disponible en version 2RM ou 4RM et est disponible en plusieurs versions. Il est vraiment fiable et démontre l’engagement du Groupe Toyota à appliquer sa technologie hybride à tous les niveaux. Félicitations, Lexus !

Conduire la NX300h est une expérience de vie, un cadre zen qui lui a valu sa place pour les voitures les plus fiables du marché.

Cependant, si vous avez des problèmes, des bugs ou des problèmes de moteur, n’hésitez pas une minute et vendez votre Lexus NX 300h avec ou sans CT en 1 heure dans toute la France ! Livrez-vous !

Numéro 8 Audi A3

Si nous devions nommer la berline compacte premium des 20 dernières années, ce serait certainement l’Audi A3 de Ingolstadt. Lancée sur le marché depuis 1996, elle a lancé la BMW Série 1 et la Mercedes Classe A nouvellement révisée en 2012. Ces trois voitures compactes allemandes haut de gamme luttent contre le coup. Le 4-ring compact, dont la 3ème génération est un véritable succès, représente le best-seller de la marque et l’archétype de la fiabilité. De plus, il a été une traction depuis le début de sa commercialisation, mais existe aussi à Quattro, son style est sobre sans excès ni abus et son intérieur plus classique, qui inspire le confort. Une chose qui est indéniable est la qualité de fabrication remarquable, qui est loin devant les concurrents, et une note technologique que le fabricant seul a le secret. Il possède également les volumes les plus importants, toutes proportions de certains compacts comme la Peugeot 308 ou la Volkswagen Golf.

Un compact qui a un coup de poing !

Le véhicule est-il la berline compacte la plus fiable de tous les temps ? certains pensent oui !

La mise en page est une grande partie du numérique, avec l’instrumentation « Virtual Cockpit » pour toutes les versions. Un succès !

Compact, élégant et rigoureux Audi A3 : le bon étudiant Audi !

Lequel devrais-je choisir aujourd’hui ?

L’ Audi A3 est le bon élève de Audi House, chic et austère, mais sans excentricité ni cloches et sifflets derrière son efficacité impressionnante. La 4ème génération, introduite à l’été 2020 au milieu de la crise du coronavirus, ne perturbe pas la nature sobre du pacte de l’anneau, qui est sans aucun doute l’une des clés de son succès. Quelques mois après son lancement, la gamme est maintenant bien approvisionnée. Lequel devrais-je choisir maintenant ?

Le concepteur de la marque a encore fait le travail, il doit être clarifié que la marque au crayon de l’Audi A3 Phase 4 est encore plus prononcée. Nous pouvons dire, moins timide pour vous décorer avec des angles et des bords. Il ne révolutionne certainement pas le compact et ne souhaite rien dans le monde. Autrement dit, la ligne est devenue plus dynamique, un brin sportif et musclé. Les parois latérales sont sculptées, le regard fissuré, l’épaule des passages de roue est agressif… Pas assez pour remuer les clients depuis le premier A3 en 1996, environ 5 millions d’unités vendues, mais la voiture a gagné du caractère et du dynamisme. Un beau bébé !

Notez que pour la première fois, seule la version Sportback (le 5 portes, rappel) était disponible au lancement. La berline Tricorp, apparue à la fin avec la génération précédente, est renouvelée. Ce type de carrosserie ne rencontre généralement qu’un écho anecdotique en Europe, mais a étonnamment un Succès obtenu. Peut-être en raison de l’augmentation de la gamme (et du prix) de l’A4, quelle partie du client est déplacée vers un modèle plus petit ? Un décapotable devrait compléter la famille à court délai.

L’ habitacle subit une métamorphose plus profonde. La mise en page est une grande partie du numérique, avec l’instrumentation « Virtual Cockpit » sur toutes les versions, un grand écran central… Contrairement à ses cousins du groupe Volkswagen, Golf et Leon, l’Audi a l’audace de maintenir certaines commandes physiques pour les fonctions de ventilation ou, en particulier, un raccourci vers Drive Select (modes de conduite). Accès pratique et rapide. La disposition des aérateurs en hauteur, des deux côtés du combiné d’instrument, ne surprend pas unanimement à première vue, mais étrangement surprend beaucoup moins en utilisation que sur la photo.

Fiabilité sur l’Audi A3 exigé

Le fabricant allemand a dû déclarer son célèbre distributeur compact en versions électrifiées. Nom de code A3 40 Sportback TFSI e, une version hybride rechargeable qui promet une autonomie électrique de 67 km et un comportement dynamique. Nous vous avertissons que la note de cette version restera très salée.

Peut-être à son époque vous connaissiez l’Audi A3 e-tron, qui était déjà la version hybride rechargeable du fabricant allemand compact. Celui-ci n’existe plus. Le nom « e-tron » est maintenant laissé à la famille de véhicules 100% électriques tels que l’E-tron Sportback.

Le badge électronique TFSI qualifie désormais ces plates-formes hybrides, qui combinent un moteur à essence TFSI de 1,4 litre avec 150 ch et un moteur électrique d’une puissance maximale de 109 ch, qui est intégré dans la transmission à 6 rapports de S-Tronic. Une plateforme avec puissance cumulée de 204 ch, que l’on retrouve également dans les versions Ehybride sur d’autres véhicules du groupe VW comme le SEAT Leon ou le Volkswagen Golf.

La nouvelle Audi A3 est désormais disponible en versions essence et hybride et restera disponible avec son ancienne étoile de 3ème génération, qui a annoncé son heure de gloire et ses pannes : la TDI. La version appel est encore limitée à 116 ch et abandonne le 1.6 TDI en faveur de 2.0 TDI, qui entraîne son couple de 250 à 300 Nm. Assez pour retrouver ses amants ?

Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul mot en bouche, c’est l’hybride hybride hybride hybride (essence, micro-hybride, hybride rechargeable), on oublie que la dernière Audi A3 a toujours sa gamme diesel au-dessous du coude : 116 ch pour le 30 TDI, 150 ch pour le 35 TDI et même 200 ch pour le dernier A3 45 TDI Quattro, qui est le mécanicien de son cousin Volkswagen Golf GTD Le 30 TDI est un bon Compromis, dont le développement est finalement le plus fort par rapport à l’ancienne génération, mais conserve encore sa fiabilité, qui a gagné sa renommée.

La période 1.6 TDI est stockée dans l’armoire, le diesel compact A3 restaure le « grand » 2.0 TDI modernisé… et est décolleté : les émissions de NOx diminuent de 80% (deux catalyseurs SCR sont ensuite disposés pour élargir leur plage de fonctionnement), et les émissions de CO2 diminuent de 17 % pour se développer entre 115 et 125 g/km. Assez pour éviter le malus pendant un bon moment (il commence à 133 g/km en 2021, puis tombera à 128 g/km en 2022) et « souffler » la version essence 110cv, qui, malgré son moteur trois cylindres et sa microhybridation, rejette un petit gramme supplémentaire… bon travail et vlan !

Delivauto Record

Au même prix, l’Audi A3 35 TFSI (et son silencieux 1.5 l essence 150 ch), un haut niveau de confort de vol. Mais pour les grands rouleaux, cette version 30 TDI reste le meilleur compromis : une consommation de carburant réduite et une plus grande autonomie, le tout sans — trop — briser le silence sonore ou altérer les performances grâce à un couple beaucoup plus généreux qu’auparavant. Fiabilité toujours au sommet de ce niveau !

Il y a encore une boîte de vitesses mécanique dont le long entraînement bat un peu plus… mais maintenant elle peut être contournée : depuis février 2021, une boite robotisée à double embrayage est disponible pour 2,150€ et devrait éviter d’avoir à « jouer le levier » lorsqu’il a besoin d’énergie.

Sinon, le 4-cylindres 35 TFSI (150 ch) sera vendu au même prix. C’est sans hésitation la configuration la plus fréquentée de l’A3, si possible en S-Tronic pour 2,150 euros de plus. Malheureusement, l’hybride plug-in est très cher. Dommage, c’est mécaniquement le plus intéressant version. Bien sûr, avec le soufre S3.

Cependant, si sur votre Audi d’occasion, comme dans la Golf 7 par rapport à la Golf 6 (cet A3 prend la même chose), la fiabilité s’améliore par rapport à la génération précédente, tant en termes de fréquence que de la variété des pannes récurrentes. Il y a encore des incertitudes, des pannes, des problèmes, des inquiétudes au sujet de certains modèles qui peuvent nous irriter. Et si votre budget le permet, l’acquisition d’un modèle redessiné (c’est-à-dire après Juillet 2016) est la garantie que vous ne vous inquiétez pas, puisque l’A3 dans ce cas est presque 100% fiable.

Grandes pannes récurrentes :

S-Tronic Box Il s’agit du nom du VDU chez Audi. Comme avec d’autres modèles du groupe VW, les problèmes les plus courants (bruit, pauses) peuvent survenir, qui sont le plus souvent dus au couplage ou à la mécatronique sont. Certaines fractures arrivent très tôt (moins de 20 000 km). Audi a généralement pris en charge les préoccupations comme garantie, mais applique parfois une tranche d’âge lorsque le remplacement est hors garantie.

Injecteurs Sur le 1.6 TDI 105, au début de la commercialisation, problèmes potentiels des injecteurs. Nous devons remplacer, et c’est cher.

Petites pannes ou défauts :

La consommation de liquide de refroidissement. Sur 1,4 TSI mais aussi 2.0 TDI 150, de nombreux cas de perte de liquide de refroidissement, parfois rapide. Il est nécessaire de regarder la pompe à eau (fuite), moins souvent c’est la culasse qui est impliquée.

Consommation de pétrole. Tous les moteurs ensemble, de nombreux cas aussi une consommation d’huile importante (jusqu’à 0,25 litres par 1 000 km). Si cette consommation de carburant ne se stabilise pas avec les kilomètres, voir arbres à cames, culbuteurs, segmentation ou joint de culasse.

Turbo. Rares cas de rupture prématurée du turbo à 1,6 TDI 105/110. Il correspond à un défaut caché, Audi doit participer au remplacement.

Boîte de vitesses Sur la boîte mécanique, une rigidité au froid est observée, avec difficulté à traverser la première et vice versa. Du meilleur au chaud.

Amortisseurs Certains cas de fuites sur les amortisseurs (avant et/ou arrière). Il n’y a pas d’autre choix que de remplacer. Des précautions doivent être prises lorsque le kilométrage parcouru est faible.

Toutefois, si votre véhicule usagé cause ou souffre d’une grave erreur d’immobilisation, vous pouvez vendre votre véhicule en France intégralement, avec ou sans CT, dans l’heure.

Numéro 9 BMW Série 5

Référence-Haute Couture, rigoureusement motivée et technologiquement avancée, la nouvelle BMW Série 5 (2021) devrait survivre dans une catégorie développée par Limousines familiales, qui aujourd’hui semble marquer le terrain de jeu. Mais ses pedigrees devraient satisfaire ceux qui s’opposent à l’achat d’un grand SUV et dévorent les kilomètres en toutes circonstances.

La berline BMW Série 5 est l’archétype du salon allemand d’affaires sportives. Du First Look est le favori, il émet une force qui se caractérise par un style qui s’exprime principalement par sa ligne de vol et son design avec un caractère fort. Le corps clair et les contours bien conçus donnent à l’extérieur un aspect moderne et high-tech. L’habitacle sophistiqué et fonctionnel complète les exigences innovantes de la berline bavaroise avec des technologies de pointe et des équipements sportifs de haute qualité. En combinaison avec une dynamique époustouflante et des technologies de pointe, la berline BMW Série 5 offre confort, garantie de sécurité pour la fiabilité et, surtout, le plaisir d’être en ville ou pour conduire des voyages extrêmement longs.

La BMW Série 5 2021 est toujours armée de nouvelles munitions

La BMW Série 5 se caractérise par une certaine polyvalence et a été partout dans le monde depuis de très longues périodes de temps, presque 45 ans, avec quelques fausses notes, sans déformer l’image de la marque, mais toujours avec la même idée à l’esprit : assurer la performance et, surtout, la fiabilité des acheteurs. Tout d’abord, c’est une très grande route qui offre dynamisme, polyvalence, grand confort et plaisir constant du volant, un sentiment émotionnel causé par les nombreux moteurs, en particulier le 6 cylindres. Cette nouvelle génération ressemble à une 530d XDrive, 265 ch, à traction intégrale, introduite pour la première fois en 1972 et vendue près de 8 millions d’unités, dont la précédente seule a trouvé 2,2 millions de propriétaires. Ce n’est pas mal de dire la vérité !

Il maintient le cours de la fiabilité.

La BMW Série 5 ne peut se permettre de prendre du retard et de laisser ses principaux concurrents, la Mercedes-Benz Classe E, sous les projecteurs. Alors que le second est largement renouvelé pour 2021, le premier se reproduit avec une mise à jour de la septième génération.

Initialement, les concepteurs de la marque ont légèrement élargi la grille du radiateur, accentuant ses lattes verticales, dilué les phares LED (accompagnés de feux diurnes doubles « L ») et la voiture de trois centimètres pour lui donner un look plus épuré.

Les feux arrière « L » noirs avec lentilles tridimensionnelles et embouts d’échappement trapézoïdaux sont également nouveaux, tandis que l’ensemble M Sport comprend des pare-chocs redessinés, des prises d’air avant plus grandes et un diffuseur arrière converti.

Une référence technologique et dynamique.

BMW SERIES 5 : C’est clinique !

VUS, Hybrid Rechargeable et Electric sont disponibles dans toutes les publicités, mais la BMW Série 5 Diesel reste en marbre comme une pierre, démontrant que le luxe, la fiabilité et la polyvalence restent sa carte principale. Si vous êtes à la recherche d’une route à long terme, c’est clinique !

Le nombre à retenir et il est à couper le souffle : 1.080 km d’autonomie. Oui, plus de 1 000 km sans ravitaillement, arrêt et branchement dans une prise de courant et sans se soucier d’une conduite écologique parfaite. Un rêve d’un propriétaire de voiture hybride rechargeable comme Toyota ? C’est sûr ! D’un chauffeur de voiture électrique comme Renault ? Bien sûr !

C’ est la routine au volant de la BMW 520d. Cet exploit n’est pas seulement le résultat d’un réservoir de carburant généreux, mais aussi le résultat d’une sobriété exemplaire pour cette référence de première classe Véhicules routiers haut de gamme qui viennent d’être revisités.

La refonte de la BMW Série 5 en 2020 ? Personne n’en a parlé ? Bien sûr, il n’a fait aucun bruit, car il n’est pas à la mode sur un marché automobile saturé de modèles électrifiés et de VUS. Il faut dire que les modifications esthétiques mineures de cette série 5 2017 se sont produites (nom de code G30 ) ne lui ont pas permis de sortir son aiguille du jet. Mécaniquement, la version hybride rechargeable, très à la mode pour des raisons fiscales, est double dans le processus : la 530 e de 292 ch est maintenant supportée par la 545 e de 394 ch (avec six cylindres). Cependant, comme le diesel reste la majorité en vente ici (69% de la série 5 en 2020), BMW est également autour de petites ampoules pour sa 520d en greffant une microhybridation avec un système électrique de 48 V

.

Fiabilité et comportement impérial

Luxe, sophistication et pas un gourmet dans le carburant. Il serait facile de résumer le comportement du 520d. Mais si les superlatifs sont nombreux, mais la perfection n’existe pas. Les bons étudiants incluent la direction naturellement bien calibrée et l’impressionnant châssis (toujours disponible en xDrive pour 2 650€, bien sûr), donnant l’impression de conduire un véhicule plus compact sur une petite route tout en étant impérial dans une voie rapide. Le moteur de 190 ch participe également à la fête avec son couple généreux et son fort renouveau, que le petit moteur électrique de 11 ch favorise à faible régime.

Avec la microhybridation, le système électrique embarqué 48 V et l’excellent BVA8, le diesel déjà discret a été encore plus oublié. Il multiplie les coupes et laisse la série 5 au moindre délai en mode vol Bird, même sur le Autoroute. Quand le gaz reprend, ou lorsque le terrain de la route nécessite un frein moteur, le moteur redémarre… dans un silence parfait et sans les moindres secousses. A ce stade, la maîtrise technologique est remarquable et s’étend au fonctionnement de l’arrêt & start, qui profite de la microhybridation : arrêt du moteur avant arrêt complet et redémarrage immédiat sans chocs, comme si le moteur avait son souffle pendant la période de lumière rouge. Ceux qui ont été secoués par le premier arrêt & départ sur BMW Diesel (propre et figuré) seront réconciliés ici.

Avec tous ces efforts pour optimiser l’efficacité de la mécanique remarquable, la récompense finale vient : la consommation. Après 1 300 km de route et d’autoroute sans s’endormir au volant, l’ordinateur de bord a gelé à 5,9 l/100 km ( 0,2 l en temps réel avec nos mesures). Ceci est donné de la réserve de marche et les avantages de cette grande route. Avec le réservoir de 66 litres, nous atteignons le rayon de fonctionnement de 1 000 km. Bref, les arrêts dans les stations-service routières coûteuses sont désormais un vieux cauchemar.

L’ éventail des technologies n’a jamais été plus large avec l’électrification des moteurs (partiellement ou complètement), mais le choix doit être fait selon une seule utilisation et non selon une doctrine ou une tendance écologique. Diesel reste le meilleur compromis sur une grande route qui devrait voyager souvent, surtout pour ces 520d très sobres et 7.100€ de moins que la version hybride rechargeable. Enfin, la dernière étude IFPEN le renforce : elle montre que le diesel moderne n’est pas plus nocif pour l’environnement que l’essence et que l’hybride rechargeable n’est pas toujours vertueux.

Dans ce concert de louange qui apporte la nouvelle BMW 5 Series dans le firmament des véhicules routiers diesel haut de gamme, il est difficile de trouver une mauvaise note ? Cela pourrait être le cas avec votre ancienne BMW Avec la série 5 utilisée, grâce au rat Delivauto, il est possible de déterminer la valeur de revente.

La série 5 montre une caractéristique de qualité de la production allemande et un beau confort de conduite. Mais sa fiabilité non reprochable nécessite toujours de la vigilance.

La BMW Série 5, sixième génération, a une qualité de construction luxueuse avec d’excellents matériaux. Des routes très robustes au fil des ans et de ce côté ne sont pas de mauvaises surprises à craindre. Sur la route c’est une référence dans son domaine, la Reine Silence à bord accompagnée par le confort et le vrai plaisir de conduite. Après tout, il a de très bonnes caractéristiques dynamiques, que ce soit en ville ou sur l’autoroute. Le choix des moteurs est diversifié et vous permet de trouver facilement une version qui répond à vos exigences. Certains, comme l’hybride (530. Active Hybrid), cependant, sont occasionnellement et à des prix augmentent assez rarement. Néanmoins, l’ancienne génération de la série 5 n’est pas fiable à 100%, et les soucis mécaniques n’étaient pas rares au début de la carrière. Il est donc conseillé de décrire soigneusement le cahier de maintenance au moment de l’achat.

Sur les premiers modèles diesel à 4 cylindres (N47) et 6 cylindres (N57), il y a encore des cas de rupture de chaîne de distribution. Cependant, BMW offre rarement un support.

La direction crée un casque aléatoire et une grande sensibilité au vent latéral, ce qui nécessite des interventions (réglage de la concurrence, contrôle de l’amortisseur, mise à jour du logiciel de direction…).

moteur à essence Dans le , une fuite d’huile sur le boîtier du boîtier de commande du 528i (joint tensider de chaîne à remplacer). Il y a aussi des secousses opérationnelles et des problèmes de démarrage (vilebrequin)

Problèmes d’usure causés par le meulage des facettes et/ou avec un atone significatif. Cela conduit à des vibrations dans le volant et dans les sièges.

Niveauélectronique , un dysfonctionnement de la connexion sans fil Bluetooth, qui est interrompu sans raison. Affichage cassé de l’écran GPS avec une section de contact pour réinitialiser le système.

Erreur de connectivité , avec une mise à jour (effectuée à distance via une connexion Internet) sur la série 5, créée de mars 2010 à décembre 2014 et équipée du système ConnectedDrive (vulnérabilité de sécurité dans son système central d’ouverture de porte).

Bilanz Delivauto Fiabilité Series 5 d’occasion

La BMW Série 5 reste un modèle fiable, malgré les nombreux souvenirs qui durent à la fin de la carrière. Cependant, cela s’applique souvent au fait que l’électronique et les organes mécaniques ont été dépourvus d’interférences majeures depuis la solution du problème de distribution du diesel.

Si, toutefois, Votre BMW série 5 d’occasion tombe en panne, une anomalie du moteur se produit, la distribution casse ou d’autres problèmes boîte de vitesses, joint de culasse, fuite d’huile prendre le plomb

Arrêtez le saignement, évitez les réparations coûteuses chez votre concessionnaire ou atelier BMW, gagnez du temps et choisissez la solution Delivauto Pro pour l’acquisition et l’acquisition de BMW HS.

Vendez votre BMW Série 5 avec ou sans fonction CT, moteur HS qui s’est écrasé dans toute la France en 1 heure sans bouger.

Numéro 10 Peugeot 2008

Le leader du marché des ventes de Peugeot 2008 en France en 2020 Il y a encore un VUS urbain ici, mais cette fois il est français et il sort les griffes pour marquer son territoire.

En fait, la Peugeot 2008 est devenue la première année complète de la génération de commercialisation a été vendue avec 66 698 unités, avant que la concurrents, la Renault Captur, de plus de 12 000 unités.

Peugeot 2008, Renault Captur, Citroën C3 Aircross, DS 3 Crossback, Opel Crossland X, Ford Puma, Nissan Juke, Fiat 500 X, Skoda Kamiq, Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross, Hyundai Kona, Kia Stonic… Les représentants du segment des VUS urbains sont particulièrement nombreux, dans un marché en plein essor malgré une année 2020 touchée par le fouet complet de la crise sanitaire

La marque Le Lion, avec son tout nouveau logo en pleine forme, a lancé la deuxième génération de la Peugeot 2008 fin 2019, première année complète de commercialisation en 2020. Alors que la première génération introduite en 2013 était plutôt un crossover discret, la deuxième tranche révolutionne le genre, revendiquant finalement le positionnement du VUS.

Le chiffre : La Peugeot 2008 a été lancée en France en 2020 pour 66 698 unités

Le succès commercial a été évident lorsque le nouveau VUS urbain de Peugeot a catapulté le premier pas du podium de la catégorie en 2020, avec 66 698 unitésvend vendues en France. Sur la deuxième étape du podium, nous trouvons la Renault Captur avec 54 597 unités et en troisième place la Citroën C3 Aircross avec 30 165 unités. Vainqueur du podium tricolore

Ce premier lieu ne prend pas la fiabilité de ce 2008 plein de caractère de force et d’agilité comme un faon au milieu de la nature.

En termes de moteurs, les clients de la Peugeot 2008 ont opté pour une grande majorité du modèle essence (60% des ventes), est-il fiable ? Diesel est plus susceptible de rester le favori des clients professionnels (33% des ventes). La version électrique, connue sous le nom de Peugeot e-2008, est à la fin de Zoug, avec seulement 7% des ventes.

Tous Catégories ensemble, la Peugeot 2008 a été la troisième voiture best-seller en France en 2020, grande performance ! Derrière elle se trouve la Peugeot 208 (92 796 unités) et la Renault Clio (84 031 unités).

Essence version 1.2 PureTech 130 cv le coup de griffe !

La version carburant 1.2 PureTech 130 cv avec boîte de vitesses mécanique. Le modèle est photographié dans la finition GT Line, qui est devenue GT dans la nouvelle série 2021, sans changement significatif d’équipement, à l’exception de l’apparition de la surveillance des angles morts. Le prix n’est pas donné (€28 600), mais la présentation extérieure est tentante (toit bicolore noir diamant, phares LED pleins avec 3 griffes caractéristiques et. Pour profiter du toit ouvrant panoramique, il faut annuler plus (option à 1 000€).

L’ année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire, les surprises et les goulets d’étranglement Malchance, Peugeot doit faire face à une nouvelle pénurie de combiné 3D pour l’instrumentation numérique pour son 2008. Afin de ne pas pénaliser la production et provoquer des retards dans la livraison, le fabricant propose aux clients de se passer de cet équipement afin d’obtenir un avantage financier.

****** 27 VUS urbain best-seller Peugeot 2008 vendu en France en 2020 avec 66 698 unités. Un crossover français fiable !

Lequel choisir ?

La nouvelle Peugeot 2008 a subi des changements significatifs et est proposée avec six moteurs. Il a même une version électrique e-2008

La deuxième génération Peugeot 2008 est disponible depuis février 2020. Il suit le modèle lancé en 2013 et s’identifie facilement à son design proche de celui de la Peugeot 3008 et de son modèle montant. La longueur de la Nouvel An 2008 atteint 4,30 m ( 14 cm), ce qui ne se transforme plus vraiment en un petit SUV (un compact 308 mesure 4,25 m). L’avantage des centimètres obtenus en plein air est d’offrir un intérieur plus grand pour une utilisation plus polyvalente, en particulier pour les jeunes familles. Le volume du tronc, qui augmente à 405 l ( 55 l) , est un bon signal contre eux.

Le design moderne de la nouvelle 2008 se trouve dans l’habitacle avec une présentation mise à jour de l’i-cockpit. La finition l’utilise à l’échelle par rapport au modèle précédent, mais l’ergonomie est moins simple : la disparition du bloc de climatisation et des fonctions essentielles que l’on retrouve parfois fastidieusement dans les menus de l’écran tactile. Modernity comprend également l’installation d’un panneau numérique avec un écran 3D, mais il est seulement standard du niveau du pack Allure au prix 2021 (par Allure avant).

La Peugeot 2008 était disponible avec trois moteurs à essence (100, 130 et 155 ch) et deux moteurs diesel (110 et 130 ch), des moteurs très classiques. La grande nouveauté vient de la version électrique E-2008, qui est produite sur la même chaîne que les modèles thermiques de l’usine de Vigo en Espagne. Le prix de cette batterie 2008 est décourageant (à partir de 37,700€ avant le bonus) et les prix des versions thermiques sont agréables par rapport à la concurrence. Par exemple, la version PureTech 130 GT est facturée 28 600€.

2008 PureTech 100 cv Essence

Le 2008 a ouvert sa gamme avec ce moteur 1,2-trois cylindres de 100 ch, c’est donc le moteur le moins cher qui peut se permettre le SUV Peugeot, et pas des moindres intéressant. Cette version est en effet un bon point de départ. Le moteur turbo est suffisamment flexible et vigilant pour une utilisation quotidienne qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le Version 130 ch pour vérifier ceux qui ne sont pas portés à la performance. Sur l’autoroute, cette version est un peu lumineuse.

2008 PureTech 130 cv Essence

C’ est l’offre la plus intéressante du 2008 et ce moteur apporte avec elle la polyvalence que nous recherchons avec ce VUS. Fortement à basse vitesse et capable de répondre correctement sur la route, il permet une conduite en douceur en ville, d’autant plus que le contrôle de la boxe est manipulé du bout des doigts. Dommage, le stop&start n’est pas très rapide lors du redémarrage. Tout se passe bien sur la consommation sur la route (moins de 7 l/100 km), mais le débit augmente rapidement si vous avez un petit pied lourd, surtout sur l’autoroute. Pour les amateurs d’automatisation, la boîte EAT8 est disponible en option ( 2 000€), mais paraoxalement, elle engage plus de coups dans la ville lors de l’arrêt et Redémarrage par rapport à la version de transfert manuel.

2008 PureTech 155 cv EAT8 Essence

C’ est l’ogre de 2008 et nécessite un prix élevé car il n’est disponible qu’avec la belle finition GT et la transmission EAT8. Cette combinaison procure plus de nerfs et même quelques avantages sportifs une fois le mode sport activé. Conduire une voiture est plus aimable, plus dans Peugeot DNA, tandis que d’autres versions manquent quelque peu de rugissement.

2008 BlueHDi 110 cv Diesel

Ce moteur BlueHDi 1.5 de 110 ch suit le BlueHDi de 100 ch après la transition vers la norme Euro 6-D complète. La puissance, le couple et la consommation de carburant ne changent pas et ce bloc est toujours le diesel d’entrée de gamme. Après le grondement à chaque départ, cette version montre une belle infrastructure routière avec une bonne Filtration par vibration et isolation acoustique adéquate. Le couple moteur à faible régime moteur favorise une conduite flexible, et ce BlueHDi est bon là où on s’attend : la consommation de carburant peut se stabiliser d’environ 5 l/100 km sur la route. Seule la boîte mécanique à six vitesses est disponible.

2008 BlueHDi 130 CV ETA8 Diesel

Combinée à la boîte automatique ETA8 et disponible à partir du deuxième niveau Allure, cette version diesel 130 ch commence dans le prix. À leur tour, les services sont ceux d’un vrai VUS routier , avec des performances solides et un véritable moteur/box confort. Vivd dans la réanimation et toujours confortable est ce BlueHDi 130 ch compétition 2008 avec des VUS plus grands en termes de performance sur route. Plus efficace et sobre que le PureTech 130 version essence ETA8, ce moteur conserve un excédent de 1 600 euros.

Performances, polyvalence et fiabilité de Peugeot 2008 !

La chute sur la Peugeot 2008 n’est pas difficile. Élégant à l’extérieur et à l’intérieur moderne, les Français ont rapidement suscité l’intérêt. La chose la plus difficile est de choisir la bonne version. Le PureTech 130 avec la transmission automatique EAT8 est-il le bon choix ?

Nous apprécions cela dès les premiers kilomètres en 2008. Le petit volant transmet la sensation d’agilité qui est toujours perceptible dans la dernière Peugeot, tandis que le châssis offre le confort nécessaire chaque jour. Assez pour satisfaire ceux qui s’amusent à conduire sans freiner le bien-être à bord.

Cependant, ces caractéristiques sont communes à toutes les années 2008. Si vous êtes conquis par son apparence et ses performances, alors le choix de l’assemblage moteur/boîte reste. Essentiellement, nous pouvons encore avoir le choix entre trois versions de PureTech 1.2. Cependant, si vous ne jurez que par la transmission automatique, le PureTech 130 sera le plus accessible en Active Finish à partir de 25 900€. Vous pouvez immédiatement dire que le PureTech 130 EAT8 est une version très tentante. Tout d’abord, les représentations sont au point de rencontre. Au contraire, mettre en place : 0 à 100 km/h en 8,9 secondes et 80 km/h à 120 km/h en 7,2 secondes. C’est mieux que la version 130 « Meca », que nous avons également transmise sur la base de mesures. Mais au-delà des chiffres, cette variante peut séduire 130 auto. pour la polyvalence maximale qu’elle offre en 2008. Comprendre que les passagers et les bagages ne sont pas un problème lorsqu’il est nécessaire de se rendre sur l’itinéraire du voyage .

Couplé, solide, le moteur trois cylindres est également bien actionné par la boîte automatique. Il n’est pas trop typique « éco » et sait donc comment maintenir le régime ou s’attendre à un déclin si nécessaire. D’ autre part, elle n’est pas la reine de la douceur, surtout dans les étapes de manœuvre, lorsque la phase d’embrayage peut être trop tard . Nous devons éviter de compenser cette petite paresse par une accélération supplémentaire sous pénalité quand nous voyons que toute la puissance vient d’un seul coup. Même lorsque vous redémarrez Stop & Start. Attention.

Si vous choisissez une transmission automatique, croisez l’autonomie : la consommation de carburant augmente. Dansnos cycles de mesure, le PureTech 130 EAT8 « ivre » en moyenne 7,7 l/100 km ou 0,6 l/100 km de plus que la version de transmission mécanique . L’écart augmente de près de 1,5 litres dans la ville, un pays où 2008, avec sa taille plutôt compacte, se développe néanmoins souvent. Dire que le PureTech 130 n’est pas une priorité entre un coût d’acquisition supplémentaire de 2 000€ et une consommation beaucoup plus élevée de votre portefeuille puissance. Tu lui en veux pour ça ?

Delivauto Record

Le PureTech 130 à 3 cylindres s’adapte très bien à la boîte automatique EAT8. Plutôt bien gérée, cette boîte optimise encore la santé de ce moteur et donne son plein potentiel en 2008, qui peut être libre de la vie quotidienne comme des vacances pour une petite famille. D’autre part, elle paie cher pour ses bons arrangements. Tout d’abord, lors de l’achat, où un supplément de 2 000€ est préréclamé avec la même finition, puis pour une utilisation, ce qui augmente parfois de manière significative la consommation de PureTech 130.

La Peugeot 2008 reste un incontournable et un best-seller de la marque chez Le Lion et est très fiable. Cependant, il arrive que les anciennes versions, Peugeot 2008, rencontrent des problèmes mécaniques, des problèmes de transmission automatique ou des dommages moteurs. Malgré sa réputation et sa fiabilité, il arrive que la Peugeot 2008 ne parvienne pas à créer un Erreurs liées à la distribution, sur le cylindre, un joint de culasse, qui provoque la rupture du moteur. Un moteur défectueux chez Peugeot arrive plus souvent sur 3008 que sur un 2008, il est clair. Bref, le client n’est jamais à l’abri d’un moteur HS et cela reste la règle, alors vendez votre Peugeot 2008 à la moindre alerte.

N’ hésitez pas à contacter nos services pour l’acquisition de votre Peugeot 2008 d’occasion avec ou sans CT en 1 heure dans toute la France

Delivauto numéro 1 acquisition Peugeot 2008 même sans contrôle technique, inopérable, moteur HS, s’est écrasé sans bouger !

CLASSIFICATION DES VÉHICULES LES MOINS FIABLES

Il y a les voitures les plus fiables qui sont répertoriés en ce moment, et aussi ce qui est le plus intéressant pour les automobilistes découlés, les moins fiables et une liste de modèles

éviter Delivauto réalise une enquête de fiabilité qui ne nuit pas du tout à certains constructeurs et modèles.

Problèmes de série avec les moteurs, tels que le célèbre 1.2 TCE Renault, le diesel le moins fiable, une cote de fiabilité qui ne reflète pas souvent la réalité, une liste d’erreurs par marque assez longue ou même comme un filtre à particules ou le fonctionnement de la vanne EGR.

Nous pouvons également souligner la fiabilité automatique de certaines marques, mais aussi noter les voitures les moins fiables avec un problème d’injecteur, une rupture turbo, la fiabilité des kits et des courroies dentées, un volant d’inertie sur les véhicules diesel défectueux.

La question est souvent posée : moteur diesel ou essence, lequel est le plus fiable ? Tout dépend de la durée de vie des consommables du moteur.

Toute sorte de pannes peut se produire, mais quel est le plus commun ?

Est automatique Des cartons fiables ?

Nous allons essayer de vous donner des réponses avec cette liste noire de voitures peu fiables et vous donner votre propre opinion sur cette question.

Parmi les « SUV » les plus peu fiables figurent plusieurs modèles français ou non traditionnels, tels que la Nissan Qashqai et Peugeot 3008, l’un des cousins allemands de Dacia Duster et le Renault Kadjar, l’autre, qui est le petit frère de la Peugeot 5008. Les minifourgonnettes Renault Scenic ou la berline Megane, dont la simplicité technique n’est pas une garantie de fiabilité. Sans oublier deux Ford, C-Max et Focus avec le moteur Ecoboost catastrophique et les modèles traditionnellement moins fiables allemands et asiatiques

TOP 10 VOITURE MOINS FIABLE

#1 Nissan Qashqai

Bien que la Nissan Qashqai soit l’un des avant-gardistes dans la catégorie tendance du multisegment, les VUS sont Fiable à la croisée des chemins entre deux catégories de véhicules ? Ainsi, la première génération, publiée en 2007, a berline mixte et 4 × 4, sans avoir dans la plupart des cas la traction intégrale. Aujourd’hui, en plus de la Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Dacia Duster ou Ford Kuga, le Qashqai appartient à la catégorie « SUV compact ».

Quelques semaines après la présentation de son Qashqai, Nissan ouvrira les commandes de son nouveau VUS. À l’exception de toute alimentation diesel, le modèle ne reçoit initialement que deux moteurs équipés d’un système hybride léger. Le billet sera affiché à partir de 28,990€.

Le nouveau Qashqai est maintenant disponible à la commande. Et pas seulement dans sa livrée de lancement, First Edition (toujours dans le catalogue). Nissan ouvre le carnet de commandes de son nouveau VUS compact avec deux moteurs, essence seulement . Les premières livraisons sont prévues en été.

Qashqai III est en 140 ou 158 bhp essence disponible

Le troisième Qashqai de son nom, qui a été lancé en février dernier, est basé sur une évolution de la plateforme CMF-C et adopte un numéro sans moteurs diesel. Les ingénieurs japonais sont allés encore plus loin en électrifiant tous les blocs fournis. Au moment de son lancement sur le marché, le SUV dispose de deux essence (1.3 Dig-T) combinés à un système hybride léger basé sur une batterie 12 V (qui est reprise par la Renault Arkana) et développe 140 et 158 ch. La première est nécessairement connectée à une transmission manuelle, si la seconde est automatiquement connectée à un système variable (xTronic). Ce dernier bénéficie également de la technologie de roue libre, mais aussi d’une boîte de vitesses 4 × 4 en option . Il dispose de plusieurs modes de conduite (Standard, Eco, Sport, Neige, Offroad).

Nouvelle Nissan Qashqai 2021 : Est-ce que ce sera être fiable ?

Il plaît et a toujours été ravi de ce qui en fait le VUS compact le plus vendu en Europe. Mais il est dépassé par de forts concurrents hexagonaux en France. En termes de bons points, après quelques années, il offre un excellent rapport prix/équipement et une dynamique de conduite qui plaira à ceux qui aiment conduire. Il y a aussi 4×2 et 4×4, contrairement, par exemple, une Peugeot 3008. Plutôt bien fini, il est généralement agréable à vivre. D’autre part, il est secoué dans les sièges arrière et son volume de coffre est derrière la compétition. Du côté de la fiabilité, il est nuageux et il y a beaucoup de maux qui gâchent finalement le plaisir de nombreux propriétaires. Parfois, le choix n’est pas le pire, d’autant plus que les prix sont plutôt amicaux, mais il faut veiller à ce que les préoccupations décrites ici soient absentes avant de signer. Alors soyez vigilant !

Page Fiabilité

L’ équilibre de fiabilité n’est pas au niveau. Si les problèmes sont résolus progressivement en remplaçant des pièces ou en reprogrammant, les propriétaires font une mine grise. Bien sûr, toutes les préoccupations révélées ici n’ont pas été rencontrées par tous les propriétaires. Mais beaucoup ont connu au moins ou deux caprices. Heureusement, la garantie Nissan est de trois ans, ce qui a aidé à couvrir la plupart des échecs et des préoccupations des jeunes. Il est nécessaire de vérifier tout cela en cas d’achat possible. Parce que les premières copies sont maintenant hors garantie.

Pannes graves ou immobilisantes :

X-Tronic Box Ce variateur BVA ne fonctionne souvent pas. Brouillage, secousses, perte de puissance, balançoires de l’aiguille du tachymètre sont fréquents. Il y avait un souvenir pour faire tout cela à reprogrammer. Avec des améliorations notables, mais certains propriétaires ont encore des soucis. Cela doit être examiné attentivement.

1.2 DIG-T. Rares cas de rupture du moteur. L’inquiétude, même si elle n’est pas répandue, c’est un fait.

Batterie Les batteries d’origine sont systématiquement faibles et doivent être remplacées après de très courtes périodes (parfois moins de 2 ans).

Turbo. Surtout avec le 1,5 dCi 110, moins souvent dans le 1.6 dCi 130, faiblesse du turbo, qui doit être remplacé prématurément (avant 80 000 km).

Turbo Tuyau à 1,5 dCi et 1,6 dCi, faiblesse récurrente du tuyau d’admission d’air turbo, qui éclate parfois à plusieurs reprises.

Autres erreurs ou faiblesses :

Train avant. Bruit des semelles suspendues par temps froid.

Chaîne de distribution Phénomène rare, mais certaines chaînes de distribution sont de 1,2 l et 1,6 dans les moteurs à essence l fort

Aspect extérieur :

Les décalages entre les parties du corps sont signalés sur de nombreuses copies. Nissan dit souvent qu’il est « dans les limites des tolérances ».

Les feux de brouillard, les couvertures de feux de brouillard peuvent être tricotés et le tronc Parfois, le feu de brouillard en lui-même.

Échappement La fixation de la plaque de protection thermique défectueuse peut causer du bruit métallique. Pour le corriger à nouveau.

Les portes. S’inquiéter des joints de porte ou des fenêtres qui peuvent se déformer et causer du bruit de l’air. Sera remplacé ou ajusté.

Intérieur :

Des bruits parasitaires. Beaucoup de propriétaires se plaignent de sons de meubles divers et variés, que les concessions de la console centrale, portes, tableau de bord, hayon ont parfois de la difficulté à les rendre éradiquer.

Le velum du toit ouvrant a tendance à causer du bruit lorsqu’il est activé. Cependant, il est rarement grave.

Les miroirs. Ils provoquent un bruit d’air important ou même des sifflets, parfois à partir de 80 km/h, ce qui, cependant, étonnamment (et heureusement n’affecte pas toutes les copies.

Dysfonctionnements électroniques/fonctions embarqués :

Radio de voiture/GPS Beaucoup d’erreurs affectent le système. Arrêt stéréo automatique, bugs GPS, écran noir, non-réponse tactile, arrêt du système. La reprogrammation améliore les choses. Sinon, l’unité multimédia doit être remplacée.

Capteurs de stationnement Ils fonctionnent sous de fortes pluies et peuvent déclencher involontairement dans la circulation. Replanifier ou remplacer.

Arrêtez et commencez. Le système est très capricieux et ne peut pas fonctionner pendant des jours. Possible reprogrammation. Parfois, la batterie est impliqué.

Régulateur de vitesse Certains véhicules s’adaptent entre 1 et 3 km/h sur la vitesse fixée.

Indicateurs. Les défaillances régulières affectent certains modèles avec allumage prématuré des LED (moteur, freins, ESP, etc.), le plus souvent sans raison. La reprogrammation peut se terminer, mais parfois elle ne peut pas.

Rappel de correction en concession :

Juillet 216 : Rappel de reprogrammation de la boîte de gestion du moteur pour afficher un message d’avertissement de défaillance du capteur d’oxygène. S’applique aux modèles fabriqués entre avril 2015 et juin 2016.

Campagnes de service pour la reprogrammation de la boîte automatique CVT X-Tronic. Plaintes équipées entre le 4 novembre 2013 et le 27 novembre 2014.

Les meilleures versions

dans l’essence : II 1.6 DIG-T 163 TEKNA

Essentiellement, cependant, 1.2 DIG-T 115, s’il y fait face, est quelque peu juste pour donner une dynamique de conduite. Le 1.6 DIG-T 163, sans consommer plus (mais il ne boit pas mal non plus), apporte cette apparence de dynamique. C’est l’un des plus fiables sur l’intrigue. La performance est donc correcte et l’accréditation au meilleur niveau de ce qu’un Qashqai peut offrir. Le niveau de finition Tekna de haute qualité est préférable. Il offre toutes les aides à la conduite nécessaires et il n’y a pas de manque de confort. Commercialisation : 2014 Puissance fiscale : 9 Puissance réelle : 163 Émissions de CO2 : 138 g/km Évaluation : 8 /10

Diesel : II 1.6 DCI 130 TEKNA

Diesel est le plus puissant des deux moteurs qui sont parfois les plus intéressants. Il est, bien sûr, légèrement plus fiable que 1,5 dCi et plus polyvalent. Tout en restant sobre, il est adapté comme un gant sur le À la caisse. D’autant plus que c’est un peu moins rugueux que le 1,5 dCi 110. Tekna finira, comme en substance, faire votre chance, ne manquez rien. Commercialisation : 2014 Puissance fiscale : 7 Puissance réelle : 130 Émissions de CO2 : 120 g/km Évaluation : 7 /10

Si vous rencontrez un problème, une panne ou un problème avec votre Nissan Qashqai, quel que soit le modèle, ne retardez pas une seule solution Delivauto Pro numéro 1 Nissan Qashqai acquisition avec ou sans CT-down, moteur HS s’est écrasé en 1 heure sans mouvement. Livrez-vous ! Numéro 2 de Peugeot3008