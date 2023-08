Choisir SOS Malus pour son assurance auto quand on a été résilié

Les compagnies d’assurance peuvent également résilier le contrat d’assurance auto de leurs clients suite à plusieurs sinistres ou à un défaut de paiement. L’automobiliste concerné se trouve alors dans une situation inconfortable, car il sera par la suite difficile pour lui de trouver un nouvel assureur. Difficile, mais pas impossible ! Votre assurance auto a-t-elle été résiliée ? Tournez-vous vers SOS Malus.

Résiliation de l’assurance auto par la compagnie d’assurance : les conséquences sur le conducteur

Le saviez-vous ? Suite à une résiliation de la part de l’assureur, le nom du conducteur se retrouve dans le fichier des résiliations automobile de l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance. Toutes les compagnies d’assurance et les courtiers du secteur y ont accès.

A découvrir également : 5 étapes à suivre en cas d’accident de la route

Peu importe le motif évoqué par votre ancien assureur pour cette résiliation de contrat d’assurance auto dans le « grand » fichier, la nouvelle compagnie d’assurance ne vous verra pas du bon œil. Pour elle, vous allez directement être catégorisé parmi les conducteurs résiliés et/ou malussés. Pourtant, qui dit « résilié » ou « malussé », dit « risque élevé ». Si certaines compagnies refusent directement la demande de couverture, d’autres acceptent avec un montant de cotisation assez élevé, notamment avec l’application de la surprime.

Pour pouvoir rouler en toute légalité, l’automobiliste résilié n’a pas vraiment le choix et accepte à contre cœur la proposition de la compagnie qui veut le couvrir avec le prix affiché. Faute de budget, certains conducteurs laissent de côté certaines garanties, ce qui baisse aussi le niveau de couverture. Avez-vous pensé aux compagnies spécialisées ? Oui, vous pourrez avoir une assurance auto résiliée avec SOS Malus et ce, à un prix accessible.

A lire aussi : Quelques points essentiels sur la moto enduro et sa conduite

Trouver une bonne assurance même en étant conducteur résilié

La souscription à une assurance auto est obligatoire et le conducteur résilié n’en fait pas exception. Le conducteur résilié peut enchaîner les refus auprès des compagnies d’assurance. Dans ce cas, il peut faire appel au Bureau central de tarification ou au BCT. Ce dernier peut l’aider à avoir une assurance auto d’une compagnie qu’il a choisie. Le BCT contraindra alors la compagnie à assurer le conducteur résilié. Le souci reste toujours au niveau du prix. Vous pouvez également faire appel à un courtier en assurance. Ce professionnel, lui, va tout simplement vous aider à trouver une assurance auto, et ce, même si vous êtes un conducteur résilié. Soulignons tout de même que le courtier vous facturera cette prestation.

Pour le conducteur résilié, il y a encore une autre alternative : se tourner vers une compagnie spécialisée proposant des offres pour les conducteurs malussés et résiliés. Rassurez-vous : il y a plusieurs assureurs sur le marché et leurs offres affichent un bon rapport qualité prix. L’assurance auto résiliée avec SOS Malus pourrait d’ailleurs vous convenir. SOS Malus ne vous imposera pas une assurance auto au tiers. Elle peut vous proposer une assurance qui correspond à vos besoins et à vos attentes. Oui, vous pouvez choisir les garanties dont vous avez besoin. Pour pouvoir circuler en toute légalité et en toute tranquillité, il faudrait tout de même avoir une bonne couverture.