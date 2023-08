Que vous soyez conducteur ou non, il est malheureusement possible que vous soyez victime d’un accident de la route. C’est évidemment un choc et un événement traumatisant mais le plus important est de garder la tête froide et d’agir de manière responsable. Nous vous donnons dans notre article du jour 5 étapes à suivre en cas d’accident de la route.

1. Assurez-vous de la sécurité des passagers

Le premier réflexe que vous devez avoir lorsque vous êtes victime d’un accident de la route est de vous assurer que tout le monde est en sécurité. Vérifiez d’abord que vous allez bien et que vous n’êtes pas blessé et examinez avec attention l’état des autres passagers. Si vous constatez une blessure, une coupure ou qu’une des personnes touchées est inconsciente, appelez immédiatement les services de secours, à savoir les pompiers ou le SAMU.

2. Faites appel aux autorités compétentes

Il est ensuite nécessaire d’appeler les autorités compétentes pour les alerter de l’accident et qu’elles viennent le constater. Faites appel à la police qui se chargera de régler les problèmes de circulation liés à l’accident. La sécurité des usagers de la route et la vôtre sont placées en priorité lorsque survient un accident. Le rôle des autorités compétentes est également de prendre note des détails de l’accident et de déterminer les responsabilités.

3. Récoltez des informations

Si vous le pouvez, récoltez un maximum d’informations et échangez-les avec les personnes impliquées dans l’accident. Prenez en note leur nom, leur lieu de résidence, leur numéro de téléphone, leur numéro d’immatriculation, leur compagnie d’assurances, le type et le modèle de leur véhicule. Nous vous recommandons aussi de demander aux témoins de l’accident s’il y en a leurs coordonnées.

4. Prenez des photos de l’accident

Même si nous nous doutons que vous allez être en état de choc en cas d’accident, vous devez penser à prendre des photos de l’accident. Ces photos constituent de véritables preuves des dommages subis par les voitures impliquées et de l’ampleur de la situation. Votre compagnie d’assurances en aura sûrement besoin pour déterminer le montant de votre remboursement, et ces photos vous seront également utiles en cas de poursuite devant la justice.

Une fois l’accident passé, il ne vous reste plus qu’à contacter votre compagnie d’assurances. Si ce n’est pas déjà fait, souscrivez au plus vite une assurance auto pour vous couvrir financièrement en cas d’accident. Vous pouvez vous tourner vers la Macif, assureur pour particuliers et professionnels, qui vous propose des contrats spécialement adaptés à vos besoins. Vous devez fournir à votre assureur toutes les informations que vous avez précédemment collectées et lui donner tous les détails sur l’accident. N’oubliez pas de lui transmettre les photos prises pour qu’il organise au mieux le remboursement et le remplacement de votre véhicule si besoin.

Vous savez désormais quelles sont les étapes à suivre en cas d’accident. N’oubliez pas de rester très prudent et vigilant sur la route pour éviter tous risques d’accident.