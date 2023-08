Quelles sont les formations à suivre pour devenir conseiller immobilier

Vous avez déjà entendu parler du conseiller immobilier ? Ce métier très semblable à agent immobilier séduit de plus en plus de personnes par les débouchés possibles et les missions imposées à ce métier. Cependant, agent immobilier n’est pas exactement le même travail, on verra cela par la suite. En attendant, concentrons-nous sur les missions du conseiller immobilier et surtout sur la formation à choisir pour réussir.

Qu’est-ce qu’un conseiller immobilier ?

Avant de se concentrer sur le recrutement de conseiillers immobiliers, apprenons-en davantage sur le métier et sur les atouts à avoir pour une carrière professionnelle réussie.

A découvrir également : Construction et rénovation de maisons, locaux professionnels et bâtiments publics

Le rôle du conseiller immobilier

Le conseiller immobilier est une personne qui va accompagner les acquéreurs et vendeurs dans leur projet immobilier. Pour le vendeur d’un bien immobilier, le conseiller va, par exemple, estimer le bien en question, faire signer les mandats et se charger des visites à la place du vendeur pour un côté plus professionnel de la vente.

Que ce soit pour le vendeur ou l’acheteur, le conseiller immobilier se charge également des négociations pour que celles-ci soient bien faites et qu’elles satisfassent tout le monde.

A lire également : Les étapes incontournables pour préparer efficacement votre demande de crédit immobilier

Le conseiller immobilier va évidemment se charger de promouvoir la vente d’un bien immobilier en mettant en ligne les annonces, entre autres pour attirer de futurs acquéreurs.

Les compétences pour exercer ce métier

Avant de se lancer dans une carrière professionnelle dans l’immobilier et notamment avant de devenir conseiller immobilier (ou même agent immobilier), il faut réunir des compétences et surtout un profil type.

Les différentes formations vont certes permettre d’acquérir les compétences adéquates en matière de négociations immobilières et d’organisation administrative, mais des qualités presque innées sont aussi essentielles. Parmi ces atouts, on peut évoquer le côté très social du conseiller immobilier. Il faut, en effet, apprécier le contact humain, car chaque relation professionnelle dans ce métier va commencer par un contact humain réussi.

Puis, un bon conseiller immobilier a le goût du challenge, il doit aussi être organisé et discipliné parce qu’il se charge de la gestion de projets importants et il ne faut pas non plus avoir peur des responsabilités. Si vous cherchez un métier et une carrière professionnelle qui fuit les responsabilités, ce n’est peut-être pas fait pour vous et vous devez éviter ce genre de formation.

Les formations proposées pour devenir conseiller immobilier, quelle formation choisir ?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici dans l’article, c’est très certainement que vous êtes vraiment intéressé pour faire une formation dans ce domaine. Sachez que de multiples voies existent pour devenir conseiller immobilier. On vous explique.

Les différents types de formations

Une simple formation professionnelle ou des longues études sont possibles pour devenir conseiller immobilier après le bac. D’ailleurs, il est aussi parfois possible de faire ce métier sans bac, mais cela peut être plus complexe.

Vous pouvez, en effet, vous tourner vers une formation professionnelle tout de suite après le bac ou même plusieurs années, voire des décennies après avoir eu le bac. Par exemple, sur proprietes-privees.org, vous trouverez des formations professionnelles adaptées pour devenir un commercial aguerri et travailler ou non avec des agences immobilières.

Il est aussi possible d’effectuer, après le bac, une formation bac +2 comme le BTS Professions immobilières. Après l’obtention de ce BTS, il est possible de continuer ces études avec une licence professionnelle plus spécifique dans le droit, ou même le côté plus économique ou commercial pour devenir un vrai commercial de l’immobilier.

Comme des tas de formations existent pour être diplômé et faire cet emploi, évidemment il faut choisir la formation en fonction de vous et de votre passé, notamment de votre expérience.

Il est possible que selon votre expérience, vous ayez déjà été sur le terrain dans le domaine de l’immobilier. Peut-être n’avez-vous jamais travaillé dans ce domaine et encore moins exercé l’emploi de conseiller immobilier, mais après des années dans un métier, vous souhaitez faire une reconversion.

Dans ce cas, la formation professionnelle est une bonne solution pour ne pas reprendre vos études. La formation professionnelle est aussi une bonne idée si vous avez de l’expérience et que vous désirez rendre cela officiel.

La carte professionnelle

Pour vous accompagner dans votre carrière professionnelle et particulièrement dans la profession immobilière, ayez une carte professionnelle.

La carte professionnelle permet en effet de montrer que vous avez des compétences et de l’expérience dans ce domaine.

Une différence avec le métier d’agent immobilier ?

Terminons cet article avec un point non négligeable à savoir avant de vous lancer : la différence avec le métier d’agent immobilier. Les missions sont sensiblement les mêmes qu’un agent immobilier.

La différence la plus notable est le fait de travailler ou non en entreprise, au sein d’une agence immobilière. Dans la plupart des cas, un conseiller immobilier exerce son emploi depuis chez lui et non en entreprise. Il est ainsi souvent indépendant. Alors qu’un agent immobilier va souvent travailler pour le compte d’une agence immobilière et se rendra quotidiennement en entreprise.