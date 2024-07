Optimisation de la chaîne d’approvisionnement : focus sur l’emballage

L’emballage est une branche de la logistique qui permet d’empaqueter les commandes avant de les expédier aux clients. Sa bonne gestion sert à améliorer le conditionnement des marchandises et à augmenter la productivité de cette tâche. Zoom sur l’importance de l’emballage dans l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.



En logistique, l’emballage est un processus au potentiel économique et managérial important en matière d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.

Adoptez un dimensionnement standard pour vos unités de charge

En uniformisant les dimensions de vos commandes (palettisées et individuelles), vous limitez vos variétés d’emballages. Vous économisez ainsi de l’espace puis améliorez l’ordre et le contrôle de vos opérations de logistiques. Par exemple, avec les enveloppes papier bulle aux prix très abordables, vous livrez efficacement vos petits objets par voie postale. D’autre part, lorsque l’emballage choisi est plus grand que les marchandises, il suffit de combler l’espace vide à l’aide de matériel de calage. Mieux, vous pourrez utiliser des cartons à hauteur variable dont les rainures et les prédécoupes s’adaptent facilement à la taille des commandes.

Gérez efficacement vos stocks d’emballage

Une gestion optimale de votre emballage logistique est nécessaire pour optimiser au mieux votre chaîne d’approvisionnement. Cela consiste à anticiper toute éventuelle rupture de stock de matériaux d’emballage. Vous trouverez d’ailleurs sur paysdesenveloppes.fr une grande variété d’enveloppes (à bulles, en carton, en plastique, etc.) pour conditionner sereinement vos marchandises. Dans tous les cas, évitez les surplus de matériaux d’emballage afin de maximiser l’espace de vos entrepôts. Toutefois, privilégiez aussi un fournisseur d’emballage capable de vous réapprovisionner rapidement.

Quelles sont les solutions d’automatisation disponibles en emballage logistique ?



À l’instar des processus d’industrie désormais robotisés, il existe également des solutions d’automatisation en emballage logistique.

L’emballage pratique

L’optimisation de votre chaîne d’approvisionnement ne dépend pas uniquement de la solidité et de la qualité de vos matériaux d’emballage. En adoptant par exemple des étuis et des cartons à fermeture automatique, vous facilitez la manutention des marchandises à vos opérateurs. Ces derniers pourront emballer les colis plus rapidement, avec beaucoup moins d’effort et réduire l’utilisation du ruban adhésif. Notez que ces petits détails contribuent à simplifier votre processus d’emballage et à vous démarquer de la concurrence.

Les systèmes automatisés dédiés aux emballages

En fonction de l’unité de charge (colis individuels ou marchandises palettisées) de votre entreprise, deux solutions automatisées s’offrent à vous : les filmeuses et banderoles pour palettes ainsi que les machines de calage.

Les filmeuses et banderoleuses pour palettes sont deux appareils qui vous permettent d’automatiser l’assemblage des palettes, ce qui constitue un gain de temps considérable et une aide précieuse pour vos ouvriers. Généralement, les filmeuses et les banderoleuses s’associent avec des cerclées automatiques et des systèmes d’identification. Ceux-ci servent à déchiffrer automatiquement les codes-barres et à transmettre les informations à votre logiciel WMS.

Quant aux machines de calage, elles s’occupent du choix des matériaux de calage pour le remplissage des espaces vides des emballages en carton. Ces appareils sont capables de gonfler les sacs gonflables ou de froisser le papier kraft. Ils peuvent également fabriquer des calages en mousse pour amortir les chocs lors des transports de marchandises.