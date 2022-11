Les coupes courtes rasées pour les femmes : celles qui font le plus sensation en ce moment !

Le style de cheveux est l’élément qui reflète énormément la beauté d’un individu plus exactement lorsqu’il s’agit de la femme. Il existe de nos jours d’innombrables coupes de cheveux, meilleures les unes que les autres. Cependant, les coupes courtes rasées représentent le style de cheveux le plus sensationnel. Même étant considérée comme un style de cheveux propre aux hommes, cette coupe ne cesse de faire fureur chez la plupart des femmes. Dans cet article, vous découvrirez plusieurs types plébiscités de cette coupe de cheveux.

La coupe pixie cut

La coupe pixie cut est un style de cheveux tendance actuellement. Cette coupe de cheveux reste la meilleure. Elle demeure la mode incontestable et incontournable pour bon nombre de filles et femmes de nos jours, même pour les femmes de plus de 40 ans. Cette coupe de cheveux a une caractéristique bien particulière. Une partie des cheveux est rasée, plus précisément au niveau de la nuque ainsi que des deux côtés, mais de façon légère. La coupe pixie cut est aussi considérée comme l’une des coupes particulièrement audacieuses.

La coupe Undercut rasée

Très tendance également, il s’agit d’une coupe très courte et rasée en dessous. Il s’agit là d’un style de cheveux très prisé pour le genre féminin. C’est une coupe de choix, mais elle a une particularité. Elle est caractérisée par une longueur au niveau du haut de la tête la plupart du temps. Encore à la mode, ce style de coupe reflète la beauté et l’élégance de la femme surtout lorsqu’elle est bien faite. Également, c’est un style de cheveux très conseillé afin de rester dans la tendance.

Undercut et Pixie 2 en 1

Un style classique et très apprécié des femmes. Cette coupe de cheveux réside de la combinaison entre l’Undercut et la pixie. C’est une coupe hybride différente et remarquable surtout. Elle se démarque par une coupe peu longue sur le dessus et rasée des deux côtés. Ce style de cheveux est non seulement tendance en ce moment, mais possède plusieurs avantages. De plus, sa beauté et sa magnificence demeurent intactes quel que soit le type de cheveux ou même encore quel que soit la texture. Elle conserve son aspect unique quoi qu’il en soit.

Coupe courte rasée avec tatouage éphémère

Ce style de cheveux avec tatouage est généralement retrouvé chez les hommes. Cependant, cette coupe de cheveux reste la tendance chez bon nombre de jeunes filles et de femmes. Tout comme les coupes de cheveux énumérées précédemment, celle-ci est également caractérisée par un petit rasage au niveau de la nuque et des cheveux un peu longs sur le haut de la tête. Mais, contrairement aux autres coupes, cette dernière est caractérisée par un tatouage capillaire. Elle représente tout simplement une tendance incontestée pour la gent féminine. Il faut préciser qu’il existe d’innombrables motifs de tatouage pour cette coupe de cheveux. Faire un choix parmi tant de motifs s’avère même parfois quelque peu compliqué.

Coupe courte rasée cheveux bouclés

Une coupe courte rasée est également parfaite avec des cheveux bouclés. Avec ce style, l’élégance est assurée. C’est un look moderne très en vogue de nos jours. Les cheveux bouclés sont courts et sont au niveau du haut de la tête. Mais avec une telle coupe, il faut régulièrement faire des soins capillaires. Pour faire simple, l’utilisation régulière des produits coiffants peut permettre le maintien de la qualité et la beauté des cheveux. Cela permettrait de garder le look et de demeurer ainsi dans la tendance.

La Buzz cut arc-en-ciel

Comme son nom l’indique, c’est un style de cheveux qui fait le buzz parmi les coupes de cheveux pour les femmes. C’est une coupe très aimée et adoptée par bon nombre de filles. Pour les amoureux de mélanges de couleurs, ce style de cheveux est le plus adéquat. Avec ce style, les cheveux sont partiellement rasés et colorés. La buzz cut est une coupe assez impressionnante. Elle est nommée arc-en-ciel, car elle peut aller avec une multitude de couleurs, quel que soit le type de combinaison surtout. En plus, ce style permet de se faire rapidement remarquer dans la rue par exemple.