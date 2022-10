5 conseils pour décorer une chambre de fille

La décoration d’une chambre de fille est une démarche cruciale qu’il ne faut pas prendre à la légère. Elle permet à l’enfant de se développer dans une atmosphère agréable. Tout, en passant par le mobilier à la couleur des murs, doit lui correspondre. Mais comment alors s’y prendre ? Trouvez dans cet article, quelques conseils utiles pour décorer une chambre de fille.

Décoration d’une chambre de fille : éviter les clichés

Peut-être bleu pour les garçons, rose pour les filles… Les clichés ne sont plus nécessaires. En fait, il y a tellement de couleurs qu’il serait dommage de s’en priver. Pastel, taupe, beige, gris, blanc, marron, vert pomme, etc. Vous avez alors un large choix.

De nos jours, les décorations de chambre enfant se veulent d’actualité et sorties de stéréotypes ! Les tons neutres sont parfaits pour la création d’une chambre du temps actuel. Une décoration moins complexe va aider la petite fille à développer son imagination puis sa créativité sans limite.

Si vous créez une palette de couleur mixte et large, essayez de varier les thèmes déco ainsi que l’univers de la chambre enfant. Mais n’empiétez jamais sur son univers propre et son imagination. Une liberté totale permettant à la fille de s’imaginer en fée, en pirate ou encore en aventurier !

Décoration d’une chambre de fille : créer un univers propre à l’enfant

Vous avez une fille qui adore les Pocahontas ? Pourquoi ne pas essayer de fabriquer un petit coin tipi dans sa chambre pour le lit ? Cela faisant, vous respectez même les principes de la pédagogie Montessori, pour donner plus d’indépendance à votre fille.

C’est l’une des multiples idées qui peuvent vous intéresser. Après tout, il est très capital de créer un environnement et ambiance adéquats aux envies et goûts de votre fille afin que sa chambre devienne son petit paradis.

Décoration d’une chambre de fille : choisir un mobilier design, mais aussi pratique

Pour décorer une chambre de fille, l’aspect pratique est également important que le côté visuel. Si nous prenons le lit enfant, par exemple, optez pour un modèle évolutif qui convient à la taille ainsi qu’à l’évolution physique de votre fille. En fait, un matelas de meilleure qualité offre un bon confort ainsi qu’un sommeil réparateur. Choisir le bon matelas est alors une étape capitale, puisque le sommeil joue un rôle considérable dans le développement de l’enfant.

Quant au reste du mobilier, vous n’aurez qu’à faire vos choix vous-même. Néanmoins, il est conseillé de penser à une petite bibliothèque, une armoire puis des étagères. Ces matériels seront non seulement du plus bel effet, mais aussi très utiles.

Décoration d’une chambre de fille : ne pas oublier les accessoires qui participent activement à la démarche

En dehors du mobilier, rappelez-vous du reste des accessoires indispensables pour une chambre de fille ou d’enfant. Pour cela, prenez le soin de sélectionner des luminaires originaux et de qualité. Petits projecteurs, guirlande lumineuse, lampion, lampe de chevet, etc., voilà autant d’équipements que vous pouvez choisir. C’est donc à vous de voir !

Il existe beaucoup d’autres accessoires déco pour le confort comme le tapis, indispensable pour l’accomplissement de la tâche. Plusieurs modèles de tapis sont vendus sur le marché : tapis de détente, tapis de jeu (avec poils), etc. Dans tous les cas, vous en aurez pour tous les goûts.

De plus, prenez grand soin de mettre des rideaux, des voilures et/ou autres baldaquins. Mais ces matériels doivent d’abord correspondre à l’univers ainsi qu’au style de la chambre.

Décoration d’une chambre de fille : choisir un bon linge de lit

Le linge de lit possède une double fonctionnalité. Il est non seulement esthétique, mais aussi pratique. Le linge de lit est composé du drap, des taies d’oreillers puis de la housse de couette.

Pour sélectionner le bon linge de lit pour fille, vous devez tenir compte de la qualité en mettant en avant des matières confortables et nobles. Par exemple, un linge de lit en gaze de coton, en lin ou en satin favorise le sommeil. En effet, ces matières respectent bien la peau sensible et fragile des enfants. Le linge de lit pour enfant doit être non seulement léger, mais aussi doux et respirant.