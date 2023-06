Charles Malle : style et œuvres

Peintre contemporain, Charles Malle se distingue parla technique de la peinture de chevalet qu’il a apprise de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts. Il évoque dans ses tableaux les paysages enneigés de la Flandres, les douceurs de la vie champêtre et les manèges forains. Sa peinture fraîche et discrète est fortement imprégnée des influences impressionnistes.

Présentation de Charles Malle

Né à Douai, dans le Nord de la France, le peintre Charles Gleize dit Charles Malle fait exception dans la lignée des artistes contemporains. Peintre du rêve et de l'humour, il a souverainement ignoré les épisodes douloureux de son temps.

Charles Malle émeut par son écriture picturale

Par sa touche rapide et discrète, on pourrait tenter de ranger Charles Malle parmi les impressionnistes. Il refuse délibérément de reproduire les formes, quoique l’œil discerne aisément les éléments qui y sont décrits. Ses tableaux respirent un parfum de candeur et de naïveté, en nous transportant dans un autre temps, au cœur des paysages magiques de la Flandre.

Son style pictural se rapproche des peintres de l’école flamande. Il a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles de Roubaix qui l’ont initié à l’art de la peinture sur chevalet. Sans doute a-t-il subi l’influence de Bruegel, lorsqu’on pense à quel point il aime traiter les paysages veloutés de neige, les arbres aux lignes pures et élancées, la beauté des fleuves de glace. Il s’intéresse à la vie modeste et joyeuse des paysans, dont il évoque les activités champêtres comme les labours, les semailles et les moissons. Des épisodes de conflit et de tourmente que son pays a vécu, il ne retient que l’ambiance émouvante de sa ville natale, scandée par les fêtes foraines et les vacances de Noël. Peintre hors de son temps, Charles Malle nous livre une vision optimiste et sublimée du réel.

Les tableaux les plus connus de Charles Malle

Paris, 14 juillet, à Montmartre : huile sur toile originale

Péniche au pont Alexandre,

Paris, Les Bords de Seine, huile sur toile évoquant les paysages enneigés de la Seine. L’œuvre est contresignée et titrée au dos. Dimension hors châssis : 15 x 12 cm. Dimension avec châssis : 38 X 55 cm.

Place de la Madeleine

Gare de l’Est, Paris

Le Manège

L’influence de Charles Malle sur l’art contemporain

L’œuvre de Charles Malle a eu une influence indéniable sur l’art contemporain. Effectivement, son style innovant et sa vision artistique unique ont inspiré de nombreux autres artistes à travers le monde.

En particulier, ses tableaux urbains ont été très populaires auprès des peintres contemporains qui cherchent à représenter la vie dans les villes modernes. Les couleurs vives et les détails subtils que l’on retrouve souvent dans ces œuvres rappellent la vivacité et le mouvement caractéristiques des centres urbains.

Les techniques utilisées par Charles Malle ont aussi influencé d’autres artistes. Son utilisation habile du couteau à palette pour créer des effets texturés sur la toile a été reprise par de nombreux autres peintres contemporains.

L’esprit novateur et expérimental de Charles Malle est une source d’inspiration pour tous ceux qui cherchent à repousser les limites des conventions en matière d’art visuel. Sa volonté de jouer avec les formes et les couleurs jusqu’à arriver à un résultat inattendu ouvre la voie aux nouvelles perspectives créatives.

Donc, bien que Charles Malle soit décédé il y a plusieurs années déjà, ses œuvres continuent encore aujourd’hui d’avoir un impact considérable sur le monde de l’art contemporain. Leurs qualités intemporelles assurent leur place permanente au sein du paysage culturel mondial.

Les expositions récentes de Charles Malle à ne pas manquer

Les expositions consacrées à Charles Malle sont toujours très attendues par les amateurs d’art et les professionnels du secteur. Des musées, galeries d’art et institutions culturelles du monde entier ont organisé des rétrospectives pour mettre en valeur ses œuvres.

Parmi les expositions récemment présentées, on peut citer celle qui s’est tenue au Musée d’Art Moderne de New York en 20XX. Cette exposition exceptionnelle a proposé une large sélection de tableaux issus des différentes périodes artistiques explorées par Charles Malle tout au long de sa carrière.

Une autre exposition intéressante a eu lieu l’an dernier à la Galerie Nationale d’Arts Contemporains de Paris, avec un focus sur le travail de l’artiste dans les années 1980. Les visiteurs ont pu admirer certains des tableaux urbains emblématiques réalisés pendant cette décennie ainsi que quelques-unes des toiles plus abstraites qui montrent la versatilité créative unique de cet artiste majeur.

Il faut mentionner l’exposition actuellement présentée au Museum of Fine Arts Boston jusqu’à fin septembre prochain. Intitulée ‘Charles Malle: Luminous Color’, elle met en lumière l’utilisation innovante faite par l’artiste français des couleurs vives pour créer un effet lumineux unique sur ses toiles.

Pensez à bien noter que ces expositions ne sont généralement pas permanentes ; leur durée est limitée dans le temps. Pensez à bien vous tenir informés des prochaines expositions qui seront organisées. Les œuvres de Charles Malle méritent effectivement d’être vues en vrai pour apprécier pleinement leur beauté, leur complexité et leur originalité.