Style en bord de mer : Les tenues incontournables pour un voyage à la plage

L’été approche à grands pas et vous vous devez d’arborer un style saisissant pour vos sorties à la plage. En effet, toutes les tenues ne sont pas adéquates pour une virée en bord de mer et certaines tenues sont plus incontournables que d’autres. Nous allons détailler les principales tenues indispensables pour une sortie à la plage.

Le maillot de bain : l’indémodable

Tout d’abord, si vous souhaitez vous rendre à la plage, c’est soit pour profiter du soleil, soit pour aller nager. Dans ces deux situations, rien de tel que d’arborer votre nouveau maillot de bain tendance. Le maillot de bain le plus apprécié en ce moment est sans contexte le bikini. Il permettra de mettre en valeur votre silhouette pour que vous puissiez faire sensation sans être mal à l’aise dans votre maillot de bain. De plus, il vous permettra de profiter du soleil et de bronzer en toute sérénité. Si vous trouvez que le bikini ne vous met pas en valeur, n’hésitez pas à partir sur un maillot de bain une pièce. Évitez les maillots de bains trop sombres qui sont plutôt réservés à des sorties piscines. Vous trouverez forcément un maillot de bain une pièce ou un bikini qui vous mettra en valeur et qui sera coloré.

Les tongs de plage : l’incontournable

Pratiques et faciles à enlever et à ranger dans son sac, les tongs de plage sont, sans conteste, votre meilleur allié pour votre sortie en bord de mer. En effet, les tongs sont indispensables pour une sortie à la plage afin de protéger vos pieds du sable trop chaud. En plus de leur praticité, vous pourrez accorder vos tongs à votre tenue pour garder un seul et même thème.

La robe de plage : allier protection et style

À la fois pratique et légère, la robe de plage sera votre meilleure alliée lorsque vous ferez une pause au soleil. En effet, la crème solaire permet d’éviter une bonne partie des coups de soleil, mais disposer d’une belle robe légère vous permettra de ne plus craindre d’avoir des taches sur la peau. Vous pourrez donc, entre deux baignades, remettre votre robe. Vous pouvez choisir une robe de plage blanche, accordée avec vos tongs et votre chapeau si vous en avez un, pour bouquiner sur la plage avec élégance et style.

Le chapeau : la touche en plus pour une tenue élégante et parfaite

Pour compléter votre tenue déjà bien avancée, choisissez un chapeau qui ne vous serre pas trop et qui ne cache pas trop non plus votre visage. Ainsi, lorsque vous vous promènerez le long de la plage avec votre belle robe légère et votre chapeau, vous attirerez forcément l’attention. Ne choisissez pas une tenue avec plus de 3 couleurs si vous décidez de porter une tenue assez colorée. Vous pouvez également partir sur des tons clairs, mais harmonieux, comme une tenue complétement blanche. En effet, le look monochrome est très tendance en ce moment. Vous pouvez aussi partir sur un choix de tenu disposant d’un camaïeu de couleurs, pour rester dans le même ton de couleurs. Cela permet d’affiner la silhouette et de l’allonger.

Le sac de plage : votre allié pratique et tendance

Pour disposer d’assez de rangement pour toutes vos affaires tendances, il faudra disposer d’un sac de plage qui mérite le coup d’œil. En effet, vous ne pouvez pas vous rendre en bord de mer avec une tenue stylée et irréprochable, pour finalement la ranger dans un sac morose. Choisissez un sac de plage qui soit accordé à votre tenue et qui vous représente. Si vous choisissez un look monochrome blanc, vous pouvez prendre avec vous un sac en osier, ce qui est très tendance.

Des lunettes de soleil pour affirmer votre look

Pour terminer votre look parfait pour votre virée en bord de mer, il faudra choisir la bonne paire de lunettes de soleil. En effet, cette dernière permettra de compléter votre tenue tout en vous protégeant des rayons du soleil. Choisissez une paire qui mette en valeur votre visage. Le style et la teinte des branches doivent être accordés à la forme de votre visage et à la teinte de votre peau. En ce moment, les lunettes de soleil arlequins sont très prisées pour disposer d’un look incontournable.En conclusion, vous disposez désormais des pièces maîtresses pour avoir un style irréprochable et tendance pour votre sortie en bord de mer. Associez un bikini coloré à une tenue monochrome pour attirer les regards à la plage. N’hésitez pas à affirmer votre style et vos convictions grâce à votre tenue, même lors de vos vacances.