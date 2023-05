Rita Ora magnifique en robe jeans

Rita Ora est une chanteuse qui a de l’audace et pas seulement sur le podium. En matière de mode également, elle fait des choix assez osés mais qu’on adore. Ce fut le cas tout récemment lorsque la star s’est rendue au lancement d’une ligne d’écharpes à Londres le mardi dernier. Elle s’est affichée dans une extraordinaire robe en jeans dans laquelle elle était éblouissante.

Sa robe jeans a attiré tous les regards

Rita Ora fait partie des chanteuses qui aiment arborer des tenues ultra sexy lors de leurs apparitions publiques. Une fois encore, la jeune chanteuse nous démontre tout son sens du style en optant pour une robe cérémonie au décolleté plongeant à l’occasion du lancement d’une ligne d’écharpes auquel elle était ce mardi à Londres. Cette pièce très sexy n’est pas passée inaperçue et était sous le feu des objectifs. Normal quand on sait que la tenue que portait Rita Ora pour cet événement londonien ne possédait que quelques points d’attache. La star était donc renversante à cette cérémonie.

En modeuse avertie, elle sait parfaitement se mettre en valeur. Et pour preuve, les magnifiques jambes de la chanteuse étaient délicatement dévoilées dans cette divine robe jeans légèrement boutonnée qui avait l’avantage de mettre en avant le décolleté. Pour qui connait très bien Rita Ora et son sens du style, il dira que ce look n’est pas le fruit d’une improvisation. Elle le démontre dans le choix des accessoires permettant d’agrémenter cette tenue. La jeune femme mise pour ce faire sur un soutien gorge dont la couleur se marie parfaitement à celle de ses cuissardes, sa veste noire en cuir et de ses gants.

Rita Ora, une icône de la mode

Rita Ora est une icône de la mode, et cela ne fait aucun doute. Toujours impeccablement habillée lorsqu’elle se montre en public, elle sait parfaitement comment mettre en valeur ses atouts physiques avec des choix vestimentaires judicieux. La chanteuse britannique a ainsi su créer un véritable style qui lui est propre, reconnaissable entre tous.

Lorsque Rita Ora apparaît sur le tapis rouge ou lors d’un événement public, c’est toujours un spectacle unique en son genre. Sa robe en jean qu’elle portait récemment à Londres pour l’occasion du lancement d’une ligne d’écharpes était simplement incroyable. Cette tenue très originale reflétait parfaitement le sens de la mode de cette artiste talentueuse.

Le choix des accessoires était aussi remarquable : des cuissardes noires assorties à une veste en cuir noir, ainsi que des gants noirs élégants, renforçaient le look rock-chic que Rita Ora affectionne tant depuis longtemps maintenant. Tout cela sans oublier les bijoux qui ajoutaient une touche finale parfaite pour sublimer cet ensemble.

Si Rita Ora peut sembler audacieuse et provocante dans ses choix vestimentaires parfois osés (comme sa fameuse robe Prada aux Brit Awards), il n’en reste pas moins qu’elle possède un goût certain pour la mise en scène et l’esthétique visuelle qui force le respect et inspire son public.

Il est donc évident que la star britannique continue de dominer non seulement les charts musicaux mais aussi l’industrie de la mode grâce à son charme naturellement glamour allié à un style distinctif inimitable. Rita Ora est une artiste complète qui n’a pas fini de nous surprendre et de nous éblouir par son talent, sa beauté et son sens du style intemporel.

La robe en jean est une pièce versatile qui peut être portée de différentes façons, et Rita Ora l’a démontré avec brio lors du lancement de la ligne d’écharpes à Londres. Si vous aussi souhaitez adopter ce style intemporel tout en restant moderne, suivez ces quelques conseils.

Choisissez bien votre modèle. Les robes en jean existent dans une grande variété de coupes et de styles. Certains modèles sont plus amples pour un look plus décontracté, tandis que d’autres sont cintrés afin d’accentuer les formes si c’est le cas pour vous ou simplement pour mettre en valeur vos jambes élancées.

Il faut choisir les bons accessoires pour compléter votre tenue. Pour obtenir un look rock-chic comme Rita Ora, optez pour des bottines noires ainsi qu’une veste en cuir noir assortie à des gants élégants. Vous pouvez aussi ajouter quelques bijoux discrets mais efficaces tels qu’un bracelet ou un collier fin.

N’hésitez pas non plus à jouer sur les contrastes si cela correspond à votre personnalité : associez la robe en jean avec du blanc par exemple si elle n’en contient pas déjà ou encore osez porter cette pièce emblématique avec des couleurs vives telles que le rouge ou le jaune selon vos goûts.

Gardez toujours à l’esprit que l’important est avant tout de se sentir bien dans sa tenue et sans aucun complexe !

Ne négligez jamais votre maquillage. Rita Ora a fait forte impression avec son rouge à lèvres rouge intense, et c’est un détail qui a contribué à parfaire son look global. N’oubliez pas que le maquillage est aussi un accessoire essentiel pour ajouter une touche de sophistication et d’élégance.

La robe en jean est une pièce intemporelle qui peut être portée de multiples façons. Inspiré(e) du style de Rita Ora lors de sa dernière apparition publique ? Il ne vous reste plus qu’à suivre ces quelques conseils pour adopter cette tendance incontournable tout en restant fidèle à votre propre personnalité !