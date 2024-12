Le guide suprême pour adopter une coupe de cheveux dégradée homme selon votre morphologie

Choisir la coupe de cheveux idéale peut parfois s’avérer un casse-tête, surtout lorsqu’il s’agit de dégradé. Une coupe de cheveux dégradée pour homme peut sublimer les traits du visage, apporter du caractère et même affiner la silhouette. Pour tirer le meilleur parti de cette technique, il faut prendre en compte la morphologie de chacun.

Un visage rond, par exemple, bénéficiera d’un dégradé plus marqué sur les côtés pour allonger les traits. À l’inverse, un visage carré pourra jouer sur les longueurs pour adoucir les angles. Adopter la bonne coupe, c’est aussi une question de comprendre ce qui met le plus en valeur les spécificités de chaque morphologie.

A lire en complément : Proposez des bijoux dans votre boutique de mode !

Qu’est-ce qu’une coupe de cheveux dégradée pour homme ?

La coupe de cheveux dégradée, ou dégradé homme, est une technique de coupe qui consiste à créer des mèches de cheveux de différentes longueurs. Cette méthode utilise divers outils : ciseaux, tondeuse et rasoir. L’objectif est de produire un effet de transition fluide entre les longueurs, apportant ainsi du volume et de la structure à la coiffure.

Les origines du dégradé homme

Le dégradé homme naît aux États-Unis dans les années 60. Il s’agit d’une variation de l’undercut des années 40 et 50, une coupe popularisée par l’armée américaine. Ce style est depuis devenu un incontournable des salons de coiffure, adapté à toutes les morphologies et types de cheveux.

A voir aussi : Ce qui prend tant de temps aux femmes

Les outils de la technique

Pour réaliser une coupe dégradée, les coiffeurs utilisent :

Ciseaux : pour travailler les mèches de cheveux de manière précise.

: pour travailler les mèches de cheveux de manière précise. Tondeuse : pour ajuster les longueurs rapidement et efficacement.

: pour ajuster les longueurs rapidement et efficacement. Rasoir : pour des finitions nettes et précises.

Le dégradé homme peut être combiné avec différents styles comme le Pompadour, le Slick Back ou encore le Top Knot. Ces combinaisons permettent de personnaliser la coupe en fonction des préférences de chacun et des tendances du moment.

La technique de coupe s’adapte à tous les types de cheveux : fins, épais, bouclés, lisses et crépus. Cette polyvalence en fait une option idéale pour ceux qui cherchent à renouveler leur look tout en respectant la nature de leurs cheveux.

Choisir une coupe dégradée en fonction de la morphologie de votre visage

La coupe dégradée homme s’adapte à chaque visage. Prenez en compte la forme du visage pour valoriser vos traits. Voici quelques conseils pour harmoniser votre dégradé avec votre morphologie.

Visage rond

Pour un visage rond, optez pour un dégradé haut. Cette coupe allonge visuellement le visage et réduit la rondeur des joues. Un peu de volume sur le dessus, associé à des côtés courts, affine les traits.

Visage ovale

Le visage ovale est polyvalent. Testez différents styles de dégradés : haut, bas ou moyen. Ce type de visage s’accommode facilement de divers looks, du Pompadour au Slick Back.

Visage carré

Pour un visage carré, misez sur un dégradé bas. Ce choix adoucit les angles et apporte une touche de finesse. Associez-le à une coiffure plus longue sur le dessus pour un effet harmonieux.

Visage triangulaire

Un visage triangulaire nécessite un dégradé milieu. Cette coupe équilibre les proportions entre le front et la mâchoire. Elle minimise la largeur du front tout en apportant du volume sur le dessus.

Visage en cœur

Pour un visage en cœur, préférez un dégradé progressif. Cette technique réduit la largeur du front et met en valeur le menton. Les coiffures plus longues sur le dessus apportent un équilibre visuel.

Visage rectangulaire

Un visage rectangulaire se marie bien avec un dégradé long. Cette coupe adoucit les traits et réduit la longueur du visage. Associez-la à une coiffure volumineuse pour un effet équilibré.

Visage allongé

Pour un visage allongé, optez pour un dégradé court. Cette coupe réduit la longueur du visage et apporte de la largeur. Évitez les coiffures trop volumineuses sur le dessus, qui accentuent l’allongement du visage.

Dégradé bas

Le dégradé bas commence près des oreilles et monte progressivement. Il convient particulièrement aux visages carrés et triangulaires, adoucissant les traits anguleux. Associez-le à un Pompadour ou un Slick Back pour un look sophistiqué.

Dégradé haut

Le dégradé haut démarre plus haut sur le crâne, presque à la hauteur des tempes. Il est idéal pour les visages ronds, créant une illusion de longueur. Combinez-le avec un Top Knot ou un Comb Over pour un style moderne.

Dégradé milieu

Le dégradé milieu se situe entre le dégradé haut et bas. Il équilibre les proportions pour les visages ovales et en cœur. Ce type de dégradé est polyvalent et peut être associé à un dégradé en avant ou un Slick Back.

Dégradé court

Le dégradé court est parfait pour les visages allongés et rectangulaires. Il réduit la longueur du visage tout en ajoutant de la largeur. Combinez-le avec une coupe texturée pour un effet équilibré.

Dégradé long

Le dégradé long adoucit les traits d’un visage rectangulaire et allongé. Il commence plus bas et monte progressivement, ajoutant du volume sur les côtés. Associez-le à un Pompadour pour une touche élégante.

Dégradé progressif

Le dégradé progressif est adapté aux visages en cœur et triangulaires. Il commence bas et monte en douceur, équilibrant les proportions du visage. Combinez-le avec un Top Knot ou un Comb Over pour un look raffiné.

Pompadour : volume sur le dessus, côtés courts.

: volume sur le dessus, côtés courts. Slick Back : cheveux lissés vers l’arrière.

: cheveux lissés vers l’arrière. Top Knot : chignon haut avec côtés dégradés.

: chignon haut avec côtés dégradés. Dégradé en avant : mèches dirigées vers l’avant.

: mèches dirigées vers l’avant. Comb Over : cheveux peignés sur le côté.

Considérez votre type de cheveux : fins, épais, bouclés, lisses ou crépus pour affiner votre choix. Le dégradé homme s’adapte à chaque texture, offrant une multitude de styles possibles.