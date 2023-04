Quel logiciel de gestion de projet choisir ?

La gestion de projet et une tache qui nécessite beaucoup d’organisation. À cause d’un regain d’intérêt au niveau des grandes entreprises, de plus en plus d’écoles la proposent comme une matière à part entière. Les logiciels de gestion de projet interviennent surtout pour dynamiser le secteur et lui donner un nouveau souffle. Dès lors, les usagers sont capables d’interagir sur une même pièce ou sur des continents différents. Nous avons alors choisi de vous proposer quelques logiciels de gestion de projet qui vont vous permettre de mieux réussir la gestion d’un projet.

Il s’agit d’une solution 100% web qui a su rapidement se faire une place dans l’univers des logiciels de gestion de projet. La particularité de Clarizen, c’est qu’il permet d’intégrer un réseau social par projet et ceci permet de traduire facilement l’information non structurée en données exploitables pour la réussite d’un projet avec un diagramme de Gantt. En ce qui concerne la relation client, Clarizen est un réel outil permettant d’instaurer de la confiance grâce à la fonctionnalité de partage de la feuille de route avec les différents collaborateurs sur le projet. Le logiciel Clarizen s’adresse surtout aux sociétés informatiques, aux entreprises de service et aux environnements R&D.

C’est un parfait exemple de la solution de gestion de projet étendu au travail collaboratif. Planzone se distingue surtout par son interface qui est très soignée et qui ne souffre d’aucune lenteur. Dès lors, chaque collaborateur peut y gérer plusieurs taches à venir ou en cours, les commenter ou encore les prioriser. Sur le plan de la collaboration, on apprécie surtout le fait que ce logiciel propose une connexion avec Google Drive et Google Agenda. Il s’agit alors d’une excellente alternative à Assana ou Trello et constitue surtout une solution rapide pour le pilotage de projets avec un diagramme de Gantt. Enfin, Planzone s’adresse à tous les types d’entreprises et ceci, quel que soit le contexte.

Ce qui fait de ce logiciel un projet exceptionnel, c’est sans doute le fait qu’il permet d’intégrer des problématiques spécifiques, notamment la gestion de risques et surtout l’intégration de solutions de gestion plus répandue comme Agile, Critical Chain ou Prince 2. Sciforma est considéré comme un logiciel structurant et performant grâce à ces 3 points : la gestion de portefeuilles de projet, le suivi des temps et surtout l’organisation des ressources. C’est alors un logiciel qui s’adresse particulièrement aux sociétés informatiques, aux entreprises de services et aux environnements R&D.