Quel écran avec PS5 ? Comment choisir ?

Lorsque vous prévoyez de faire l’achat d’un écran PS5, il est important de connaître les critères à prendre en compte afin de faire le bon choix. De même, vous devez savoir qu’un PS5 peut fonctionner sur n’importe quelle télévision, à condition que celle-ci ait une résolution de 4 K et 120 FPS.

Ce qui veut dire que vous devrez posséder un écran pouvant supporter cette résolution, mais qui possède également un taux de rafraîchissement d’au moins 120 Hz. Consultez le guide pour prendre connaissance des éléments à considérer pour trouver le bon écran pour PS5.

Le port HDMI

Afin de bien choisir votre écran pour jouer vos meilleurs jeux PS5, il y a un critère fondamental à considérer : le port HDMI. Si vous voulez profiter pleinement des capacités de votre PS5, particulièrement de sa résolution et de son taux de rafraîchissement, la meilleure solution serait d’opter pour un écran embarquant un port HDMI 1.4 de bonne qualité.

Si par ailleurs la qualité reste à désirer, la bande passante ne sera pas en mesure de faire fonctionner le jeu à pleine puissance. Le seul inconvénient est que les écrans disposant ce port sont assez rares. Vous devrez alors faire des recherches profondes pour en trouver.

La résolution

Pour mieux profiter de votre PS5, la meilleure chose est de l’installer ou d’acheter un écran dont l’affichage autorise la diffusion en 4K. Logiquement, la PS5 peut même fonctionner sur les écrans ayant une capacité d’affichage de 8K. Toutefois, un écran 4K est plus que suffisant. Vous vous doutez bien que les télévisions 4K sont chères.

De plus, la diffusion ne peut pas se faire dans les résolutions intermédiaires QHD. En effet, en connectant une PS5 à un écran QHD, vous aurez seulement droit à une résolution 1080 p upscalée qui renvoie à de l’agrandissement artificiel et qui ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Il est donc conseillé de choisir un Full HD tout en évitant de choisir un écran trop gros.

Le taux de rafraîchissement

Le PS5 est plus célèbre que le modèle PS4 grâce à sa capacité à proposer aux joueurs un contenu à la fois en 4K et en 120 FPS. Le meilleur choix sera de vous procurer un écran avec une capacité de 120 Hz au moins. Mais si vous voulez prioriser la qualité de l’image et qu’un frame de 60 FPS peut faire l’affaire, vous avez la possibilité d’opter pour un écran 4K 60Hz. Ceci sera d’autant plus bénéfique quand on sait que de nombreux jeux sont bridés à 60 FPS, et même parfois à 30 FPS.

Il existe de nos jours de nombreux réglages de jeu qui vous donnent l’opportunité de choisir entre un mode « beau » (pour la qualité de l’image) et un mode « performant » (qui priorise la rapidité). Par conséquent, le jeu se bridera lui-même pour tous ceux qui choisissent le mode beau à 60 ou à 30 FPS.

Les dimensions de l’écran

Pour la dimension, il n’y aucun mystère, car plus l’écran est géant, mieux ce sera, surtout si vous en avez les moyens. Le seul cas où il est préférable de prendre un écran en dessous de 30 pouces est lorsque vous avez un budget bien défini et que vous êtes obligé de vous contenter d’une résolution HD. Dans ce cas, vous devrez acheter un écran plus petit afin d’éviter des images qui pixellisent trop.

La dalle

Un autre critère à prendre en considération lors de votre achat d’écran PS5 est le type de dalle à utiliser. Ici, il n’y a pas de choix idéal que nous pouvons indiquer. Néanmoins, vous devrez connaître les trois principaux types de dalles existantes :

Les dalles TN : qui sont les plus chères, mais qui offrent un affichage plus fluide et de meilleure qualité.

Les dalles IPS : qui offrent aussi une bonne qualité d’image et un excellent angle de vision.

Les dalles VA : qui possèdent un bon contraste ainsi qu’une bonne qualité d’image.

Avoir un écran compatible permet de vivre une belle expérience de jeux.