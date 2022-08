Pourquoi offrir une bougie à vos invités de mariage ?

Offrir une bougie aux invités de mariage est une tradition très récente. Ces dernières années, les tendances décoratives se versent davantage dans le choix d’objets originaux, entièrement personnalisables. En l’occurrence, des bougies que les mariés peuvent personnaliser à souhait avec des étiquettes, des senteurs, voire du contenant original. Offrir une bougie, c’est témoigner aussi de l’amour que l’on porte à ses proches. Mieux que des friandises qui fondent en bouche ou des cartes de remerciements qui peuvent éventuellement se perdre, les bougies constituent un cadeau à part. Elles se conservent mieux, se consument peu et apportent une touche d’originalité à un décor intérieur romantique.

Pourquoi offrir une bougie de mariage à vos invités ?

La tradition qui consiste à offrir des dragées à ses invités de mariage est pratiquement révolue. Ces dernières années, les mariés préfèrent remercier leurs proches de manière plus originale afin de marquer l’événement. Toujours dans le même principe que les cinq dragées aux amandes de la vieille tradition, offrir une belle bougie de mariage aux invités permet aussi de leur souhaiter des vœux de santé, prospérité, bonheur, longévité et fertilité. Avec l’évolution de la technologie, les dragées ont cédé la place à des objets décoratifs plus originaux comme les bougies. Pour marquer le grand jour, ce cadeau élégant et intemporel convient particulièrement. En plus d’embellir vos tables le jour de votre mariage, les invités seront ravis de ramener un beau souvenir de cette merveilleuse journée passée avec les mariés. De plus, les bougies sont des objets décoratifs parfaitement personnalisables. C’est un cadeau qui plaît assurément à tout le monde.

Pour fabriquer des bougies parfumées pour votre mariage, vous avez besoin de :

Contenant : des mini-bocaux à conserve que vous pouvez acheter en brocante.

De la cire en poudre : comptez environ 10 paquets de 1 kg pour faire 150 petites bougies.

Des mèches de 7,5 cm approximativement.

Un parfum pour bougies : un flacon de 30 ml approximativement au choix.

Un ruban dentelle de la couleur du thème de votre mariage.

Des étiquettes rondes pour les senteurs.

Un tampon sur mesure.

Les étapes à suivre sont les suivantes :

Sur une grande table, placez d’abord une couverture de protection pour éviter les taches de cidre fondu qui sont très difficiles à enlever.

Faites fondre au bain-marie la cire en poudre. Une fois que c’est complètement fondu, ajoutez le parfum en quantité nécessaire.

De la casserole, transvasez la cire fondue dans un broc en plastique à l’aide d’un bec verseur.

Aidez-vous d’une autre personne pour maintenir la mèche et versez la cire tout doucement.

Laissez refroidir durant 4 à 5 heures minimum.

Tamponnez, stickez, annotez, nouez et ajoutez toutes les personnalisations que vous souhaitez sur chaque bougie.

Pour finir, enroulez un joli ruban autour de chaque bougie et formez un joli nœud pour parfaire la décoration.

Les principaux types de bougie pour décorer un mariage

Une bougie décoration doit être placée de façon à apporter une luminosité tempérée à une table, sans encombrer les invités. Selon la disposition des tables et le nombre d’invités conviés à votre mariage, il existe plusieurs types de bougie envisageables pour les surprendre.