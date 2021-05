Pourquoi faire une suite parentale ?

Certains de vos collègues ont dû acheter une nouvelle résidence. Pour la plupart, ils ont trouvé une suite parentale sur place, d’autres l’ont installée. Ils en sont fiers. Cela vous parait si simpliste comme objectif immobilier que vous vous intéressez à l’utilité réelle d’une suite parentale.

Pour l’intimité du couple

Lorsque l’on parle de suite parentale, cela suppose que c’est le cadre dans lequel les parents se retrouvent pour profiter l’un de l’autre joyeusement. En réalité, dès que l’on devient parent, on n’a plus de vie en dehors du cadre défini par les enfants. Cela finit par tuer la passion dans le couple. Cela n’est pas normal. Il doit y avoir certes plus de temps accordé aux enfants, à la famille. Toutefois, dans le même temps, les parents doivent disposer d’un cadre dans lequel ils se retrouvent seuls comme à la belle époque. De cette façon, ils peuvent encore partager des blagues drôles ou coquines comme de jeunes amoureux.

Ce cadre est avant tout intime. Le seul meuble indispensable est le lit. Les parents y dorment loin du regard de leurs enfants. Ainsi, lorsque tout est calme, ils peuvent se retrouver dans leur cadre privé pour vivre des expériences nouvelles.

Pour plus de confort

Une suite parentale comporte une douche ou une salle de bain. C’est un détail pratique qui doit vous inciter à en avoir une. En effet, ce n’est pas toujours simple avec la venue des enfants d’avoir une salle de bain exclusivement réservée aux parents. Au lieu de s’affoler, il suffit de créer cet espace. De cette façon, lorsque l’on est pressé, il n’y aura pas d’embouteillage devant la salle de bain.

Dans la pratique, lorsque le père se réveille un peu trop tôt tous les matins, au lieu de réveiller toute la maison, il se douche sans que personne ne s’en aperçoive. Les enfants peuvent alors continuer à dormir comme bon leur semble, tout au moins jusqu’à l’heure de départ pour l’école. Si vous avez un invité, ce sera très intéressant de le laisser se reposer. Il ne saura même pas à quelle heure vous êtes allé au boulot.

Pour un cadre singulier

La suite parentale est décorée selon le goût des parents. Puisque les enfants ont tendance à s’approprier tout l’espace, les parents ne peuvent finalement plus décider de rien. En optant pour la suite parentale, ils auront un cadre rien qu’à eux, qu’ils auraient décoré selon leur goût. Le couple est alors en alchimie lorsqu’il est dans sa suite. Il se sent à son aise.

Dans la salle de bain, par exemple, la décoration est pour adulte. Les motifs sur le mur que vous détestez dans la salle de bain commune ne sont plus sous votre regard les matins à votre réveil. Votre humeur est moins morose.

On peut aussi retenir que la suite parentale peut être aménagée complètement suivant les désidératas du couple. C’est ainsi qu’on y retrouvera un dressing, un lit et une salle de bain bien sélectionnés.