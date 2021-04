Comment plier une piscine Intex tubulaire ?

Il est temps de ranger la piscine. Le beau temps est passé et vous n’avez plus envie à présent de sortir de la chambre pour vous rafraichir à l’extérieur. Il faut plier la piscine Intex tubulaire. L’opération est détaillée étape par étapes dans la suite de cet article.

Trouver le bon rangement

Si vous avez une piscine Intex tubulaire chez vous, vous devez lui trouver un endroit, un espace unique pour le rangement. Cela doit être prévu à l’avance. Il ne faut pas que ce soit le jour en question que vous vous mettiez à courir dans tous les sens dans la maison, la piscine pliée à la main. Voici les caractéristiques que le rangement doit respecter.

La température : c'est une piscine Intex, cela suppose qu'elle doit être dans de bonnes conditions climatiques pour que sa durée de vie soit prolongée. La température de la salle dans laquelle la piscine doit être rangée devrait en temps normal être au-dessus de 10 °C. Au cas contraire, vous risquez de retrouver l'outil complètement gelé et inutilisable après l'hiver.

L'espace : il faut qu'il y ait de l'espace dans la salle où la piscine dégonflée sera entreposée. Cela va vous permettre de revenir de temps en temps la déplier à l'abri du froid pour en vérifier le bon état. Pour l'occasion, on vous recommande de la placer dans votre cave.

La propreté: une piscine intex tubulaire peut comme tous les outils de ce genre se détériorer. Cela peut être à l'usure ou par contact avec des outils coupants et tranchants. Il faut que l'espace dans lequel l'accessoire sera déposé ne regorge pas de ce genre d'outils. Dans le pire des cas, il serait judicieux de bien les ranger.

Vider la piscine

Pour vider la piscine Intex tubulaire, il y a deux manières de faire. Vous avez la possibilité de répandre l’eau un peu partout dans votre jardin ou sur le parc vert devant la terrasse. L’autre option est de profiter du système des égouts de la ville. Vous orientez l’eau vers une entrée. En quelques secondes, la piscine est vide et vous pourrez passer au pli. Il faut noter que vider la piscine nécessite un raccord. Vous devrez raccorder la piscine à un tuyau : le tuyau d’arrosage pour arroser le jardin et le tuyau de raccordement pour le système des égouts.

Plier la piscine

Le pli de la piscine tubulaire se fait obligatoirement avec une piscine vide et propre. Vous devez donc nettoyer après avoir vidé l’eau. Le nettoyage se fait à l’eau, à l’éponge et au savon. Il faudra rajouter de l’eau pour le rinçage et s’assurer que le savon n’est plus présent. Il conviendrait d’essuyer l’intérieur de la piscine par la suite.

Le pli va se faire sur la longueur d’abord. Vous prendrez la piscine Intex tubulaire que vous mettrez en longueur et vous plierez une partie sur l’autre. Ensuite, il faudra refaire le pli en largeur. Vous procéderez ainsi jusqu’à ce que vous obteniez un petit paquet déplaçable. Il faut réduire autant que possible. Enfin, il faut le remettre dans son emballage. Le tout se rangera dans la salle choisie dès le départ.