Quel système choisir pour se chauffer de manière écologique ?

Parmi les équipements les plus énergivores de la maison, il y a en tête de liste le chauffage. Malheureusement, avec un froid particulièrement rigoureux en hiver, il est impensable de se passer de ce système. Le souci c’est que, pour réduire son impact environnemental, la première chose à réduire c’est sa consommation énergétique. Alors, quel système de chauffage choisir pour réduire au mieux que possible son impact sur l’environnement ? Voici nos propositions à ce propos !

Les poêles à granulés

Nous allons tout de suite commencer par le poêle à granulés. Connaissant actuellement un succès grandissant, ce type de chauffage est connu pour être à la fois économique et écologique. Certes, ce n’est pas le plus abordable à l’achat, mais il est tout à fait possible de trouver des modèles à petit prix. N’hésitez pas à vous rendre sur ce site pour en savoir plus sur le prix des poêles à granulés.

Lire également : Comment protéger votre installation sanitaire grâce à un spécialiste du traitement de l'eau contre l'eau calcaire

Quoi qu’il en soit, si vous choisissez ce système de chauffage, l’économie ne se constatera pas à l’achat, mais pendant l’utilisation. Les granulés à bois ne sont pas du tout chers comparés à d’autres combustibles et, même, comparés au bois brut dans certaines régions.

Il faut aussi savoir que ces granulés à bois sont conçus à partir de recyclage de résidus de bois. C’est donc un combustible issu d’un recyclage et, donc, écoresponsable. De plus, le poêle à granulés à une très haute efficacité énergétique, ce qui lui permet d’émettre moins de gaz à effet de serre que d’autres systèmes pour produire la même température.

A lire aussi : Comment louer un camion de déménagement de 50m3

À noter que les poêles à granulés d’aujourd’hui sont tout aussi pratiques que les modèles électriques. Ils disposent de thermostat pour contrôler la température et sont même connectés pour les modèles haut de gamme. Précision également que pour alimenter le feu, l’intervention humaine n’est plus nécessaire. Dès lors qu’il y a un stock de granulés disponible, l’alimentation se fait automatiquement.

Les systèmes de chauffage géothermique

En deuxième place, nous avons donc choisi les systèmes de chauffage géothermique. C’est un système très ingénieux qui aurait dû être introduit en France bien avant. Le fonctionnement est très simple et dans le respect total de l’environnement.

Pour réchauffer la maison, les systèmes de chauffage géothermique exploitent la chaleur stockée dans le sol. Le seul élément qui nécessite de l’énergie sur ce système est la pompe à chaleur géothermique. Dans tous les cas, ce système reste une solution à faible émission de carbone et, donc, économique.

Tout comme le poêle à granulés, cette solution est aussi économique sur le long terme. Certes, l’installation d’un système de chauffage géothermique nécessite un investissement conséquent, mais, à l’utilisation, seule une petite pompe à chaleur nécessitera de l’énergie. Autant vous dire que sa trace sur votre facture d’électricité sera insignifiante.

Les chauffe-eaux solaires

Nous allons terminer notre courte liste avec les chauffe-eaux solaires qui sont encore trop peu exploités en France. Pourtant, un certain nombre d’entreprises françaises en proposent déjà et, cette fois-ci, avec une promesse de zéro émission.

Outre celle du soleil, les chauffe-eaux solaires ne nécessitent pratiquement aucune autre énergie pour fonctionner. Grâce à des panneaux exposés aux rayons du soleil, le dispositif capte la chaleur émise pour réchauffer l’eau contenue. C’est la chaleur contenue dans ce précieux liquide qui sera ensuite exploitée pour chauffer la maison. Le système permet par la même occasion de produire de l’eau chaude pour la douche, le lave-linge, la vaisselle, etc.