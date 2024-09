Notre guide pour visiter New York en famille

Beaucoup de parents sont réticents à l’idée de voyager dans une grande ville avec des enfants. Et on comprend. Mais tout est possible et il suffit juste d’être préparé pour passer un bon séjour. New York est une super ville pour tout le monde. Si vous comptez bientôt visiter la grosse pomme en famille, nous avons fait un guide avec toutes les informations qui pourront vous être utiles pour votre séjour.

Que faire à New York avec des enfants ?

New York aux États-Unis est une ville avec plein de choses à faire pour les enfants, comme pour les adultes. Prenez en compte l’âge de vos enfants pendant votre sélection et vérifiez que l’activité en question est bien adaptée à leur âge. Choisissez aussi en fonction de leurs centres d’intérêt.

Les attractions populaires

Si vous aimez les visites touristiques il y a beaucoup d’attractions à voir. On peut citer Times Square qui a des écrans géants et une ambiance dynamique. Le meilleur moment pour y aller est en soirée pour profiter au maximum des lumières. La statue de la liberté est une autre attraction à voir. La statue et le musée de l’Immigration se trouve sur Ellis Island qui est accessible en ferry. Le déplacement en ferry sera plus reposant que les transports en commun pour vous enfants et vous profiterez de magnifiques vues sur la ville. Si vous voulez prendre de la hauteur, dirigez-vous vers l’Empire State Building. Vous pouvez monter tout en haut et les vues en valent le coup. Pour rendre le moment encore meilleur, faites votre visite en soirée pendant le coucher du soleil. N’oubliez pas de réserver vos attractions à l’avance.

Broadway

Si vous aimez la musique et les spectacles, Broadway est une attraction parfaite. Si vous avez des enfants en bas âge, ne vous inquiétez pas, il y a des productions pour tout le monde. Il y a des classiques comme Le Roi Lion ou Moulin Rouge qui existent depuis de nombreuses années. Il y a aussi des productions plus modernes avec des talents émergents. Prévoir une soirée spectacle à Broadway est très simple, mais il y a quelques infos à garder à l’esprit. Tout d’abord, vérifiez les âges requis si vous y allez avec vos enfants. En suite, pensez à réserver le plus à l’avance que possible car les places se vendent vite, surtout pour les productions populaires. Quand vous y allez, prenez de l’avance si vous y allez en taxi ou en transports en commun. Il vaut mieux avoir un peu d’avance que du retard.

Les musées

La ville de New York a une scène culturelle et artistique très impressionnante. Dépendant de ce que vous aimez, vous trouverez des musées avec des thèmes différents mais tous aussi intéressants les uns que les autres. Premièrement, vous avez le Metropolitan Museum of Art, aussi appelé le MET, et le Museum of Modern Art qui est aussi appelé le MoMA. Les enfants ont tendance à beaucoup aimer le musée de l’histoire naturelle aussi qui a une bonne collection pour les adultes comme pour les enfants. Central Park est idéal pour vous poser un peu entre les visites, qui peuvent être fatigantes pour les enfants.

Quelle est la meilleure saison pour visiter New York en famille ?

Il n’y a pas une seule réponse unique à cette question car tout dépend de ce que vous voulez faire et de vos habitudes. New York a quelque chose de différent à proposer pendant chaque saison et elles présentent toutes leurs propres avantages.

L’été est la saison la plus populaire pour visiter, mais c’est principalement dû aux vacances scolaires. Avec le beau temps, c’est plus simple de passer du temps à explorer, mais attention tout de même aux fortes chaleurs. Central Park est à ne pas manquer en été, avec son zoo et ses événements culturels et festivals.

New York ne ressemble pas tout à fait à la même chose en hiver. Il fait nuit plus tôt et la ville est souvent enneigé, ce qui lui donne un charme différent. Si vous visitez pendant la période de Noël, la ville sera illuminée avec des guirlandes de Noël et vous pourrez aussi passer voir les fameuses vitrines de magasins qui sont toujours soigneusement décorées.

Au printemps et en automne, vous aurez un temps plus doux mais toujours agréable. Il y aura moins de touristes donc moins de foules aux attractions. C’est une bonne alternative si vous visitez avec des enfants en bas âge.

Conclusion

Pour conclure, on a encore quelques petits conseils. N’oubliez pas de vous habiller en fonction du temps et d’apporter des gilets, surtout si vous faites un tour en ferry. Prenez aussi des chaussures confortables pour tout le monde car New York est une ville qui se fait à pied. Avec tous ces conseils et idées de choses à faire, il n’y a pas de raison pour que votre séjour en famille ne soit pas magique ! Bon voyage !