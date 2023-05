Les différents types de grenouillères

Lorsque vous choisissez une grenouillère pour un adulte, vous avez l’embarras du choix en ce qui concerne les modèles, mais aussi les caractéristiques de chaque article. L’idéal est de bien choisir le tissu ainsi que le modèle adapté à chaque saison et moment de la journée.

Les différents modèles possibles

De nombreux modèles de grenouillères pour adulte sont disponibles pour chaque moment de la journée, que ce soit la nuit ou le jour, pour une sortie pour mieux s’habiller. Tout d’abord, on peut citer les grenouillères pyjamas, comme son nom l’indique, il est fait pour être porté la nuit, durant le sommeil. Il arrive cependant que le senior enfile ce vêtement également durant la journée. Pour éviter cela, heureusement il y a aussi les grenouillères dites modèles salon qui sont plus distingués et pouvant être mis lorsque le soleil est au rendez-vous.

A lire également : Comment porter une robe tweed ?

Il existe par ailleurs des articles qui sont plus serrés qui peuvent être portés en dessous des vêtements habituels. Cela évitera que l’on remarque que la personne met une grenouillère. Ces articles sont destinés à servir de sous-vêtements et sont généralement appelés modèles près du corps. Une fois que vous savez ce que vous recherchez, l’idée est maintenant de trouver une grenouillère robuste et adaptée aux saisons.

Choisir en fonction des saisons

En règle générale, le choix d’une grenouillère robuste pour adulte doit se faire en fonction de la saison. Il est en effet plus judicieux de choisir par exemple un modèle avec les manches et jambes courtes lorsque c’est l’été et vice versa, optez pour un article avec des manches et jambes longues lorsque c’est l’hiver. Dans la plupart des cas, les vendeurs recommandent d’opter pour des articles conçus avec un tissu éponge épais ou encore un coton molletonné pour assurer confort et chaleur à la personne qui la portent. Pour la saison estivale, un modèle fabriqué en polyesters ou en coton sera plus approprié.

Lire également : Quelles sont les meilleurs maillots de vélo vintage à choisir en 2021 ?

D’ailleurs, le tissu avec lequel sera confectionnée la grenouillère devra aussi être considéré lors du choix de l’article. Tout d’abord, la première chose à vérifier c’est la résistance de la matière au lavage sous hautes températures à savoir entre 60 à 90 °C. En effet, ces grenouillères sont souvent portées par des individus résidant dans un centre spécialisé ou bien dans une maison de retraite ainsi, la lessive sera effectuée en grande masse. Il s’agit donc de privilégier un modèle pouvant résister à un entretien collectif.