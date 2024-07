Accord parfait : comment marier les mets avec les vins de Chinon

La région viticole de Chinon, située dans la vallée de la Loire, est réputée pour ses vins d’une exceptionnelle diversité et complexité. Le vin de Chinon, qu’il soit rouge, rosé ou blanc, offre une palette de saveurs unique qui peut magnifiquement accompagner une variété de mets. Voyons ensemble comment réussir ces accords raffinés.

Comprendre les différents styles de vins de Chinon

Parmi les vins de Chinon, on trouve principalement des rouges issus du cépage cabernet franc. Ces vins possèdent une belle palette aromatique allant des fruits rouges aux notes épicées en passant par des touches végétales. Ce sont des vins souvent appréciés jeunes pour leur fraîcheur, mais certains peuvent vieillir pendant plusieurs années, développant alors des saveurs plus complexes de sous-bois et de champignons.

Afin de mieux appréhender cette diversité et faire votre choix parmi les nombreuses bouteilles disponibles

L’accord parfait avec les viandes

Volailles et viandes blanches

Les vins de Chinon jeunes aux arômes fruités et à la structure légère s’accordent idéalement avec les volailles et les viandes blanches. Par exemple, un poulet rôti aux herbes trouvera un magnifique écho avec un chinon aux notes de fruits rouges et légèrement poivré.

Gibiers et viandes rouges

Pour les gibiers et viandes rouges, privilégiez un chinon ayant quelques années de bouteille. Ces vins ont développé des arômes plus complexes et des tanins assouplis, parfaits pour soutenir le goût prononcé des plats comme un magret de canard ou du sanglier accompagné d’une sauce aux champignons.

Subtile symbiose avec les fromages

Les fromages locaux, notamment ceux de chèvre comme le fameux Sainte-Maure-de-Touraine, se marient subtilement avec la minéralité et la fraîcheur des vins blancs de Chinon. Pour ceux qui préfèrent déguster leurs fromages avec un vin rouge, optez pour un chinon jeune et légèrement tannique qui contrebalancera agréablement le crémeux des pâtes molles.

L’exquis mariage des mets à base de champignons

Les plats mettant en avant les champignons, tels qu’un risotto aux cèpes ou une poêlée de girolles, appellent un vin de Chinon dont le vieillissement a permis de développer des arômes tertiaires rappelant précisément la terre et le sous-bois. Ces vins renforcent la saveur umami des champignons, créant une harmonie gustative mémorable.

La touche finale : desserts et vins de Chinon

Bien que les vins de Chinon ne soient pas habituellement associés aux desserts, certains accords peuvent néanmoins éveiller les papilles. Essayez donc un chinon rouge frais avec un dessert aux fruits rouges, tel qu’un clafoutis aux cerises. La vivacité du vin soutiendra parfaitement la douceur naturelle des fruits, offrant ainsi une fin de repas rafraîchissante.