Est-il important de souscrire à un rachat de crédit immobilier ?

Le rachat de crédit immobilier vous permet de regrouper tous vos crédits en un seul et unique prêt. Ce concept présente-t-il des avantages ou des inconvénients ? Lisez notre article pour en savoir un peu plus sur le sujet.

Le rachat de crédit immobilier c’est quoi ?

Le rachat de crédit immobilier regroupe plusieurs crédits dans un crédit unique. Les crédits sont rachetés par un établissement bancaire spécialisé, qui devient alors le seul créancier. En échange, l’emprunteur verse une somme mensuelle correspondant au prêt immobilier.

Ce nouveau prêt présente un nouveau taux d’intérêt et une mensualité unique. La durée des échéances est également plus longue. Sachez que le rachat de crédits est différent de la renégociation de prêt. La renégociation de prêt concerne une entente entre les deux parties pour améliorer les conditions du prêt. Le rachat de crédits concerne au moins deux crédits regroupés en un seul et se fait avec un autre organisme financier.

Si vous souhaitez savoir si vous pouvez faire un rachat de crédit immobilier, passez par une simulation prêt immobilier avec Cafpi. Ce système vous permet d’évaluer votre capacité d’emprunt.

Permet d’avoir un supplément de trésorerie

Souscrire un rachat de crédit immobilier présente de nombreux avantages. Avoir un supplément de trésorerie en fait partie. Le regroupement de crédits permet à l’emprunteur de financer un nouveau projet. Grâce à ce dernier, il peut effectivement envisager un nouveau projet immobilier, l’aménagement d’une piscine ou des projets de réparation.

Comment obtenir un supplément de trésorerie ? En souscrivant un rachat de crédit immobilier, l’établissement financier peut accorder une somme supplémentaire à l’emprunteur. Ce supplément est calculé en fonction de la capacité de remboursement, tout comme la somme du prêt.

Payer une seule mensualité

L’un des autres avantages du rachat de crédit immobilier est de payer une seule mensualité. Ce concept vous permet de mieux gérer vos crédits. En effet, il n’est plus nécessaire de jongler entre plusieurs prêts grâce au regroupement de crédits. Avec ce procédé, vous rembourserez tous les prêts à la même date d’échéance. Vous bénéficierez d’une seule mensualité, mais également d’un seul interlocuteur.

Le rachat de crédit immobilier vous permet aussi de mieux gérer la trésorerie et de clarifier vos finances personnelles. Nous vous conseillons de planifier le prélèvement mensuel en début de mois. Cela vous permettra d’avoir une meilleure vision de la somme restante à votre disposition ou du reste à vivre.

Réduit le taux d’endettement

En rassemblant tous vos prêts en un seul et unique prêt, vous avez la possibilité de réduire le taux d’endettement. En effet, l’accumulation de crédits peut être considérée comme un facteur à risque par les prêteurs. Cela peut effectivement entraîner une situation de surendettement. Pour obtenir une marge de manœuvre, souscrire un rachat de crédit immobilier est la meilleure solution.

Grâce à ce procédé, vous bénéficiez d’un taux d’endettement plus bas. La durée de remboursement est plus longue et le coût du crédit global est alors plus important.

Quelques inconvénients à noter

Même si le rachat de crédit immobilier offre de nombreux avantages, il existe quelques inconvénients à noter. L’emprunteur devra effectivement consacrer plusieurs années supplémentaires à rembourser le rachat de crédit immobilier. Par ailleurs, le coût global du crédit augmente en tenant compte des taux d’intérêts prélevés par l’établissement financier. Le rachat de crédits est également une procédure assez complexe. Pour maximiser vos chances, nous vous conseillons de faire appel à un courtier.