Découvrir les tendances actuelles en matière d’uniformes de travail

Au fil des années, les tenues de travail ont beaucoup évolué. De nos jours, elles sont utilisées pour l’identité visuelle de la structure pour laquelle on travaille, que même les secteurs qui ne sont pas soumis à une obligation de port de tenues de travail s’y mettent aussi. Dans cet article, nous allons faire un tour d’horizon sur les tendances en matière d’uniformes de travail.

Des tenues durables et éco-responsables

Pour la plupart des professionnels, la durabilité de leurs vêtements de travail figure en tête des critères pris en compte lors du choix. Pour certains services RH, notamment, ceux des entreprises soucieux de leur impact écologique, la durabilité est même un critère primordial qu’ils se tournent vers des matériaux recyclés et/ou des techniques de fabrication plus respectueuses de l’environnement. Pour la commande de leur tenue de travail, ils n’hésitent pas à se tourner vers des fournisseurs et/ou fabricants privilégiant la gestion durable des ressources.

A lire aussi : Insee : le secteur de la sécurité privée ne connait pas la crise

Des tenues plus confortables et plus pratiques

Les tendances en matière de tenues professionnelles sont aujourd’hui guidées par le confort et la praticité. Il est d’ailleurs difficile de lésiner sur le confort, car on va quand même porter cet uniforme de travail au moins huit heures d’affilée. Pour la conception de ces tenues de travail, les fabricants ne se limitent plus au coton qui depuis longtemps a été réputé pour son confort. D’autres matières cochent très bien cette case du confort comme le mélange coton-polyester, le stretch ou encore l’élasthanne.

Les fabricants s’arrangent aussi de manière à offrir des tenues pratiques, car les utilisateurs les exigent. Cette praticité s’inscrit aussi dans la tendance. Dans la tenue professionnelle, elle se traduit par des coupes ergonomiques. Certains fabricants poussent encore plus loin la conception de leurs tenues de travail en leur intégrant une technologie. Oui, la technologie touche également le domaine du textile qu’on peut trouver des vêtements de travail avec une technologie antibactérienne ou une technologie d’évacuation de l’humidité. Ce ne sont là que quelques technologies, car il y en a beaucoup d’autres comme la technologie antibactérienne ou la technologie d’évacuation de l’humidité.

A lire aussi : Excel et portage salarial : simulez vos revenus en toute simplicité

Des tenues colorées, c’est la tendance

Dans certains secteurs très réglementés, on ne peut pas vraiment se permettre de choisir la couleur de sa tenue de travail. Cependant, vous pouvez quand vous permettre de suivre la tendance si la couleur n’est pas imposée. Vous avez peut-être remarqué que même les professionnels de santé ont abandonné l’uniforme blanc pour un uniforme plus coloré. Les tendances ne sont pas vraiment les mêmes dans tous les secteurs professionnels. Dans le milieu médical et paramédical, la tendance en couleur va plus sur le bleu marine, le gris anthracite, le bordeaux, le rose fuschia et le vert caraïbe. Ceux qui sont dans le milieu de la puériculture et qui travaillent avec les enfants peuvent même se permettre des tenues imprimées : c’est dans la tendance.

La personnalisation, dans la tendance

Aujourd’hui, on peut très bien personnaliser les vêtements de travail. La personnalisation doit tout de même rester dans le professionnalisme et à l’image de l’entreprise. La tendance est aujourd’hui dans la broderie. Les fils en viscose sont privilégiés pour leur brillance, la durabilité de leur couleur et leur aspect soyeux.