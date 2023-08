Comment choisir la bonne lame de scie circulaire

Après avoir trouvé la bonne scie circulaire, il faut choisir la lame de scie circulaire idéale.

La lame de scie circulaire permet de réaliser des coupes de haute précision sur différents types de matériaux, sans bavures ni erreurs de coupe. Mais comment choisir une lame de scie circulaire ? Il existe plusieurs modèles de lames sur le marché, mais il est essentiel de connaître le type de matériau avec lequel vous souhaitez travailler, la denture dont vous avez besoin, en fonction de la précision de la coupe que vous recherchez, ainsi que d’autres informations.

Lire également : 4 endroits à ne pas louper durant ses vacances à Dinard

En fait, il n’est pas facile de choisir une lame de scie circulaire, car il existe différents types de lames de scie circulaire. Avant d’acheter une lame, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Les matériaux à traiter et à couper

Le nombre de tours par minute (tr/min) autorisé

La profondeur de coupe requise

L’épaisseur de la lame en mm

Types de lames de scie circulaire : alésage et diamètre

Le trou au centre de la lame de scie circulaire s’appelle l’alésage et sert à fixer la lame à la scie. Le diamètre de la lame, quant à lui, englobe la totalité de la lame et varie en fonction de la profondeur de coupe à effectuer.

A voir aussi : E cigarette lorsque la résistance change ?

Lors du choix de la lame, il est essentiel de vérifier que ces deux longueurs sont compatibles avec la profondeur de coupe à effectuer et avec votre outil. Bien entendu, si l’alésage est trop important, il existe des bagues de réduction, des adaptateurs qui permettent de réduire l’encombrement.

Types de lames de scies circulaires : le matériau

Le choix du matériau de la lame est crucial pour obtenir une coupe précise et ne pas risquer de se blesser. Il est évidemment important de connaître les types de matériaux que vous avez l’habitude de couper avant de choisir la bonne lame de scie circulaire.

Par exemple, les lames à pointe carbure sont particulièrement résistantes et conviennent aux bois durs et aux bois contenant diverses colles et additifs

Nombre et types de dents

La lame possède des dents qui servent à couper et qui peuvent varier en fonction du type de matériau utilisé.

La taille des dents est importante : des dents plus petites donnent une meilleure finition. Ce n’est pas tant le nombre de dents qui importe que le pas, c’est-à-dire la distance entre deux dents consécutives.

D’une manière générale, plus le nombre de dents est élevé, plus la coupe est précise et nette, de sorte que les lames ayant moins de dents conviennent aux coupes plus grossières. Pour les travaux de finition et les coupes qui recoupent les veines du bois, mais aussi pour les matériaux plus durs et les métaux, choisissez une lame avec un nombre de dents plus élevé.

Dent à inclinaison POSITIVE ou NÉGATIVE

Une dent à inclinaison positive est plus rapide à couper mais moins précise qu’une dent à inclinaison négative. Pour les matériaux durs, nous recommandons la lame avec une dent négative.

Le matériau à traiter

Pour choisir la bonne lame de scie circulaire, il est également important de se baser sur le matériau à usiner.

Il existe des lames de scie circulaire :

Pour les métaux non ferreux

Pour le bois (et une distinction doit être faite entre les différents types de bois)

Pour la construction

Universelles

S’appuyer sur des professionnels pour faire le meilleur choix

Au milieu de tant de possibilités, il est normal d’avoir des doutes.

L’essentiel est de choisir un distributeur fiable et à l’écoute.

Comme Fraisertools.com, véritable leader du secteur, qui fournit à ses clients des informations complètes et des tutoriels.