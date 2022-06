Comment s’habiller en soft Girl ?

De nos jours, chaque personne a la liberté d’exprimer son style ainsi que sa personnalité avec divers codes et allures. Ainsi, comme plusieurs autres styles, le soft Girl est apparu sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Encore appelé style Softie, le soft Girl représente un véritable bijou vestimentaire. Mais comment alors s’habiller en soft Girl ? Découvrez dans cet article, quelques astuces pour adopter le style soft Girl.

Les couleurs du style Soft Girl

Le soft Girl est un style urbain et coloré. C’est un style un peu tape à l’oeil, et elle convient parfaitement avec certaines personnes. C’est un style assez particulier, les personnes qui l’arbore sont qualifiées de vitaminées, douces et délicates. Ainsi, pour adopter ce style, vous devez utiliser ses couleurs de prédilection, les couleurs pastel et les couleurs claires. Il s’agit non seulement du mauve lilas, du jaune pastel, du rose pâle, du vert d’eau, mais surtout du bleu ciel. Vous pouvez aussi harmoniser un petit haut monochrome avec vos chaussures ou encore vos accessoires. Ces pièces ne vous laisseront pas indifférent.

Les symboles

Parmi les symboles les plus utilisés pour le soft Girl, il est retrouvé les arcs-en-ciel. Ce symbole peut être posé sur n’importe quelle pièce, que ce soit un t-shirt, dans les cheveux, etc. L’arc-en-ciel n’a jamais été de trop.

En dehors de l’arc-en-ciel, les fruits sont aussi de la partie. Ils sont beaux et sont également vitaminés de la personnalité d’un soft Girl ! L’astuce est de poser quelques stickers sur vos vêtements. Vous pouvez aussi agrémenter votre style en fruits via des motifs ou des accessoires.

Par ailleurs, il existe un autre symbole qui est non seulement adorable, mais aussi très apprécié. Il s’agit des nuages. Vous pouvez donc les mettre sur vos pièces tout comme les fruits ou les arcs-en-ciel.

Les vêtements

Pour s’habiller en soft Girl, il est capital de rechercher des vêtements confortables. La soft Girl veut bien être sophistiquée et féminine, mais elle apprécie aussi d’être à l’aise afin de bien vivre et de s’exprimer. Ainsi, parmi les vêtements essentiels de ce style, on retrouve le nom jean. Le nom jean est, en effet, supposé représenter le jean de nos mamans. De façon simple un jean avec une coupe vintage/rétro digne des années 70/80. Elle doit avoir une taille haute ou mi-haute et une coupe droite large aux hanches. Son rôle est de souligner la taille tout en étant confortable.

En haut, le soft Girl privilégie les qui sont portés de façon très facile, associés aux noms jeans abordés précédemment. Le crop-top est une option parfaite pour s’habiller non seulement léger, mais aussi confortable.

À ces pièces, vous pouvez aussi ajouter une petite laine supplémentaire. Il est aussi possible de mettre de petits t-shirts superposés, des sweat-shirts de couleur pastel ou encore des tops à manches longues colorés. Il est aussi recommandé d’imprimer des messages comme « baby » sur ces tops, sweats et crop-tops.

Les accessoires pour compléter votre look soft Girl

En ce qui concerne les accessoires, vous devez mettre souvent des barrettes et divers accessoires de cheveux qui font allusion aux coiffures de jeunes filles à la rentrée des classes. De plus, vous pouvez mettre tout type de petit sac pour vous habiller en soft Girl. Cela conviendrait au soft Girl. Néanmoins, les sacs peluches et les sacs en PVC transparents sont les plus conseillés.

Pour finir, la soft Girl peut mettre aux pieds, des Buffalo, des baskets de couleur blanche ou encore des Babies. Cela dépend des occasions présentées.

Voilà ! Vous savez désormais comment s’habiller en soft Girl. Être vêtu à cette tendance n’est pas complexe. Il suffit juste de respecter les détails et l’harmonie de la tenue.

Il est toujours bon d’affirmer le style qui convient à votre personnalité, maintenant que vous savez tout de ce style vestimentaire n’hésitez pas à mettre en pratique nos conseils.