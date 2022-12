4 opérations esthétiques à faire en Tunisie

Dans le secteur du tourisme médical, la Tunisie est aujourd’hui l’une des destinations plébiscitées. La raison est simple, ce nouvel eldorado de la chirurgie esthétique est en quelque sorte un carrefour géographique entre les pays d’Europe et ceux d’Afrique. De plus, les cliniques du pays assurent en majorité un travail fait avec des installations modernes et des équipements de pointes qui garantissent un résultat optimal aux patients. Découvrez 4 opérations esthétiques que vous pouvez faire aujourd’hui en Tunisie sans crainte.

Optez pour l’augmentation mammaire en Tunisie

L’augmentation mammaire est une intervention de chirurgie esthétique qui consiste à augmenter la taille des seins d’une patiente. Cela peut se faire via deux méthodes différentes. La première méthode consiste à implanter des prothèses mammaires dans la poitrine de la patiente. L’autre à injecter de la graisse dans le tissu mammaire pour augmenter sa taille. Comme on peut le constater avec les prestations de Tunisie Esthétique, c’est l’une des interventions qui permet de retrouver un corps harmonieux et une belle poitrine. Pour les femmes qui prennent de plus en plus conscience de l’importance de leur image, c’est l’une des pratiques de chirurgie esthétique qu’elles souhaitent souvent réaliser.

A découvrir également : L’HUILE DE CDB POUR LES SPORTIFS

Dans le domaine de l’augmentation mammaire, la Tunisie est aujourd’hui un pôle de référence. Il existe plusieurs chirurgiens spécialistes de cette intervention dans le pays. Ces derniers offrent surtout des prestations de qualité avec une bonne réputation sur le marché de la médecine esthétique. De plus, les cliniques tunisiennes proposent des tarifs raisonnables et une qualité de prestation au plus haut niveau. Les prix sont souvent meilleurs aux tarifs européens, bien que le devis regroupe généralement les frais d’hospitalisation, le coût de l’intervention, les honoraires du chirurgien, le séjour à l’hôpital, etc.

Lire également : Comment aider bébé à faire ses nuits ?

Chirurgie esthétique en Tunisie : choisissez la liposuccion

Dans la famille des pratiques chirurgicales esthétiques, la liposuccion est l’une des plus appréciées. En effet, la liposuccion ou le drainage esthétique est une intervention qui permet de supprimer les cellules graisseuses pour améliorer le galbe du corps. Elle se pratique par voie abdominale ou par voie mammaire. L’acte consiste à enlever l’excès de graisse sous-cutanée afin d’avoir un corps bien dessiné et harmonieux.

En Tunisie, la liposuccion est pratiquée par des chirurgiens capables de vous apporter des résultats satisfaisants. Vous pouvez toutefois faire votre choix parmi les cliniques qui pratiquent cette intervention. Il vous suffit de choisir l’établissement idéal pour la liposuccion de vos rêves. Généralement, les centres médicaux tunisiens sont reconnus comme étant tout aussi stricts que ceux d’Europe. Les interventions sont réalisées avec une approche professionnelle, dans le respect de l’éthique médicale.

Faites une rhinoplastie en Tunisie avec un chirurgien qualifié

La rhinoplastie est une opération qui permet d’agrandir ou de modifier la forme du nez. Elle s’applique aux personnes qui souffrent d’un nez trop court, trop long, d’un nez bulbeux, d’un bec d’aigle, etc. Cette intervention peut être effectuée pour une simple amélioration esthétique, mais aussi pour traiter des problèmes de respiration. En effet, la rhinoplastie peut être nécessaire pour corriger soit un nez très vilain et trop disgracieux qui empêche de respirer, soit un trouble respiratoire comme la sinusite, l’asthme ou le rhume des foins.

Il existe deux principaux types de rhinoplastie :

La rhinoplastie de réduction,

La rhinoplastie de remodelage.

La rhinoplastie de réduction est la plus courante. Elle vise à réduire la taille du nez. Elle se fait par un geste chirurgical qui n’entraîne pratiquement aucun risque pour les patients sous la surveillance d’un chirurgien expérimenté. Cette intervention est préférée pour les personnes qui ont un nez trop long et trop proéminent. La rhinoplastie de remodelage permet par contre de modifier la forme du nez en ajustant sa taille et son volume. L’objectif est d’obtenir un nez harmonieux et proportionné. Elle est indiquée pour les personnes qui souffrent des troubles respiratoires du fait d’un nez trop large, trop plat ou trop pointu.

Pour une opération réussie, chacune de ces formes de rhinoplastie doit être prise en charge par un chirurgien qualifié. En choisissant la bonne clinique, vous pouvez être sûr d’être soigné par des professionnels expérimentés. Les spécialistes de cette pratique dans le pays sont en majorité des chirurgiens formés en Europe. Ils ont donc les qualifications requises. De plus, leurs établissements garantissent donc une prise en charge de qualité optimale allant de la préparation de votre séjour à l’organisation de l’intervention et au suivi postopératoire.

Le lifting du visage en Tunisie

En chirurgie esthétique, le lifting du visage est une opération de chirurgie plastique qui permet de corriger les signes du vieillissement, comme les rides, les poches sous les yeux, le relâchement cutané et la perte d’élasticité. Cette intervention est indiquée pour toutes personnes qui souhaitent voir leur visage redevenir jeune et éclatant de beauté. Le lifting du visage peut être associé à d’autres interventions telles que la rhinoplastie, la liposuccion ou encore l’opération de double menton.

En Tunisie, cette opération est réalisée par des chirurgiens plasticiens formés pour la plupart en France. Connues comme des établissements spécialisés dans le lifting du visage, les cliniques tunisiennes proposent un environnement sécurisant et des installations adaptées à cette intervention. Les chirurgiens font appel à des équipes de professionnels de l’anesthésie qui garantissent votre confort et votre bien-être durant toute l’opération. Après l’intervention, toutes les dispositions adéquates sont prises pour vous assurer un excellent suivi postopératoire et un rétablissement efficace.